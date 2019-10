06 Octubre 2019 04:05:00

Primer informe de actividades sustentables… para Coahuila

La sustentabilidad es un concepto que se aplica a la ecología y se refiere a la capacidad de sostener algo a través del tiempo, cuidando de no agotar los recursos existentes en este caso del medio ambiente, perjudicándolo aún más.



Esto significa para la sociedad, asumir la responsabilidad de sus acciones teniendo en cuenta este principio de sustentabilidad, previendo el cuidado de sus recursos y sobre todo el uso responsable de los mismos, a través de la regulación y la legislación especializada en la materia, de manera que se pueda garantizar o al menos controlar la capacidad de renovación, de manera que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de dichos recursos.



Así que el calentamiento global es el aumento continuado de las temperaturas a nivel mundial a causa de acciones humanas, lo que deriva en el cambio climático a consecuencia del calentamiento. A esto se debe la enorme relevancia de la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York, que la semana pasada, movilizó a miles de estudiantes en diversas ciudades del mundo como Sidney, París, Bruselas, Dinamarca, Finlandia, Londres, Washington, Sao Paulo y México; con los jóvenes exigiendo frenar la falta de conciencia y la irresponsabilidad de los gobiernos, con la que se han venido agravando los condicionantes del cambio climático.



Es por ello, que en el marco de mi primer informe de actividades legislativas, di a conocer que he presentado varios puntos de acuerdo entre los que destaca el referente al bono solar, con ello, se logra que los hogares puedan generar la electricidad que requieren de una forma amigable con el medio ambiente, y con la posibilidad de reducir el monto bimestral que pagan, al destinar un monto menor para pagar los paneles solares mientras se garantiza que siempre tengan electricidad y para ello, me he dado a la tarea de dar el seguimiento y cabildeo directo con los tomadores de decisiones y así seguiré haciéndolo en beneficio de la economía de las y los coahuilenses.



Como resultado de mi trabajo legislativo en este primer año, dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, he impulsado aquellas iniciativas que permiten preservar y proteger el medio ambiente y encaminarnos hacia un desarrollo sostenible, competitivo y de bajas emisiones.



Es por ello que propuse el reconocimiento de las acciones voluntarias en materia de reducción de emisiones como un elemento a incluir en la Ley General de Cambio Climático. El propósito es reconocer el trabajo y la inversión realizados en el combate al cambio climático, de forma tal que se contribuya a reducir las emisiones, a prepararnos ante los impactos del clima, a avanzar hacia el cumplimiento de las metas nacionales de México, sin que ello implique el financiamiento o apoyo económico por parte del Gobierno federal.



De manera similar, y como una forma de atender otro grave problema de contaminación, presenté ante el Pleno la iniciativa para expedir la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes, con la que se busca que los materiales empleados sean en mayor medida biodegradables, en su caso reciclables y que tengan periodos de descomposición en el medio ambiente en un lapso menor a 10 años, en lugar de los cientos de años que actualmente se requieren para degradar los materiales plásticos utilizados en envases, empaques y embalajes.



Aun existe mucho trabajo legislativo por hacer para Coahuila, pero estoy segura que con la participación de todas y todos lo sacaremos adelante; nos leemos la próxima semana…¡Muchas gracias!