06 Noviembre 2019 04:10:00

Repudio, hasta en la 4T

Vaya que la masacre de integrantes de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora irritó a propios y extraños, y más por la inacción del Gobierno federal y el tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador destina para culpar al pasado y pelear con tuiteros en un intento por cubrir las deficiencias de su Administración.



La indignación se generalizó y los reclamos sonaron fuerte en la “cuatroté”, incluso por parte de recalcitrantes defensores del tabasqueño, en lo nacional, como el actor Gael García Bernal, uno de sus más efectivos promotores en campaña, y en lo local, el restaurantero Pedro Moeller Villar, quien hasta antes de esto se autodefinía como el más fiel y obediente “pejezombie”… y eso que todavía no se cumple un año del “cambio verdadero”.



‘Pinocho’ en el Senado

Por cierto, en la Cámara de Senadores hasta la coahuilense Verónica Martínez García se sorprendió cuando su compañera panista Indira de Jesús Rosales San Román llegó hasta donde comparecía el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y le regaló un muñeco de Pinocho, a manera de acusarlo de mentir una y otra vez sobre la situación de inseguridad y violencia generalizada que enfrenta el país.



Martínez García forma parte de la mesa directiva, se encontraba en su asiento, justo al lado de donde hablaba el sonorense, y hasta se tuvo que recorrer un poco cuando llegó su colega veracruzana con la singular manifestación.



Eso sí, la coahuilense jugó con el librito y sin expresiones de por medio se limitó a seguir de cerca la situación.



Se frotaban las manos

Por cierto, en la misma sesión legislativa el Senado rechazó por abrumadora mayoría el dictamen de la Cámara de Diputados que pretendía dar luz verde a la legalización de vehículos “chocolate”. Desde Coahuila, el gobernador Riquelme empujó lo necesario para anular el proyecto, por la importancia que significa para la industria automotriz estatal.



Finalmente no habrá nacionalización; hubo 108 votos en contra de tal posibilidad y sólo 3 a favor, de la priísta Silvana Beltrones Sánchez, Juan Manuel Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, y Alejandra León Gastélum, del Partido del Trabajo.



Se frotaban las manos los dirigentes de organizaciones como Onappafa, UCD y otras, que vendieron la creencia de que llegaría la regularización.



Sesiones en línea

Empezaron los cambios en el Poder Judicial. A partir de este miércoles, las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se van a transmitir en vivo y en directo a través de un canal digital habilitado en la propia página de internet. Hace una semana, al asumir las riendas del TSJE, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup habló de abrir las puertas de los juzgados y de las oficinas de los magistrados y al parecer no lo dijo en sentido metafórico.



La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la obligación de transparencia en las sesiones plenarias, pero la resistencia en no pocos magistrados había funcionado… hasta hoy.



‘Face to face’

Por cierto, tuvieron el primer acercamiento el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.



Desayunaron opíparamente en el restaurante del bulevar Venustiano Carranza en donde al mediodía la especialidad es el cabrito, y quienes los vieron y escucharon nos aseguran que la charla fue a detalle sobre la nueva etapa en la relación entre las dos instituciones.



Programa y debut

Quedó listo el Plan Estatal de Derechos Humanos que este miércoles presentará el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Como se sabe, se elaboró con las opiniones de activistas, representantes de la sociedad civil y expertos que la Academia Interamericana de Derechos Humanos reunió en foros regionales.



Para el evento están confirmados Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de Refugiados; Jesús Peña, representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; Aarón Masteche, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); Aran Mayola Huguet, representante de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Eduardo López, representante de ONU-Hábitat.



El evento también será el debut de Irene Spigno como directora general de la AIDH.



Aeromar, de nuevo

Tarde, pues lo hará a las 19:00 horas, pero seguro, Jaime Guerra Pérez, para más señas titular de la Secretaría de Economía, se reunirá con ejecutivos de la empresa Aeromar, que a partir del 3 de diciembre regresará al Aeropuerto Plan de Guadalupe con frecuencias entre semana para conectar con la Ciudad de México.



No es la primera ocasión en que la aerolínea, famosa por sus aviones de hélices, funciona en esta plaza y desde hace meses lo hace también con frecuencias a Piedras Negras. Hasta ahora no hay quejas, ni para los usuarios, ni para la compañía, de tal manera que seguramente será una buena decisión tenerla de regreso. Además, al menos en el arranque de esta nueva etapa, los precios andan competitivos.