24 Octubre 2019 04:10:00

¡Qué incomodidad!

El que partió semana con gira de trabajo por municipios de las regiones Norte y Carbonífera fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme y a la hora de comer se hizo presente en el restaurante Barrocas de Piedras Negras, pero resulta que también ahí estaba Jesús de León Tello, para más señas dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila.



Lo anterior no habría tenido problema, a no ser porque el Gobernador llegó acompañado por el alcalde panista de Nueva Rosita, Julio Iván Long Hernández y por el Edil de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien llegó al cargo con las banderas del PAN y de Unidad Democrática.



El dirigente panista, nos comentan algunos comensales, fue el más sorprendido, no daba crédito, le incomodó que dos de sus alcaldes llegaran al lado del Gobernador, quien entendió la situación, se acercó a saludarlo y optó por retirarse a otro salón del mismo restaurante. Pobre Chuy, en una de esas se atraganta o la sorpresa le hace mala digestión.



Mensaje claro

Por cierto, además de los alcaldes de Nueva Rosita y Sabinas, respectivamente Julio Long y Cuauhtémoc Rodríguez, el Gobernador iba acompañado por la Alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, “La Muñeca” para sus fans, y por el sabinense Jesús María Montemayor Garza, por lo pronto director del Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).



¿En qué andaban todos juntos? Quién sabe, pero a más de uno llamó la atención que “la Chumita” llegara al lado del Gobernador y de los alcaldes de municipios que integran el distrito por el cual competirá el próximo año.



Según los enterados, en nadie debe caber la duda sobre la próxima nominación de Montemayor Garza como candidato a diputado local del PRI por el Distrito 3, con cabecera en Sabinas, y cuyo territorio se extiende precisamente a los municipios en donde gobiernan los mencionados alcaldes. El que tenga ojos, que vea, dice la voz popular.



Solo hay de dos

No hay de otra, con la salida anticipada de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quedará entre el lagunero Miguel Felipe Mery Ayup y el saltillense Luis Efrén Ríos Vega.



Como se sabe, los dos son cercanos al gobernador Miguel Ángel Riquelme, forman parte del “círculo rojo” y la definición podría llegar entre lunes y martes de la siguiente semana. En una de esas desde el domingo, si se toma en cuenta que la decisión la deberán de tomar el jueves los diputados locales.



Se quedan en el camino las aspiraciones de algunos integrantes del Poder Judicial, como el exfiscal general del Estado, Homero Ramos Gloria, quien por lo pronto seguirá vigente en la Sala Colegiada Penal.



Se barajan nombres

Mientras tanto, se siguen barajando los nombres para ocupar las vacantes que hay en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado. Con la salida por jubilación de Miriam Cárdenas habrá cinco asientos disponibles y hasta ahora el único con acceso seguro es Luis Efrén Ríos, quien se empezó a despedir como director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, UAdeC, la cual fundó hace poco menos de cinco años.



El Marqués le anticipó también el nombre de la jueza Griselda Elizalde Castellanos. Se mantiene con los astros alineados, pero ahora también tome nota del nombre de María del Carmen Galván Tello, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, a quien le estarían tomando medidas de la toga.



¿Ya arrancó?

¿Promoción anticipada o mera mercadotecnia comercial? La duda apareció el miércoles junto al panorámico con la fotografía de Rubén Humberto Moreira Guerrero y los colores característicos de su partido, Unidos, al que en el Instituto Electoral de Gabriela de León Farías, le acaban de autorizar el registro correspondiente.



“Algo grande viene, prepárate”, señala el anuncio en el que también está el logotipo del restaurante que el dirigente partidista atiende en familia.



Todo listo

Todo listo para la edición 2019 de la gran carrera Fuertes Contra el Cáncer, en Saltillo. La cita es este domingo y la presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Marcela Gorgón, destacó que entre los objetivos primarios de la competencia está concientizar acerca de la importancia de la prevención y enviar un mensaje de apoyo a quienes luchan contra el padecimiento, además que es buen momento para la convivencia familiar y la activación física.



También se trata de un evento altruista, pues el total de las cuotas de recuperación se destinan a organizaciones de la sociedad civil que ayudan a pacientes con cáncer.



Tantearle el agua

Quienes deberían de tantearle el agua a los camotes son los maestros a los que les dio por organizar marchas en apoyo a los acusados de cometer abuso sexual en un jardín de niños de Saltillo.



Hasta el momento son dos niños que ubican a los detenidos como sus agresores, un profesor y un prefecto, pero hay versiones de que media docena más de alumnos también los estarían señalando con índice de fuego.



No estaría mal que los compañeros de los acusados reflexionen y dejen que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.