23 Noviembre 2019 04:10:00

Piedras Negras ecológico

MUY POSITIVO EL ESFUERZO que se ha iniciado en Coahuila y en especial en Piedras Negras, encaminado a la eliminación del uso de bolsas de plástico en el sector comercio…



A UNA CONVOCATORIA DE la autoridad municipal han asistido lo mismo la Canaco a través de consejeros y su presidente Carlos González; así como Canacintra y Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación con Carlos López Macario y Blanca Tavares, así como el concesionario de barrido, recolección y confinamiento del servicio de basura Frontera Limpia, para plantear el camino mediante el cual se iniciará con este proyecto ambiental conjunto…



SE TRATA DE UN esquema similar a Saltillo, donde el alcalde ya arrancó hace meses este proceso, pero acá será con un enfoque binacional, pues más temprano que tarde deberá de aplicarse de igual forma en Eagle Pass….



SE DISTRIBUIRáN 30 mil redes o bolsas para traslado de mandado en los comercios que es el principal demandante de este tipo de producto y se requerirá también poco a poco de una campaña de separación de la basura orgánica e inorgánica…



EL PRIMER PASO SE ha dado y será en beneficio de Piedras Negras y toda su población, la actual y la futura…



III

QUIEN MANTIENE UN RITMO DE trabajo excelente es la directora de Bienestar Social del municipio de Piedras Negras, la abogada Mirtala Barrera…



Y ES QUE LA FUNCIONARIA, una de las personas más cercanas y de mayor confianza del alcalde Claudio Bres, no descansa en su labor de supervisar la aplicación de programas sociales, de obra pública y sobre todo de que estos lleguen a quienes más los necesitan…

LA LABOR NO HA SIDO sencilla, pues en el cambio de administración se debió auditar todo programa y revisar realmente que quienes solicitaban o estaban inscritos en ellos se respaldara por un estudio socioeconómico…



LA ABOGADA MIRTALA BARRERA ha visto de cerca, en campo, las necesidades que la población tiene y en base a ello ha hecho un esfuerzo extraordinario para que los programas no fallen en su entrega y que lleguen de forma directa, sin clientelismos políticos…



SIN DUDA QUE SERá una de las tomadas en cuenta para la candidatura a la diputación local, pues su experiencia como funcionaria pública más su condición hasta hace poco de abogada litigante, le da un perfil acorde para lo que se necesita en el Congreso del Estado. Veremos y diremos…



III

MUCHO MALESTAR CAUSARON LOS operativos que realizaron esta semana los elementos de la Policía Civil apoyando a Recaudación de Rentas…



Y EL PROBLEMA NO FUE que aplicaran multas a quienes no tenían sus placas al corriente o que incluso a alguno que otro le decomisaron el vehículo porque debían cuatro años o más de derechos vehiculares…



LO QUE CAUSó MOLESTIA FUE que a los que sí pagan sus derechos, compran autos nacionales y van un poco atrasados se les aplicó la multa, pero estos mismos veían cómo los oficiales de la ley le daban el paso sin más a los conductores que viajaban en autos chuecos, “chocolates” o que ingresaron de contrabando por la frontera de Texas hacia Coahuila, los llamados Onappafos…



AHÍ ES DONDE LA GENTE se enfadó y cuestionaba el porqué a los que traían auto de contrabando ni siquiera los revisaban, simplemente les permitían seguir circulando….



¿EL MENSAJE SERá ENTONCES que hay que inundar de autos chuecos la ciudad? Porque en verdad que la molestia fue mayúscula de los contribuyentes que, tal vez por un mal año se atrasaron, pero si han pagado sus impuestos los sancionan de forma más severa…



Y A LOS ONAPPAFOS NADIe, pero nadie los molesta. ¿O cuál será la indicación del secretario José Luis Pliego Corona?, quien es muy celoso de no permitir circular a estos vehículos…



III

DONDE LOS TRABAJOS SE aceleran para ganarle tiempo al tiempo y que el invierno no les retrase es en el Simas que dirige el empresario Teodoro Rodríguez…



LOS GRANDES PROBLEMAS DE los colectores como el de la calle Anáhuac ya lo llevan muy avanzado en la solución de problemas y con las menores afectaciones posibles a la población…



DE IGUAL FORMA CON las obras en la avenida López Mateos y con la atención al mantenimiento que requieren las líneas de abasto a sectores para que en esta época de baja demanda se puedan hacer labores preventivas y no esperar a que haya grandes fugas en pleno verano…