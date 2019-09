21 Septiembre 2019 03:10:00

Pues que viene el Presidente…

SI EL SECRETARIO GENERAL DEL IMSS JAVIER GUERRERO se mete a revisar el sistema de pensiones, podrá encontrar muchísmas cosas desde corrupción, hasta casos injustos con pensiones miserables...



AYER, APENAS PUBLICÓ EN SUS redes sociales que se había reunido con el Comité Ejecutivo de Concanaco Servytur en Morelia y donde habló del futuro del sistema de pensiones y llovieron comentarios de todos los rincones de Coahuila...



LE PIDEN AL SAMPETRINO QUE haga todo lo que esté a su alcance para defender las pensiones de todos los ciudadanos, que revise a detalle y que sancione si es necesario...



SIN DUDA ES UN TEMA que despierta mucho interés de los pensionados y de quienes andan o andarán en poco tiempo en ese proceso, porque la corrupción impera y muchas personas se han visto afectadas y otras beneficiadas de manera injusta...



ASÍ ES QUE SI JAVIER GUERRERO logra algo en este sentido, sus puntos se irían como la espuma en su Estado y quizá lo veamos otra vez en las boletas electorales rumbo a la gubernatura...



AYER DABAMOS CUENTA DE QUE la coordinadora de Programas Sociales en Frontera MIMÍ MARTÍNEZ, trae a las lideresas en contra porque quiere imponer a chaleco a su comadre NORMA ROCHA...



PERO PARECE QUE NO ES lo único que le reclaman a MIMÍ, porque mi amiga LA LIDERESA afirma que tiene de aviadora a la ex regidora FANY RODRÍGUEZ...



AFIRMA QUE LA EX FUNCIONARIA se va a trabajar a Estados Unidos, pero no sólo le cuidan el puesto, sino que se va con goce de sueldo, como 6 mil pesos al mes y 500 de gasolina por semana...¿será? pues quién sabe, pero cuando se enojan, el pecho de las lideresas no es bodega y sueltan todo lo que traen guardado...



A VER QUÉ DICE FRANCISCO SARACHO el lunes que ande por Frontera, a ver si no les saca la vuelta para evitarse problemas...



PUES QUE YA ESTÁ CONFIRMADO que el viernes 27, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, llegará a tierras sambonenses para visitar la Clínica 51 del IMSS, la llamada clínica campesina...



SEGURITO LE LLOVERÁN LAS QUEJAS de los familiares de personas que han sido víctimas de negligencia y la serie de carencias con las que trabajan...



DEFINITIVAMENTE A LA CLÍNICA 51 deberían enforcarse todos los que tienen poder de decisión, porque es urgente que ese lugar esté bien equipado, con personal capacitado e infraestructura necesaria para salvar vidas...



Y ES QUE NO HAY que perder de vista que es la única luz en el desierto desde Ciénegas hasta San Buena y por allá Escobedo, Abasolo y Candela, es lo más rescatable que hay para todas las familias que viven por allá...



EN ESOS MUNICIPIOS A DURAS penas encuentran un médico, así es que ojalá que la visita del Presidente no sea nada más para quedar bien, sino que en realidad resuelva las necesidades de los derechohabientes quienes ven vulnerado su derecho a la salud, por clínicas deficientes...