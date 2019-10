24 Octubre 2019 04:10:00

Privilegios del SNTE nigropetense

EL QUE SALIó EN defensa del sindicato fue el profesor Arón Rodríguez De Lara, luego de que madres de familia se lanzaron contra la autoridad educativa por permitir que por años una maestra no esté frente a grupo y se valga de sus buenos contactos sindicales para sacar adelante permiso tras permiso pero con goce de sueldo…



PEOR AúN ES QUE el profe Arón permita esto y que además permita que los alumnos se queden sin maestro de grupo porque la beneficiada saca incapacidades cada 15 días y como ya no puede gozar de beneficios que ya ha disfrutado, es decir, ya no pueden enviar a un interino a cubrirla, ella hace convenios para que maestros la cubran pero estos no reciben pago y abandonan la encomienda…



SI BIEN ES CIERTO que todos tenemos derecho a beneficios de permisos o incapacidad por cuestiones de salud, tal parece, a decir de los propios directivos, que la maestra se la pasa en Disney, Miami y otras ciudades, de viaje, seguramente atendiendo sus malestares…



ESTO DE QUE LOS interinos no les pagan es algo que ya se convirtió en una plaga en la SEDU, pero peor aún cuando se permite que los alumnos queden en último término por acciones que van contra la calidad educativa…



III

EL QUE FUE SOMETIDO a una intervención quirúrgica en Nueva Rosita fue el regidor Noé Gómez, aún y cuando el profe dejó de lado su salud por más de 5 meses y se le veía como si nada lo aquejara, la orden del médico fue tajante en cuanto a que la operación debería de ser de inmediato, en conocido hospital privado se sigue recuperando satisfactoriamente..



EL PROFE DEBERá ESTAR al cien por ciento pues ha trascendido que ya ha sido palomeado para ir por una diputación local, pero por lo pronto bajó su ritmo de trabajo y se atendió ya ese mal que lo aquejaba, esperemos que siga su evolución favorable…



EL PROFE RETORNARá CON el ánimo al 100 y sin duda le dará para atender a la población, estar en apoyo constante del alcalde Julio Long y además analizar lo que depara el futuro político…



III

CON EL TEMA DE las armas decomisadas esta semana allá en la región sureste, quien ya ha anticipado este tipo de problemáticas es Coahuila como estado y el gobernador Miguel Riquelme ha encargado al Secretario de Seguridad José Luis Pliego una estrategia que incluso se ha discutido ya en un grupo de alto nivel donde participan la Cancillería, la Secretaría de Seguridad Federal y los gobernadores fronterizos…



AHÍ EL TEMA SE HA analizado incluso tomando en consideración no este tipo de contrabando de armas, sino el hecho de que se tiene que trabajar también del lado norteamericano…



SI EN ESTADOS UNIDOS se cuentan con 56 mil tiendas de venta de armas y de estas el 20 por ciento, es decir, unas 10 mil están en la frontera sur, hoy más que nunca se requiere del apoyo de Estados Unidos para sacar adelante y poner freno al tráfico de armas…



POR ELLO ES QUE la propuesta que se prepara es que la contraparte norteamericana refleje, de la misma forma que México atiende el tema migratorio, pero los vecinos con el tema de venta de armas…



NO ESPERAMOS QUE DESPLIEGUEN igual que México 26 mil efectivos para el tráfico de armas, pero si que al menos eleven de manera considerable sus 500 agentes de la ATF de los cuales menos de 100 están en la frontera sur…



III

EL QUE ESTUVO EN Piedras Negras para la toma de protesta del dirigente municipal del PAN, Felipe Soto Septién, fue el dirigente estatal del albiazul, Jesús de León Tello…



EL PAN YA HA DESECHADO a varios que se acercaron a sus filas y que solo obtuvieron empleo y regidurías, pues ahora se requiere de personajes comprometidos, políticos de servicio y sobre todo que estén bien convencidos de la doctrina panista…



POR ELLO ES QUE la era de Felipe Soto Septién comenzará con buen trabajo, mucha afiliación y ahora si mucha unidad durante las contiendas electorales, algo que ha carecido el partido a nivel local los últimos 20 años…



SOTO SEPTIÉN TIENE TODO el apoyo del panismo estatal y también de los personajes locales que si han estado en las buenas y en las malas con el PAN nigropetense y por ello es que esperan obtener mejores resultados en los procesos que se avecinan para los próximos dos años…