12 Noviembre 2019 04:08:00

¿Qué pasa en Pemex?

No es lo mismo Todos Somos Evo, que Evos para Todos. No soy fan de Evo Morales, pero me parece completamente absurda la cantidad de comentarios en contra de que se le dé asilo al expresidente de Bolivia. Estoy convencido de que no cayó por un golpe de Estado, como dicen todos los fanáticos lopezobradoristas y uno que otro despistado, peeero tampoco creo que Evo sea un “dictador genocida comunista” como ayer lo llamaban en redes sociales. ¿En qué momento nos enfermamos tanto de nuestro odio? El Gobierno federal se queja de que los ánimos están muy polarizados, pero se les olvida un pequeño detalle: quien trabajó arduamente por dividir a los mexicanos fue Andrés Manuel López Obrador. Durante más de 12 años se dedicó todos y cada uno de los días a fomentar la división, la polarización, el pleito entre nosotros. No le importaba mentir, difamar, inventar apodos o hasta insultar, con tal de que la gente enfocara todo su odio contra sus “enemigos”. Lo hizo como opositor y lo sigue haciendo ahora como Presidente.



A diferencia de aquellos que de novios son todos lindos y tiernos y como esposos hasta se rascan la cola frente a sus esposas, Andrés Manuel se ha rascado la cola y se ha olido los dedos desde siempre. En eso no hubo engaño. Así que el Presidente no tiene derecho a quejarse, ni a reclamar porque hay un importante y amplio sector de los mexicanos que está molesto porque se le dio asilo a un mandatario que cometió fraude electoral y, por lo mismo, terminó renunciando tras la “amable” invitación de las fuerzas armadas de su país. Existía el temor de que pudieran encarcelarlo o hasta matarlo, pero por suerte este fin de semana no se volvió a morir José José, así que estaba disponible el avión para ir por Evo. ¡Menos mal! Hasta una cobijita con el escudo nacional le dieron para que se tapara.



Ahora lo que me preocupa es de qué va a vivir en México el pobre hombre. El Gobierno no va a poder mantenerlo, pues ya se acabaron las pensiones para expresidentes. ¿O a poco sí hay lana para expresidentes bolivianos? A lo mejor AMLO está pensando en escribir a Evo en el programa de jóvenes trabajando y en el de adultos mayores, para que reciba al mismo tiempo dos becotas de la 4T. La otra opción es que el amado líder cabecita de tampón incorpore al hermano Evo en su Gabinete, al fin y al cabo que este Gobierno no pide ningún tipo de experiencia, ni capacitación para ocupar un cargo público. Basta con ser amigo del Presidente (o expriista) para que te den una buena chamba en la

actual Administración.



¿Qué otra cosa podría hacer Evo para ganarse la vida en México? A estas alturas, sumando ya 22 años sin ganar un campeonato, no me extrañaría que Cruz Azul presentara a Evo como su refuerzo de lujo para la próxima temporada. ¿Y si lo inscribimos en el programa Quién es la Máscara”? Seguro que ganaría, porque en México en realidad pues nadie lo conoce y ni siquiera lo han escuchado hablar. Pensándolo bien también le podríamos dar chamba de opositor a López Obrador, que funde su propio partido y que vaya por la Presidencia en 2024. En una de esas es más probable que la gente vote por Evo para presidente que por la reelección de Andrés Manuel.



¡Nos vemos el jueves!