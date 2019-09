15 Septiembre 2019 03:10:00

Saqueo a la Sección 5 del SNTE

BUEN DÍA … SAQUEO A la Sección 5 del SNTE escuela del Moreirato, y se estima que al menos 60 millones de pesos es la afectación para docentes, administrativos y personal de apoyo ahí agremiados, y es que el fondo de ahorro quedó devastado pese a que el recurso debió ser entregado a los trabajadores desde agosto.



SE VENTILA UNA MARCHA DE protesta por parte de los profesores federales contra el dirigente José Luis Ponce, pero en caso que sea interpuesta alguna denuncia penal no pasará absolutamente nada, pues es la misma mafia política enlazada, sencillamente la archivarían en espera de que el tiempo y el olvido la devoren.



RESULTARÍA OCIOSO, AGREGAN ALGUNOS PROFESORES, que la Fiscalía General del Estado realizara investigaciones, pero por lo pronto acudieron ante el Congreso del Estado, total, no hayan qué hacer ante la impunidad que tienen los dirigentes encabezados por el secretario general José Luis Ponce Grimaldo.



EN CASTAÑOS PROFUNDA INDIGNACIÓN POR una oleada de arbitrariedades contra la economía de la población, y es que en Junta de Cabildo el alcalde priísta Enrique Soto empujó fuerte para obtener un aumento al servicio de agua potable, y el regidor opositor Juan Antonio Garza, dice que de por ejemplo en colonia Independencia se cobra aproximadamente 80 pesos pero será de 100 pesos.



LA FEROCIDAD RECAUDATORIA INCLUYE INFRACCIONES contra conductores de unidades con carga que transiten por puentes vehiculares y la explicación es que de Saltillo a Monclova podrán utilizar el puente y de Monclova a Saltillo por debajo según explicación del alcalde.



HABRÁ UNA RACHA IMPARABLE DE extorsiones porque argumentan que serán sancionados conductores y acompañantes que hayan ingerido bebidas embriagantes, mientras que a Banobras se pedirá un préstamo por 10 millones de pesos



EN EL PLAN DE EGRESOS 2020, en nómina gastarán 37 millones 945 mil pesos, mientras que en obra pública 23 millones 824 mil pesos, un total de 11 regidores votaron a favor de estas propuestas del alcalde Enrique Soto, hubo 3 en contra y 1 abstención.



EL REGIDOR OPOSITOR JUAN GARZA, expresa; “es mi obligación informar situación que se vivió el viernes en Junta de Cabildo, “notificados con solo tres horas de anticipación a la sesión extraordinaria donde se tratarían asuntos relacionados con ampliaciones de decretos y ventas de unos terrenos, así como sobre el precio de la semilla de avena a un costo más accesible”.



AHORA BIEN, AÑADE JUAN ANTONIO, “en esa misma reunión nos fue informado que tendríamos otra Junta de Cabildo en la cual se trató relacionado a la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos para ejercer el próximo año”.



“ES LAMENTABLE QUE NUESTRO MUNICIPIO se siga endeudando, es lamentable que se invierta más en nómina que en obra pública, vote en contra así como mi compañera Yadhira Cruz y el compañero Luis Carlos Limas Ávalos, vienen más impuestos, menos obra y más nómina”.



“LAMENTO PROFUNDAMENTE QUE NUESTRAS AUTORIDADES tomen este tipo de decisiones y a la vez siento gran impotencia pues somos minoría, y por lo tanto nuestros votos en contra no son suficientes para poder frenar todas esas decisiones que considero perjudiciales para Castaños y nuestra gente”, concluye el doctor Garza García.



POR SÉPTIMA SEMANA CONSECUTIVA, LA Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a la gasolina Premium, mientras que subió desde el de la Magna.



EL ESTÍMULO FISCAL PARA LA gasolina Magna será de 15.05 por ciento, mayor al previo de 12.72 por ciento, lo cual equivale a 0.724 pesos por litro, con lo cual los consumidores pagarán ahora una cuota de 4.08 pesos por cada litro de combustible adquirido en estaciones de servicio.



PARA LA GASOLINA PREMIUM EL estímulo se mantendrá en cero por séptima semana hilo, con lo cual los consumidores pagarán 4.06 pesos de impuesto por cada litro comprado en estaciones de servicio. El decrépito mitómano enloqueció multitudes con su arsenal de mentiras, decía que eliminaría el IEPS.



HASTA MAÑANA