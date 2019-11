20 Noviembre 2019 03:10:00

Quieren aumento y aguinaldo…

ALLÁ EN CASTAÑOS LOS REGIDORES salieron más avispados que otros, dijera mi abuela...



Y ES QUE AL PARECER no solamente andan pidiendo 45 días de aguinaldo, sino aumento de sueldo...



COMO QUE SE LES ESTÁN haciendo poco los 15 mil pesos que se embolsan a la quincena, así es que estarían preparando la sorpresa al Alcalde...



LOS QUE MÁS SABEN DEL tema, dicen que la mayoría de los regidores le han dejado semejante responsabilidad a la síndica LIZETH HERNÁNDEZ, que porque es la más letrada, dijeran en mi pueblo...



QUE PORQUE ES LICENCIADA, Y pues que es la que mejor habla, se expresa, y pues también quesque sabe defender mucho sus derechos...



PUES QUE ES LA QUE anda "cabildeando" el tema del aumento al salario y del aumento al aguinaldo, a ver qué resulta antes de que termine el año...



NO VAYA A SER QUE también pidan utilidades y entonces sí, pues de dónde sacará el pueblo para mantenerlos...



PUES YA TODO ESTÁ DISPUESTO para que hoy se lleve a cabo el desfile revolucionario en los distintos municipios de la región....



LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HAN INFORMADO que disponen de los operativos para garantizar la seguridad de las familias asistentes...



OJALÁ, PORQUE SON EVENTOS QUE albergan a un número importante de personas que van a disfrutar y lo menos que deben ofrecer las autoridades es precisamente seguridad...



ES IMPRESIONANTE ESCUCHAR LOS DISCURSOS de DOÑA CLAUDIA GARZA DEL TORO, la encargada de Programas Bienestar y multidenunciada por corrupción; cuando habla de engaños y abuso de confianza...



EL BURRO HABLANDO DE OREJAS, dijera mi abuela...



Y ES QUE LA FUNCIONARIA federal insiste mañana, tarde y noche, que las becas que se entregan a los discapacitados, tienen una nueva observación...



ASÍ ES QUE QUIENES LAS reciban van a tener que llevar un dictamen médico donde se avale su padecimiento...



PERO COMO DOÑA CLAUDIA ES muy desconfiada y sobre todo bien derecha, dice que esos diagnósticos tendrán que ser del IMSS o ISSSTE que para nada se va a aceptar uno de algún médico particular...no vaya a ser que hagan fraude...



NO VAYA A SER QUE le quieran dar machetazo al caballo de espadas, caray...



Y LO QUE ES PEOR que mientras ella exige transparencia y honestidad a quienes reciben las becas federales, la misma gente de Morena la sigue denunciando por corruptelas y quedarse con algunos miles de pesos que no le corresponden, eso es lo que alegan sus detractores...



HASTA LA PRÓXIMA...