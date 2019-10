07 Octubre 2019 04:10:00

Salida anticipada

Las apuestas están doble a sencillo a que en este mismo mes, de hecho muy probablemente la próxima semana, el miércoles 15 para ser precisos, deje su cargo la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). La saltillense saldría de manera anticipada para atender asuntos personales que había mantenido en pausa precisamente para no descuidar la agenda de trabajo.



De ser así, Cárdenas Cantú dejaría la presidencia del Poder Judicial y su asiento en el TSJE con poco más de un año de anticipación, pues formalmente su nombramiento vence en diciembre de 2020. Si se va o no con anticipación, queda claro que llegó a la presidencia del Tribunal para ordenar el caos que le dejaron. Todavía no termina, pero hay avances.



¿Quién le entra?



Y si la eventual salida anticipada de Miriam Cárdenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado despierta el morbo de los curiosos, todavía hay más dudas y opiniones sobre quién la relevaría en el cargo.



No hace mucho algunos candidatearon al magistrado Homero Ramos Gloria, pero el brote extraño que le hizo una reciente caída en el sistema de salud, lo cual lo mantuvo en el hospital casi una semana, dejaría el camino libre para el lagunero Miguel Mery Ayup, por ahora presidente de la Sala Regional Torreón del propio TSJE, aseguran los enterados.



Ahora bien, si efectivamente Cárdenas se va, de seguro a estas alturas está prevista la manera en que el relevo no llegue solamente para estar un año en el cargo.



Son amigos



Entre Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, quienes coincidieron el viernes en Torreón durante el informe legislativo de la senadora Verónica Martínez, hay buena relación política y de amistad, aseguran los enterados, y durante su estancia intercambiaron buenos comentarios sobre la situación de Coahuila en desarrollo económico y seguridad ciudadana.



Además, la extitular de la Secretaría de Turismo y el exsecretario de Gobernación comparten varias coincidencias: fueron compañeros como secretarios de Estado en la pasada Administración y son amigos cercanos del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien reconoció el respaldo que le dan a Coahuila y la solidaridad con su Administración.



El mismo esquema



En distintos grupos de militantes del PAN hay preocupación porque la dirigencia no termina de salir de los problemas legales con la Fepade y ya piensa traer al partido nuevos dolores de cabeza… El viernes estuvo por acá el dirigente nacional Marko Cortés para poner en marcha los Comités de Acción Ciudadana, pero al parecer se trata del mismo esquema de las elecciones de 2017 cuando, según denuncias del PRI, la cúpula del albiazul financió el pago de más de 6 mil operadores electorales a través de tarjetas de nómina y triangulaciones con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, el cual resultó ser solo fachada.



Si la memoria no nos falla, los hechos estuvieron vigentes durante la última campaña de Guillermo Anaya para gobernador y las denuncias motivaron varias diligencias de la Fepade, entre ellas cateos a residencias de panistas.



Cuentas pendientes



Otra cosa que molesta a los panistas de a pie es que la estrategia de movilización electoral la diseñó el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández, quien se fue a Morena y ahora trata de tender puentes para regresar. El ex Niño Azul la puso en marcha en Querétaro y Tamaulipas, en donde le funcionó, pero en Coahuila no corrió con la misma suerte.



Esta vez los Comités de Acción Electoral del PAN estarán coordinados por el exdirigente estatal Bernardo González Morales; el regidor saltillense Carlos Orta Canales; el secretario general del PAN Coahuila, Luis Fernando Aguirre, y Alma Rosa Huitrón, una de las señaladas en la denuncia ante la Fepade.



En la agenda



Este lunes sigue la entrega de escrituras en el estado: serán más de 400 durante el evento programado en la Arena Saltillo. Los trámites iniciaron en enero, justo después de que Jericó Abramo Masso se hizo cargo de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En el evento estarán el propio secretario, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez.



El martes, Riquelme tiene agenda en la Ciudad de México; se reúne con representantes de ONU-Hábitat como parte del Foro de Vivienda que tendrá sede en Coahuila durante noviembre. En esto último también andan pegados el propio Jericó Abramo y el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés.



Con tortas y refrescos



Los representantes de México Libre cumplieron la meta de 300 afiliados en el Distrito electoral 7 de Saltillo como parte del proceso de registro del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa. Peeero, para conseguirlo, echaron mano del más viejo esquema, es decir, la coacción, pues conforme iban llegando, los vecinos de las distintas colonias recibían su respectiva torta y refresco.



Lo peor del caso es que todo fue a la vista de los representantes del Instituto Nacional Electoral, que en Coahuila encabeza el lagunero José Luis Vázquez López.