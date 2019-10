30 Octubre 2019 04:10:00

Román Meyer y el apoyo a Piedras Negras

CON RESULTADOS POR DEMáS positivos en materia de Seguridad, Coahuila mantiene su esfuerzo adicional, el extra, para localizar aspectos aprovechables de mejora en ese rubro sin descuidar lo ya alcanzado…



AYER EL SECRETARIO DE GOBIERNO Chema Fraustro Siller, así como los titulares de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Coahuila se reunieron con los secretarios de Gobierno de Chihuahua, Durango y Zacatecas para evaluar posibles acciones de coordinación en materia de seguridad y fortalecer el entorno y por supuesto mejorar los resultados…



COAHUILA Y EL GOBERNADOR Miguel Riquelme le apuesta a esta estrategia regional, además de la que se realiza en el estado, para evitar que el buen resultado en seguridad que se obtiene con el esfuerzo estatal no se vea mermado cuando los delincuentes, bandas o carteles, se refugian y operan desde estados vecinos…



ASí COMO YA SE hizo con Tamaulipas y Nuevo León, ahora se realiza para el otro lado, hacia Durango Chihuahua y Zacatecas y sin duda que los resultados serán muy buenos…



ESPEREMOS TAMBIéN QUE EN esas entidades la confianza en las estrategias resulten y que la población, el sector productivo y empresarial y los organismos no gubernamentales apoyen…



III

TRANSCURREN LOS MESES Y el puente que une a Morelos con Allende sigue sin repararse o sin derrumbarse para una nueva construcción y quien paga los platos rotos es el comercio de Allende…



ASí LO HA DICHO EL alcalde Antero Alvarado quien lanza un llamado de auxilio al estado y a la SCT para que sancione a la empresa responsable del accidente y que se ponga manos a la obra desde ya….



LA FALTA DE MEJOR vialidad en esa zona se ha complicado tal que los clientes potenciales que de Morelos y Zaragoza viajaban a Allende han optado por ir a Nava o Piedras Negras frenando las actividades comerciales de los pocos establecimientos que siguen empujando por sobrevivir…



GASOLINA CARA, IVA CARO y ahora incomunicados por un puente suspendido, provoca solo que la crisis sea peor…



SI A ESO AGREGAMOS QUE viene el “turkey Day”, día de Acción de Gracias, cuando miles de residentes de Allende y Cinco Manantiales viajan de descanso a esta zona, ahí habrá otro problema a resolver y que causará que no se aproveche de buena manera esas fechas de temporada de mucho turismo regional…



III

EL QUE LLEGó AYER a Piedras Negras vía terrestre desde la capital regia fue el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, para realizar una serie de recorridos por la zona norte de Coahuila y por supuesto acompañar en estos al alcalde Claudio Bres con quien ha fomentado una gran amistad…



CUANDO POCOS SABíAN EL nivel de responsabilidad (y presupuesto) que el doctor Meyer manejaría antes de iniciar la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde Claudio Bres, entonces alcalde electo, lo invitó a Piedras Negras para una serie de recorridos y potenciales obras para nuestro municipio y desde entonces comenzó el cabildeo de la mejor manera, mediante el reconocimiento a un importante miembro del nuevo gabinete federal…



PERO LA COSA NO quedó ahí, el doctor Meyer luego pidió a Bres que lo acompañara a Acuña donde hizo un nuevo recorrido también para ver qué obras se requerían y por cierto vio el contraste entre ambos municipios…



NO SOLO ESO, LUEGO de Acuña, Meyer invitó al alcalde que lo acompañara a Nuevo Laredo en donde haría lo propio el secretario de Sedatu, cuya gira de tanteo del terreno involucraba casi dos mil millones de pesos en obras. Y ya saben quién si supo aprovechar el tiempo, los proyectos y las relaciones?. Bien por el alcalde Claudio Bres y muy bien por el secretario Meyer por impulsar el norte de Coahuila…



III

DONDE URGE QUE INICIE con la operación de las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial es en Piedras Negras, luego del tema del arsenal que se le decomiso a tres michoacanos en Saltillo, pero que cruzaron por esta frontera esas armas…



LAS CáMARAS YA ESTáN lista en muchos cruceros algunas ya en funcionamiento y otras solo por conectarse, pero es urgente que el secretario José Luis Pliego Corona las eche a volar para que vigilen y vigilen muy bien…