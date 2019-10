10 Octubre 2019 04:10:00

Revuelo entre magistrados

Vaya revuelo en la clase política estatal y en la comunidad de jueces y magistrados por lo que le anticipó El Marqués en el Palacio Rosa de este miércoles respecto a la incorporación de Luis Efrén Ríos Vega al Poder Judicial.



Como lo comentamos, se trata de un movimiento inesperado, pero se concretará a mediados de noviembre cuando desde el Ejecutivo lleguen al Palacio de Coss las propuestas para ocupar los cinco asientos que van a quedar vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.



Para los enterados, el movimiento tiene lógica, pues con Luis Efrén Ríos Vega y Miguel Mery Ayup, este último, por el momento presidente de la Sala Regional Laguna, habría en el Poder Judicial dos perfiles de primera línea con la marca Riquelme.



Espionaje entre morenistas

En el partido de moda, el horno no está para bollos y la que salió ayer a repartir acusaciones en contra de sus mismos compañeros fue Yeidckol Polevnsky. Según la dirigente nacional de Morena, hay superdelegados en algunos estados y diputados federales que manipularon el padrón de militantes para favorecer a determinados aspirantes a la presidencia del comité central, y uno de los que ella misma identificó como “mapaches” es coahuilense.



Se trata del sampetrino Francisco Javier Borrego Adame, a quien incluso le aparecieron audios en los que pide a sus colaboradores revisar con cuántos votos cuenta. Según Polevnsky, Morena no buscó el poder para poner en marcha las prácticas de siempre, pero resulta que no sólo la coacción del voto, hasta el espionaje telefónico con fines políticos están más vigentes que nunca, eso sí, al puro estilo de la 4T.



‘Mea culpa’

Y si todavía hay dudas de que al interior de Morena la cosa está que arde, tome nota de la petición del economista Juan Pablo Rodríguez Delgado para que en el Senado de la República destituyan a Armando Guadiana Tijerina como presidente de la comisión de Energía, pues mientras la 4T repudia el fracking como mecanismo de explotación del gas shale, el legislador coahuilense lo promueve.



Lo anterior no tendría nada de malo si no es porque según el propio Rodríguez Delgado, “Calo”, para sus fans, Guadiana llegó por él a las filas de Morena, algo de lo que ahora se arrepiente. “Yo lo invité a Morena; fue mi error”, aseguró el integrante del Consejo Estatal del nuevo partidazo.



Operación blindaje

Si bien es cierto era en Chihuahua y Durango en donde más urgía un plan regional de seguridad para combatir al crimen, Coahuila resultó ser la entidad más beneficiada, pues la operación blindaje que se concretó este miércoles por parte de los gobernadores Miguel Ángel Riquelme, Javier Corral y José Rosas Aispuro se suma a la que desde hace casi dos meses se aplica del otro lado de la franja norte, en las colindancias con Nuevo León y Tamaulipas.



La idea fue del Gobernador de Coahuila, nos aseguran, y sus colegas, en el caso de este miércoles los dos emanados del Partido Acción Nacional, no dudaron en aceptarla. Ni cómo detenerse en politiquería, cuando la seguridad pública apremia.



De bajo perfil

De muy bajo perfil anduvo este miércoles por Torreón Josefina Vázquez Mota. Con motivo del 80 aniversario del Partido Acción Nacional la invitaron a dictar conferencia a los panistas de la Perla de la Laguna y la excandidata presidencial en 2012 y más recientemente a gobernadora del Estado de México aprovechó la vuelta y la ocasión para hacer el recuento de los daños que, a ojos de la cúpula panista, está dejando la 4T.



La senadora fue recibida por Jesús de León Tello, para mayores señas dirigente del PAN Coahuila.



Desde San Lázaro

El gobernador Miguel Ángel Riquelme viajará a finales del año a Ginebra para atender la invitación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y presentar el programa de Coahuila para protección a migrantes y desplazados, durante el Foro Mundial para

Refugiados.



El viaje lo anunció desde la Cámara de Diputados la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al comparecer ante legisladores como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Desde San Lázaro, reconoció el trabajo de Coahuila en atención a los migrantes refugiados, especialmente en ciudades como Saltillo y pidió a los gobiernos de otras entidades voltear a ver lo que por acá se hace.



Duelo de marchas

Aventones y uno que otro manotazo hubo entre trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila durante el duelo de marchas que hubo para manifestarse, unos en contra, los otros a favor de María de la Luz López Saucedo, para más señas secretaria general del Sindicato.



Un grupo se pronunció en contra de la convocatoria para renovar la dirigencia del gremio, pues aseguran que hay dados cargados, y otro salió para defender a López Saucedo. El caso es que en algún momento del trayecto chocaron y estuvieron a punto de los golpes. Muy mal.