14 Octubre 2019 04:10:00

Piedras Negras, sin consejeros de Morena

CON SAlDO BLANCO CONCLUYó en Piedras Negras la asamblea de Morena en donde eligieron a 10 consejeros, 5 hombres y 5 mujeres, para asistir a la asamblea estatal…



LUEGO DE UN INICIO incierto, pero con una gran asistencia que abarrotó el salón Plaza ahí en la colonia Vista Hermosa, los asistentes revisaron el padrón, que venía rasurado, pero se hicieron algunas adecuaciones y consideraciones ante el peso de quienes reclamaban y se procedió a la votación…



RESULTARON CON MUCHA fuerza los de Morena de Ciudad Acuña que venían bien organizados, también de la Carbonífera y de Nava, no así de Piedras Negras que aunque sí quedó uno como consejero, la representación debió ser mucho mayor para los nigropetenses que se quedaron descobijados…



DICEN LOS QUE SABEN que los simpatizantes de Armando Guadiana, senador con mucho poder en Coahuila, sí hicieron la tarea y por ello es que se habrían llevado el control de esta zona, pero no den todo por hecho, podría ser, pero hay muchas corrientes al interior de Morena y por ello es que las cosas avanzaron sin contratiempos y eso habla bien del partido en la zona norte del estado…



HABRá QUE VER CóMO es que se define este asunto, pues la realidad es que en el distrito 1 quedaron como mandones los de Ciudad Acuña y Nueva Rosita…



ESOS 10 CONSEJEROS ELECTOS asistirán con los otros electos de siete distritos adicionales a una asamblea estatal el 10 de noviembre y luego a una nacional los días 23 y 24, donde sumarán 3 mil consejeros de todo el país para elegir dirigente nacional de Morena por encuesta o sin encuesta…



III

QUIEN ESTUVO MUY OCUPADO este fin de semana fue el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Santiago Elías Castro, luego de que recibiera en la ciudad a técnicos especialistas del IMSS en materia de construcción y edificación de hospitales…



LOS VISITANTES ACUDIERON PARA comenzar a evaluar los posibles predios en donde se podría construir la clínica de medicina familiar que ya se tiene autorizada para nuestra ciudad…



COMO YA LES HABíAMOS comentado, se busca que se defina de entre tres posibles lugares, como es un predio sobre el bulevar Centenario frente al hospital Chavarría; otro posible es el predio o campos deportivos propiedad de Morris Libson en la calle Ocampo en Villa de Fuente y finalmente otro predio de seis hectáreas sobre la avenida Román Cepeda junto a la tienda Gutiérrez…



EL PROYECTO VA, AVANZA y eso gracias a esas reuniones que sostuvo el alcalde Claudio Bres con el segundo de a bordo del IMSS, el coahuilense Javier Guerrero, en donde se logró impulsar esta necesidad que tiene Piedras Negras…



CON ESTO SE PODRíA DESTRABAR la atención en la clínica 79, en donde se tiene una saturación por exceso de pacientes, pero también por falta de médicos cumplidos…



III

Y DESDE HACE CUATRO DíAS se contamina de forma peligrosa el cauce del río Escondido en Piedras Negras, por lo que el área de Ecología del municipio a cargo de Juan Morales, ya inició una serie de investigaciones que aunque le corresponderían a Conagua y a Profepa, el municipio ha tomado la batuta para ver de dónde proviene el contaminante y qué tipo de descarga ilegal se ha hecho contra la salud y los ecosistemas de la zona sur de nuestra ciudad…



CIENTOS DE PEceS FLOTARON sin vida, con olor fétido, en el río Escondido desde el paraje del Laguito Mexicano hasta Las Cortinas y más adelante, lo que causó preocupación a los habitantes de Villa de Fuente, pues es una zona de pesca de aficionados, también niños y adultos acostumbran bañarse en el río y también porque finalmente va a descargar al río Bravo…



SON CIENTOS DE METROS los que se han visto afectados por la contaminación y ojalá y que Conagua, desde allá de Monterrey donde están sus oficinas regionales, no se olviden de Piedras Negras y también la Profepa cuya oficina en el puente 2 de Piedras Negras está siempre cerrada, sólo un empleado o dos sin mucho interés se la pasan en la subdelegación, pero sin poner atención a lo que deberían…



III

QUIEN MANTIENE LA ENTREGA de apoyos al campo es el Gobierno del Estado a través de José Luis “El Chapo” Flores…



ESTE FIN DE SEMANA estuvo en la Carbonífera, en donde acompañado del alcalde Julio Long de Nueva Rosita entregó apoyos del programa de concurrencia…



AHÍ SE DESTACó EL APOYO decidido y permanente del gobernador Miguel Riquelme al campo de todo el estado para mantener el liderazgo de Coahuila en materia de agricultura y ganadería…