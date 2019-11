14 Noviembre 2019 04:10:00

Riquelme y obras por 240 millones en PN

OBRAS VIALES DE AMPLIACIóN a cuatro carriles de avenidas que hoy son de gran tráfico vehicular, alumbrado tipo LED y la inauguración de infraestructura urbana fue lo que ayer el gobernador Miguel Riquelme encabezó en Piedras Negras acompañado del alcalde Claudio Bres…



SE LE VIO CONTENTO, CON mucho ánimo, claro en sus respuestas a cuestionamientos, pero sobre todo convencido de que se debe mantener el paso en materia de seguridad para que el resto de los sectores y rubros puedan desarrollarse sin problema…



ANTE ELLO HA SEÑALADO el gobernador que en el primer bimestre del próximo año se habrán ya instalado mil 300 cámaras de video vigilancia que operarán con un sistema de alta tecnología en todas y cada una de las salidas del estado y de los principales municipios…



EN ESTAS OBRAS, ACOMPAÑADO de Bres, de manera conjunta se invierten 240 millones de pesos, más 129 millones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), para la realización de obras en la ciudad, adicionales a los recursos aportados por la Federación, son muestra clara del rumbo y desarrollo hacia el cual se encamina de forma sólida Coahuila…



III



EN ACUÑA EL ALCALDE Roberto de los Santos ayer dio inicio a una obra trascendental para el municipio en donde las antiguas instalaciones del cuartel militar serán convertidas en un museo…



AHÍ SE TENDRá UN ESPACIO para la historia y la cultura por lo que con el banderazo se inicia una transformación de ese importante espacio que el municipio logró que le fuese cedido por la Secretaría de la Defensa Nacional y que además se convertirá en un lugar que fomentará el turismo en esta frontera…



AYER EL ALCALDE ESTUVO acompañado de integrantes de su cabildo, también de los mandos castrenses de esa zona y representantes del gobernador Miguel Riquelme para el banderazo de la rehabilitación de ese espacio que ahora será museo…



ROBERTO DE LOS SANTOS TIENE en proceso grandes obras que y también tendrán un gran impacto en el nivel de bienestar de la población las cuales están próximas a concluirse y son en materia de pavimentación, electricidad y red de agua potable…



III



EL QUE FUE INVITADO al presídium en el evento de la obra vial de ampliación de Las Tinajas a Mar Muerto en Piedras Negras fue el abogado Carlos González, presidente de la Canaco y quien platicó de forma muy directa y cercana con el gobernador Miguel Riquelme Solís…



EL PRESIDENTE DE LOS COMERCIANTES organizados tiene hoy una rueda de prensa en punto de las 11 de la mañana en la sede de la cámara ahí en la calle Periodistas en donde dará el banderazo de inicio del programa del Buen fin…



SON MáS DE 600 comercios, socios afiliados la mayoría, quienes participan en esta campaña en pro de la consolidación de los negocios fronterizos y también en beneficio de la población…



CARLOS GONZáLEz HA SIDO un empresario dedicado y que se preocupa por el sector gasolinero, pero también que está al pendiente de lo que sucede en el comercio de Piedras Negras, con un excelente diálogo con las autoridades locales, estatales y federales…



NO DUDEN QUE EN EL futuro cercano algún partido serio lo pudiera invitar como candidato ciudadano a una diputación local, lo que sería un excelente espacio desde donde defender los intereses del sector y también de la población…



III



GRAVE PARA LA FISCALíA sería el que, dentro de las líneas de investigación que se tienen en el homicidio de un propietario de una farmacia, que pertenece a una familia de farmacéuticos de mucha tradición en Piedras Negras, estuviera el hecho de que en las comparecencias de esta persona ante un juez para el caso de un asalto ocurrido en esa misma negociación, no se haya tomado las precauciones para la víctima por la peligrosidad del presunto asaltante…



SI LOS VIDEOS NO reflejan un asalto, como el motivo del robo, habrá que ver si quienes cometieron esa ejecución tienen algún parentesco o amistad con el que se encuentra encerrado bajo proceso…



LA COSA SERíA ENTONCES que cuando haya una situación de comparecencia en los juicios orales, hay acierta protección para los implicados, sobre todo para las víctimas, para evitar la posibilidad de que ocurran este tipo de hechos…



EL DELEGADO VíCTOR RODRíGUEZ Lozano y también sus Ministerios Públicos adscritos deben evaluar esas situaciones, por el bien de que el sistema oral funcione, o que caso tiene denunciar si en el cara a cara en la sala oral, el enjuiciado te identifica y puede intimidarte o hasta quitarte la vida…