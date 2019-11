13 Noviembre 2019 04:10:00

Presupuesto devastado

Muy mal parados quedaron los diputados federales de Coahuila frente a la discusión final del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, que se discutirá en el Pleno entre este miércoles y jueves. La Cuarta Transformación y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los atropellaron y, quienes por lo menos hicieron el intento quedaron lejos de acomodar proyectos para inversión pública.



El resultado es devastador: el próximo año solo habrá 5 mil 578.3 millones de pesos para programas y proyectos de inversión, lo que se traduce en una reducción de 10 mil 871.9 millones frente a 2019, es decir, una caída real de 67.3 por ciento.





Más les vale



En el Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila, en donde manda como delegado Juan Salgado Brito, más les vale que concluyan a más tardar en diciembre los programas de ampliación y construcción de clínicas, unidades de Medicina Familiar y hospitales en las distintas regiones del estado, porque no entraron en el presupuesto para obra e inversión pública de la 4T para el próximo año.



Si bien es cierto que en 2019 el IMSS Coahuila cerrará con 873.3 millones de pesos en el presupuesto, para 2020 aparece en ceros en el área de inversión pública… así es que, si este no fue el año para mejorar las instalaciones e infraestructura, al 2020 mejor ni se asomen.



En donde no tendrán delegado, pero podrán presumir algo de recursos es en el ISSSTE; están considerados 16.2 millones de pesos para darle manita de gato a unidades de Medicina Familiar de todo el estado.





Control a medias



En el Palacio de Coss, el que se frota las manos para tomar las riendas de la Junta de Gobierno a partir de enero es Emilio de Hoyos Montemayor, para más señas coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática.



El acuerdo legislativo con el PRI y el PAN dará entrada a los udecistas al liderazgo del Congreso estatal, pero como la felicidad rara vez llega completa es probable que no puedan echar mano de puestos clave para el día con día en la vida legislativa.



Según esto, desde la bancada panista se empuja la especie de entregar a UDC la presidencia de la Junta de Gobierno, pero no la Tesorería, la Oficialía Mayor y la dirección de Comunicación Social, entre otras que seguirían bajo control albiazul. ¿Estará al tanto el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, hoy por hoy mandamás en UDC?





Al viejo continente



El que va en camino hacia el viejo continente es el alcalde Manolo Jiménez. Fue invitado por Suez, la empresa medioambiental más grande del mundo y una de las más importantes en el mercado de las ciudades inteligentes. Tiene programadas reuniones con los ejecutivos para revisar futuros proyectos.



El Alcalde de Saltillo aprovechará para conocer de primera mano buenas prácticas en distintas ciudades que evolucionaron en la tecnología de servicios, con miras a fortalecer en el 2020 el eje Saltillo Inteligente, que forma parte de su Administración.



Para cerrar la gira por Europa, dictará conferencia en el foro Smart City Expo World Congress sobre los éxitos obtenidos con la aplicación Saltillo Seguro y la conformación de grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp. Este foro es el más relevante en la escala mundial; en él participan representantes de 300 ciudades de todos los continentes.





Nuevo Fuerte



El gobernador Miguel Ángel Riquelme cortará semana en Ramos Arizpe. Junto al alcalde José María Morales Padilla y el alto mando de la Sexta Zona Militar pondrá en marcha la base de operaciones mixta que la Administración estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional instalaron en terrenos del ejido Mesillas, para detectar el tráfico de vehículos y personas por terracerías que comunican a Coahuila y Nuevo León.



El propio Chema Morales anduvo este martes en las nuevas instalaciones militares para estar al tanto de los detalles. Nos comentan que aun con lo abrigado, le tocó recibir los embates del frente frío 12 de la temporada.





Buenos números



Por cierto, Chema Morales tiene motivos para andar contento. Con lo de este miércoles, Ramos Arizpe tendrá presencia permanente del Ejército Mexicano y en el tema de desarrollo económico acaban de salir los números de inversión extranjera directa que se concretó entre enero y octubre. Hay proyectos de ampliación e instalación de empresas por más de 410 millones de dólares, que significan cerca de 6 mil empleos directos.



El capital proviene de China, India, Alemania, Polonia, Corea del Sur, Italia, Francia y, por supuesto, Estados Unidos.





Hizo maletas



En Allende avanzan las investigaciones por las travesuras del exalcalde Luis Reynaldo Tapia Valadez, “El Papis” para sus fans, entre ellas las de colgar diablitos a los medidores de la Comisión Federal de Electricidad, lo que llevó al actual Gobierno municipal a sortear con multas por cerca de 2 millones de pesos, además del adeudo.



Hay versiones de que el exedil del Partido Revolucionario Institucional hizo maletas y desapareció de la joya de los Cinco Manantiales, ante la posibilidad de que más pronto que tarde le pueda echar mano la Fiscalía General.