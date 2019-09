23 Septiembre 2019 04:10:00

Regresará la copa

Se aproxima la repartición de candidaturas para diputados locales y en el Partido Acción Nacional no hay muchas esperanzas entre los militantes de a pie para ser tomados en cuenta. Las apuestas están doble a sencillo a que Jesús de León Tello, quien hace las veces de presidente del Comité Directivo Estatal, regresará la copa a su antecesor, para mayores señas Bernardo González Morales, quien cuando estaba en ese cargo lo puso a la cabeza de la lista de candidatos plurinominales. ¿Amor con amor se paga?





¿Fuego amigo?



A propósito de panistas, este domingo se reportó el robo a las instalaciones del Comité Directivo Municipal. El reporte lo hizo Carlos Murillo Ávalos, quien recién se estrenó como presidente del albiazul en esta capital. Al parecer los ladrones se llevaron algunos objetos, pero cuando los policías llegaron la escena más bien parecía de vandalismo, como si anduvieran buscando algo.



Los malpensados que ni en domingo descansan advierten que se trata de fuego amigo. No hay que olvidar que Murillo no forma parte de los grupos tradicionalistas del albiazul en Saltillo, es decir, ni de la “familia feliz” que encabeza el tío incómodo, Rosendo Villarreal Dávila, ni de la cúpula controlada por Jesús de León y Guillermo Anaya. Enemigos tiene de sobra el dirigente municipal del PAN.





Anda desatada



La que anda desatada en la zona centro del estado en temas electorales y repartiendo promesas de candidaturas a diputados, es Claudia Garza del Toro. No tendría nada de malo si fuera dirigente de Morena, como hace años, pero no le cae el veinte de que ahora es parte del Gobierno.



Peor aún, la subdelegada regional del Gobierno federal utiliza en su activismo político al ejército de servidores de la nación, 72 en total, y tanto en la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como en Morena, encendieron los focos de alarma pues con ese tipo de ejemplos cada vez se parecen más al anterior régimen.



Como le anticipamos, el presidente López Obrador estará esta semana en Matamoros y San Buenaventura. ¿Será que aprovechará el viaje para poner orden en la representación de la 4T en la zona centro del estado?





Tereso, en lo suyo



¿Alguien ha visto a Tereso Medina Ramírez? Por lo visto el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila anda más preocupado por mantenerse a flote en el gremio, que en estar al pendiente de las necesidades de los obreros.



¿Qué pasa con Tereso? Pues en plena crisis por la huelga en la industria automotriz en Estados Unidos y ante el riesgo de que el conflicto se desborde, cruce la frontera y llegue hasta la zona sureste de Coahuila, el exsenador y exdiputado federal anduvo en un foro ¡del Poder Judicial de la Federación, en el Estado de México!



¿Qué anduvo haciendo? Solo él sabe, pero al parecer por ahí andarían legisladores y uno que otro empresario a los que el dirigente cetemista busca como aliados ante su cada vez más deteriorado liderazgo al interior de la central obrera.





Muchas dudas



Muchas dudas hay en el manejo de la Secretaría de Educación en el Gobierno de Nuevo León, dependencia en la que manda la paisana María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, quien está en el cargo desde mayo de 2018.



El 27 de agosto, uno de sus colaboradores, el también saltillense Gerardo Alejandro Ley-va Berlanga, acudió al Ministerio Público regiomontano para denunciar el robo de dinero y varios objetos, producto de un cristalazo a su vehículo, estacionado sobre la avenida Gonzalitos en la colonia Mitras Norte de Monterrey.





Señales de alarma



Lo anterior habría quedado en un acto de delincuencia común, como tantos en la capital de Nuevo León, a no ser porque el monto del robo fue de 850 mil pesos. ¿Qué hace un funcionario menor de la Secretaría de Educación con tanto dinero en efectivo? Ante la duda, las autoridades, nos aseguran, no solo investigan el hurto y los daños en el automóvil; cercanos al “Bronco” Jaime Rodríguez Calderón también encendieron los focos de alarma para saber el origen del dinero.



El asunto trascendió a medios regiomontanos y hasta ahora ni Leyva Berlanga ni su jefa, quien también fue secretaria de Educación en Coahuila, pero en los tiempos de Humberto Moreira como gobernador, han hablado del tema.





Ven resultados



La apuesta por la diversificación industrial en Ramos Arizpe da resultados. La llegada de la firma polaco-sueca Ikano Group, con 170 millones de dólares y la generación de 2 mil empleos directos en la etapa inicial, nos comentan, abona los compromisos del alcalde José María Morales Rodríguez con los ciudadanos respecto a promover al municipio más allá del sector automotor.



La empresa, cuyo anuncio recién hicieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el vicepresidente de la compañía, Mats Hakansson, se dedica a la fabricación de colchones y salas y de acuerdo con el plan de negocios, arrancará producción por ahí del primer trimestre de 2021.