BUEN DÍA … PROFUNDA INDIGNACIÓN hacia Recaudación de Rentas porque deudores de derechos vehiculares dicen que la campaña de Buen Fin en esa dependencia estatal no funcionó ya que de un adeudo de 18 mil pesos, la cantidad descendió a 8 mil 086 pesos para estar al corriente en esos impuestos y así estar en condiciones de llevar a cabo el camino de propietario, y hasta ahí todo bien.



RELATAN QUE SE HIZO EL pago para obtener las placas, pero para su sorpresa les dicen que el pago aun no se refleja pero que para poder hacer el cambio de propietario aun tienen que pagar 10 mil pesos adicionalmente porque no se pagó desde 2016 a la fecha, los contribuyentes deudores casi sufren el infarto.



“POR ESO LA GENTE NO paga aunque circulemos los carros como murciélagos únicamente en la noche o muy temprano, y la explicación es que se pagó un adeudo de un solo año, pero eso no dijeron previamente para decidir si se paga o no, porque para pagar esos 8 mil 086 pesos tuvimos que pedir prestado se tuvo que pedir dinero”, dicen los quejosos.



PEOR AÚN PORQUE EN RECAUDACIÓN de Rentas les dijeron que los 10 mil pesos son aprovechando el BUEN FIN, total, que aseguran que en realidad no aplica ese programa de supuesto ahorro, y que lo mismo sucederá seguramente en las promociones de fin de año. La gente no paga, no por falta de voluntad sino porque las cantidades son arbitrarias.



LO CIERTO ES QUE A la larga lista de conceptos por pagar en derechos vehiculares, le añaden todo cuanto se les ocurre desde seguridad pública, educación, Cruz Roja, y prácticamente la tenencia vehicular se sigue aplicando, solamente le cambiaron de nombre,



EN CUALQUIER SITIO DEL PAÍS los contribuyentes pagan únicamente cientos de pesos por ese concepto, aquí son muchos miles de pesos, hay que seguir abonando a la mega de 36 mil millones de pesos que contrajeron ilegalmente los Moreira, y aunque desde 2011 a la fecha han sido abonados 22 mil millones de pesos la deuda no ha bajado ni un solo peso.



LO MÁS DIFÍCIL DE CREER es que Humberto Moreira quien desgració a Coahuila durante el sexenio 2005-2011 inventó un nuevo partido político con el que pretende incursionar el próximo año en política y se llama Partido Unidos que le regaló el régimen priista para que esa familia se entretenga, y ahí andan muy campantes alegres y joviales.



PESE AL RECLAMO DESESPERADO DE víctimas de cáncer para que el Gobierno Federal suministre fármacos al ISSSTE e IMSS la insensibilidad dicen los afectados que sigue vigente, y un lector denunció que tiene tres meses sin tratamiento, por lo que las autoridades los están matando lentamente.



EL CASTAÑENSE PEDRO HERRERA, DIJO que es pensionado del ISSSTE, pero que tiene tres meses sin tratamiento contra cáncer de huesos y añadió que en ese período de tiempo en seis ocasiones ha acudido a la clínica en espera de fármacos, pero con resultado infructuoso ya que únicamente lo traen a vueltas hacia la capital coahuilense.



DIJO QUE HA SIDO ENVIADO a la Clínica del ISSSTE en Saltillo, pero que se trata únicamente de vueltas fallidas, “las autoridades estatales y federales así como todos los encargados de salud nos están matando lentamente”, añadió al postear.



CUANDO ALGUNA VÍCTIMA DE CÁNCER es enviada por el ISSSTE local a la Clínica de Saltillo, o del Hospital General de Zona 7 del IMSS a la Clínica 25 de Especialidades en Monterrey, a diferencia de gobiernos anteriores, ahora van con incertidumbre porque viajan con temores y dudas de si acaso recibirán el tratamiento y fármacos adecuados, en tanto el cáncer avanza.



CABE MENCIONAR QUE EN MONTERREY víctimas de cáncer han tenido que recurrir a juicios de amparo para que sea la justicia federal la que determine lo correspondiente y obligue al Gobierno Federal a proporcionarlos.



