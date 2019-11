08 Noviembre 2019 04:10:00

Piedras Negras y el tráfico de armas

EN CUESTIÓN DE DÍAS el padre José Guadalupe Valdés, padre Pepe, sacerdote responsable del tema migratorio en cuanto a los apoyos para el sustento de las distintas instituciones que los ayudan con techo, atención médica y comida, recibirá de parte del Gobierno del Estado la entrega en comodato de las antiguas instalaciones de la cárcel municipal y en donde por algunos meses operó el centro de procesamiento de migrantes que eran deportados por el Instituto Nacional de Migración, ubicado ahí en la colonia Las Fuentes…



SIN DUDA QUE SE REQUIERE de este espacio una vez que Estados Unidos ha comenzado a retornar a extranjeros no mexicanos por la frontera de Piedras Negras en espera de una cita en Corte para resolver su solicitud de asilo…



PERO TAMBIÉN SE REQUIERE que los laicos y los creyentes católicos apoyen para la manutención de este albergue y otros que ya opera la Diócesis Fronteriza y que necesitan de decenas de miles de pesos por mes para solventar sus gastos…



POCO A POCO VEREMOS de nueva cuenta en Piedras Negras grupos más y más frecuentemente de migrantes que deambulan, algunos en espera de su cita y otros de trabajo, los menos esperando el momento adecuado para cruzar sin documentos…



EL PADRE PEPE REQUERIRÁ de apoyo, mucho apoyo, pero la operación del albergue es prioritaria, para que el factor migratorio no se convierta en un fenómeno negativo…



III



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME y el alcalde Claudio Bres darán el banderazo, tentativamente la próxima semana para el reinicio de las obras para la ampliación del puente internacional número dos y con ello también la capacidad para exportar mercancías hacia Estados Unidos…



LA OBRA QUE DEBERÁ superar los 100 millones de pesos, necesitará de mucha paciencia, pues se deberá de reanalizar lo ya ejecutado de este trabajo y luego ya tomar la decisión de lo que se hará y cómo y cuándo iniciar…



EL PUENTE INTERNACIONAL y su capacidad de cruce de mercancías es un lugar preponderante para que continue el desarrollo de Piedras Negras y de la zona fronteriza y si esta obra no se ejecuta, el puerto fronterizo se hará obsoleto, lento en cruce y las empresas de La Laguna y la Región Sureste no decidirán exportar o importar por esta zona…



LA OBRA ES URGENTE Y la gestión del gobernador allá en la capital del país reforzando la solicitud del alcalde Claudio Bres logró capitalizar los recursos para una buena parte que sea aportada por el Gobierno federal y el resto por las autoridades estatales y municipales…



RECORDEMOS QUE EL PUENTE dos genera ingresos al estado por 50 millones de pesos por año y eso hace viable le proyectó y también financiable…



III



ESTE FIN DE SEMANA el PRI en Coahuila tendrá elección para renovar su dirigencia estatal…



DOS FÓRMULAS PARTICIPAN la más fuerte es la encabezada por Rigo Fuentes y que ha hecho una campaña constante con la militancia y ha recorrido el estado…



PARA EL CASO DE Piedras Negras, donde dirige Raúl Verla Erhard, se tienen programadas 88 casillas en las cuales se espera una buena participación de los militantes y simpatizantes a los que aún no les llega su credencial, pero que ya cuentan con un código…



LOS PRIÍSTAS DEBERÁN DEMOSTRAR este fin de semana que están unidos, pero sobre todo que sí son una opción para los próximos dos procesos que se vivirán en el año 2020 y el 2021, para renovar el Congreso del Estado y los 38 ayuntamientos…



SI EN ESTE PROCESO INTERNO no se ve cohesión y fortaleza, las elecciones del próximo año serán complicadas, serán poco concurridas y dependerá mucho de cómo es que los ciudadanos ven al partido, a sus gobernantes en los distintos niveles, para ver cómo es que los califican o si se desentienden decepcionados de la política y de quienes en ella participan…



III



ISMAEL NAVEJA MACÍAS, CÓNSUL DE México en Eagle Pass fue convocado junto con los otros 11 cónsules fronterizos a una reunión allá en la capital del país para abordar el tema de la venta de armas y su contrabando hacia México…



NADA MÁS PARA QUE SE den una idea del tamaño del problema del tráfico y facilidad que se tiene para este delito en Estados Unidos, de las 56 mil tiendas de venta de armas que hay en ese país, 9 mil están en la frontera colindante con México…



POR ELLO ES QUE la facilidad que se tiene para adquirir y contrabandear, pues la oferta es enorme…



LO QUE VIENE EN materia de acuerdos es iniciar fuertes operativos en ambos lados de la frontera en cinco ciudades al menos, donde se tiene detectado este problema: Tijuana Juárez, Reynosa, Laredo y Matamoros, pero se busca que Piedras Negras sea incluido, aunque no sea frontera problemática en el tema…



Y ES QUE LAS autoridades de Coahuila se preocupan de que una vez aprieten a las zonas detectadas de alto contrabando de armas, ese operativo vaya a provocar que el tráfico se intente por esta frontera. Mejor prevenir que lamentar…