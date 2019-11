05 Noviembre 2019 03:10:00

Precios en picada

BUEN DÍA … LOS PRECIOS del acero en México y Estados Unidos en picada y es que cayeron a nuevos mínimos en octubre después de una leve recuperación en julio y agosto, pero ahora hay una presión a la baja, y la intención es que toquen fondo porque de hecho es otra calamidad más a la que se enfrenta el sector.



ALGUNAS SIDERÚRGICAS COMO TERNIUM ESPERAN que los precios realizados en México sean más bajos en el cuarto y último trimestre de 2019 debido al retraso relacionado con los restablecimientos de los precios del contrato.



SI BIEN LOS ENVÍOS EN México se recuperaron ligeramente durante el tercer trimestre de 2019, se espera que los volúmenes en el país disminuyan secuencialmente en el cuarto trimestre de 2019 principalmente debido a la estacionalidad, un sector de construcción nacional que se mantiene suave y un nivel relativamente plano de pedidos de clientes industriales.



EXPERTOS DICEN QUE COMO EFECTO de lo anterior, las ventas consolidadas de Ternium se situaron en 2 mil 419.5 millones de dólares en el tercer trimestre del año, esto es casi 20 por ciento menos que en el mismo lapso de 2018.



LOS INGRESOS OPERATIVOS SUMARON 224.4 millones de dólares, un 68 por ciento menos que los 708.9 millones de dólares registrados en el tercer trimestre de 2018. La empresa que preside Máximo Vedoya, registró envíos por tres millones 57 mil toneladas de acero en el tercer trimestre, esto es un tres por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.



EL PRESIDENTE ESTATAL DEL PAN en Coahuila, Jesús de León Tello confió en que la resolución anunciada por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acerca de que el periodista Sergio Aguayo tendrá que indemnizar al ex gobernador Humberto Moreira, sea revisada y anulada por los tribunales federales, para que prevalezca el principio fundamental de la libertad de expresión.



“VEMOS HOY QUE EN LUGAR de que se destinen recursos para castigar a los culpables del desfalco a Coahuila, se tome la medida extrema de castigar a un periodista por dar una opinión contra Humberto Moreira, en Acción Nacional siempre defenderemos la libertad de opinión y de prensa”, recalca de León Tello.



“NO PODEMOS AMEDRENTAR A LOS periodistas, son ellos quienes tienen la obligación de informar a los ciudadanos y esperamos que se tomen medidas contra quienes de verdad hicieron un daño a Coahuila, los hermanos Moreira”.



EL LÍDER ESTATAL DEL PARTIDO Acción Nacional hizo un llamado a los diferentes líderes de opinión a no claudicar en señalar los errores o desaciertos de cualquier funcionario público, ante la amenaza de ser demandados. “Exhortamos a que se siga ejerciendo la libertad de expresión y la crítica con fundamentos, hacía el quehacer público de todos los que somos funcionarios” finalizó.



AL MENOS 2 MIL 500 personas han perdido el empleo en los últimos cinco meses en la región o sea en compañías constructoras, Inmagusa, Gunderson, Fasemex, Teksid Hierro de México y siguen los diversos sectores de la industria en precarias condiciones, mata dando, pero esa suma no es nada en comparación con lo que puede tronar en el 2020.



SIN SER OFICIAL PARECE QUE el próximo martes se llevará a cabo la elección interna entre los trabajadores de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 147 para nombrar la comisión revisora del tabulador y el comité de huelga con comicios a puerta der factoría con voto libre, directo y secreto y es casi seguro que el 1 de diciembre saldrían a fungir.



EL AÑO YA ESTÁ LLEGANDO a la parte final, y la base ya está esperando las prestaciones de fin de año como ahorro y aguinaldo y habrá que cuidar el presupuesto porque 2020 llegará con gélidos vientos de inestabilidad, y en enero escaseará mucho el papel moneda.



HASTA MAÑANA