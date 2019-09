15 Septiembre 2019 04:11:00

Quiere las tres secciones

Por más increíble que suene, al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hay quienes aseguran que Carlos Ariel Moreira Valdés no solo pretende retomar el control de la Sección V, por ahora a cargo de José Luis Ponce Grimaldo, sino también fusionar a ese organismo con las secciones 38 y 35, en las cuales en buena medida todavía su palabra es ley.



Lo anterior preocupa a más de un profesor de la ‘Quinta’, pues si bien es cierto presuntos malos manejos llevaron al fondo de ahorro a la quiebra, sus estados financieros en nada se comparan con lo maltratado de las otras dos secciones magisteriales con representación en Coahuila.



Moreira se convirtió en el primer dirigente en encabezar dos secciones del SNTE y al parecer pretende regresar por sus fueros, pero ahora abarcando además la 35 de la Comarca Lagunera.





Los alfiles



Tienen nombre y apellidos los alfiles de Carlos Ariel Moreira Valdés para tratar de de mantener el control en la Sección 38 y retomarlo en la Sección V. Se trata, nos señalan, de Sergio Ramírez Morales, titular de la Secretaría de Créditos de la Sección 38 y quien junto a Leonel Hinojosa Valdés, Andrés Alejandro Alvarado y Guillermo Vázquez, hace tres años compitió por la dirigencia que finalmente recayó en Xicoténcatl de la Cruz. Al interior de la 38 aseguran que Ramírez tiene el visto bueno de Moreira para ir a las elecciones internas de marzo próximo.



En la Sección V las elecciones serán en febrero, y como se ha comentado, la carta fuerte y tal vez única de Moreira es Roberto Carlos Herrera Valdés, secretario de Préstamos y vínculo de los agremiados con el ISSSTE.



Además, nos aseguran, el principal aliado de Carlos Ariel para buscar el control de la Sección 35 en la Comarca Lagunera, es Jorge Alberto Salcido Portillo, quien hace las veces de subsecretario de Educación Básica.





Que no haya dudas



Para que no haya con que hubo dados cargados, pero además porque así lo establece la reglamentación interna, los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción transmitirán en vivo y en directo las entrevistas que este miércoles aplicarán a los 10 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, para integrarse al Consejo de Participación Ciudadana y ocupar el asiento de Ana Yuri Solís Gaona.



La lista está definida y también el horario de cada entrevista. La jornada empieza con Pedro Luis Carrales Cervantes y seguirá con Miguel Francisco Crespo Alvarado, Miguel Ángel Flores

Treviño, Óscar Alberto García de la Garza, Héctor Emilio Macías Jurado, Miguel Monroy Robles, Rodrigo Germán Paredes Lozano, Moisés Picazo Salazar, Pablo Jesús Rodríguez Ramos y finalizará con el economista Ricardo Sánchez Arriaga.





Viaje a China



Esta semana habrá gira de promoción industrial y comercial de Coahuila por China. El viaje inicia el jueves y al frente de la delegación va el gobernador Miguel Ángel Riquelme, a quien le alcanzará el tiempo para festejar con la familia su cumpleaños 49, el miércoles 18.



Esta vez la visita solo será al “Gigante Asiático” y la delegación coahuilense estará de regreso el miércoles 25. Hay varios alcaldes y empresarios anotados. Veremos con qué novedades regresan.





Guiño a la 4T



En plena polémica por los agentes de la Policía Federal que se resisten a ser transferidos, así nomás, sin el correspondiente respeto a los derechos laborales, a la Guardia Nacional, quienes hicieron guiño a la 4T fueron los comisarios de la primera corporación que se encuentran en calidad de “préstamo” en varias entidades, como secretarios de Seguridad Pública.



Uno de los jefes policiales que se solidarizaron con la cuarta transformación y ahora forman parte del organigrama de la GN, la cual, por cierto, por más intentos del Gobierno federal no termina de cuajar, es José Luis Pliego Corona, titular de la SSP en Coahuila. También es el caso de sus colegas de Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Tlaxcala y Aguascalientes. Institucionalidad, le llamaban en el anterior régimen.





Se ponen rudos



Los que se pusieron rudos con la 4T ante el recorte presupuestal son los gobernadores de estados vecinos de Coahuila. El panista José Rosas Aispuro, mejor conocido como “El Güero”, amagó con romper el pacto federal en respuesta a los recortes a participaciones para obra pública y programas relacionados con la seguridad.



En Nuevo León, “El Bronco” independiente, Jaime Rodríguez Calderón, también amagó con la posibilidad de boicotear la recaudación federal y cobrarse a lo chino los recursos que se envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no regresan.



En Coahuila, también hay recortes presupuestales y si bien hay reclamos y exigencias, el agua no ha llegado al río.





No asimila



El que todavía no asimila su expulsión de las filas del Partido Acción Nacional es Héctor Horacio Dávila Rodríguez. No vio venir la decisión de las dirigencias estatal, a cargo de Jesús de León Tello y nacional, de Marko Cortés Mendoza, y en en estos momentos anda entre la sorpresa por la noticia y la amargura de saber que al menos en el albiazul ya no hará de las suyas.



Por lo pronto, “HH” no duda en despotricar en contra de su ahora expartido y advierte, a quienes lo quieren escuchar, que muy caro se las pagará el exsenador, exalcalde y ahora regidor en Ramos Arizpe, Ernesto Saro Boardman, a quien culpa de su salida.