19 Octubre 2019 04:10:00

Puso al Estado Mexicano de rodillas

Puso al Estado Mexicano de rodillas ante la delincuencia organizada pero el presidente Andrés Manuel López Obrador niega haber fracasado.



La orden de liberar al hijo del “Chapo” Guzmán la dio el mismo mandatario y sostiene que vale más la vida de decenas de personas que la captura de un delincuente.



López Obrador no sabe hasta ahora dónde está parado, pero después de la sacudida del jueves pasado pudo darse cuenta que no es suficiente un fuchi o un guácala para frenar a los cárteles.



Puede ser que en Culiacán le estén agradecidos, que las familias de los militares lo quieran poner en un altar, pero en el resto del país fue la burla de todos.



Después de mucho tiempo Ricardo López Campos volvió a los eventos del PRI.



Coincide su roce con los del tricolor cuando es mencionado como uno de los posibles candidatos a diputado local.



López Campos que fue “expulsado” del PRI por los Oyervides fue uno de los que estuvieron presentes en la reunión de apoyo a Rodrigo Fuentes.



Obviamente hubo cuchicheos entre los del tricolor, los que ya no lo ven con buenos ojos.



Hoy se podrá conocer el alcance del apoyo que le puede dar el dirigente espurio del PAN, Jesús de León Tello al alcalde Alfredo Paredes.



Y es que están listos algunos movimientos en el Comité Directivo Estatal.



Si como dicen hay acuerdos tendrán que frenar a los panistas que son contras de Paredes.



Es decir, no tendrían cabida un Ariel Venegas o Aurora Barrios.



Eso se podrá saber hasta que entreguen los nombramientos.



Por cierto, Ariel Venegas está en el ojo del huracán.



El regidor de Monclova es investigado por haber agenciado a la mala de varios terrenos municipales.



Se habla de que cuando menos son cinco predios de los que Ariel puso a su nombre y de su familia.



Además, el regidor tiene ya en su contra una demanda del mismo Ayuntamiento.



Más temprano que tarde Ariel deberá devolver al Municipio esas propiedades.



Empresarios de Monclova, de los más acaudalados, están el padrón de Programas Sociales del Gobierno Federal.



Cada mes reciben 2 mil 550 pesos.



En la lista puede encontrar a Enrique Osuna y al presidente de la CMIC, Raúl Flores.



Necesidad no tienen, pero como dicen ellos: A nadie le amarga un dulce.



A partir de hoy el Centro Cultural, Teatro García Carrillo, abre sus puertas a la exposición de pintura: “Cuarenta años con el color en las manos”, del maestro lagunero Rafael Aguirre.



El evento es organizado en el marco del Festival Julio Torri 2019, que promueve la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, siguiendo la instrucción del gobernador Miguel Riquelme, en promover arte y cultura para todos.



Vale la pena darse tiempo para disfrutar esta maravilla visual pictográfica, puesto que su autor ha presentado obra en al menos 20 países, y es considerado todo un referente nacional en el género del paisaje.



Por si usted no lo sabía, Rafael Aguirre es reconocido además por estar al frente de una fundación que en la Laguna apoya a grupos vulnerables y promueve el impulso de artistas en ascenso.