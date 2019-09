17 Septiembre 2019 04:07:00

Sarcasmos

La seguridad es básicamente una superstición.



CONCENTRACIÓN



Tuit del Wall Street Journal, conste: “La mitad de abajo de la sociedad estadunidense tiene 32% menos riqueza que la que tenía en 2003. En cambio, el 1% de hasta arriba tiene hoy más del doble de la riqueza que tenía entonces”. El dato es duro; la fuente, acreditada.



FRANCÉS



A propósito de este idioma (que nomás no le entraba a mi papá en su carrera de CPT en la ESCA del Poli de 1949), dice el Gerardo: “La humanidad perdió idea de armonía cuando desechó el latín, y estilo cuando el francés dejó de ser universal. Y ahora que comparte con el inglés un sentido práctico, hay quienes se empeñan en aprender mandarín... ¡lo que está en chino!”.



PENE DE HUESO



Esta nota de Ingrid Consuelo Silva Palma no deja de producir escozor: “Un nuevo caso publicado en la revista Urology Case Reports describe el caso de un hombre de 63 años quien acudió por un dolor de rodilla, pero al que en realidad le detectaron osificación del pene. La osificación del pene también se conoce como enfermedad de La Peyronie y consiste en la formación de una franja fibrosa que produce la curvatura del pene durante la erección, por lo tanto, los hombres con el padecimiento presentan erecciones muy dolorosas. Este es un raro padecimiento que imposibilita las relaciones sexuales. El Instituto de Urología y Medicina Sexual explica que esta enfermedad se presenta cuando una placa o cicatriz se desarrolla en los cuerpos cavernosos y/o a la vez en la túnica albugínea que los rodea. La zona de cicatrización (fibrosis) pierde la elasticidad, por lo cual no puede estirarse cuando se llenan los cuerpos cavernosos y el pene se dobla en dirección de la cicatriz. Esta condición puede imposibilitar o dificultar las relaciones sexuales, pues produce dolor intenso. Los principales síntomas son: 1. Estrechamiento o acortamiento del pene. 2. Dolor del pene durante la erección. 3. Incurvación del pene durante la erección. 4. Descenso de la erección. 5. Impotencia. La osificación del pene no solamente afecta la salud física, también afecta la salud mental, pues incrementa el riesgo de desarrollar ansiedad y otros problemas sicológicos. Hasta el momento las causas no se conocen con certeza, aunque se ha identificado que un traumatismo durante la erección que puede ocurrir durante el coito puede producir la osificación. También se ha relacionado con alteraciones del sistema inmunológico. Mientras la incurvación aumenta, la erección disminuye. En el caso del hombre reportado en la revista, los médicos encontraron que las sales de calcio se depositaron en los tejidos blandos del pene, lo cual produjo que se formaran placas óseas donde no debería haber. La enfermedad es frecuente alrededor de los 50 años y cualquier hombre puede desarrollarla. Ante la sospecha de la enfermedad, se debe consultar con un urólogo quien prescribirá un tratamiento, que generalmente consiste en aplicar ondas de choque o bien, realizar una cirugía”. https://sumedico.lasillarota.com/sexualidad/puede-el-pene-convertirse-en-hueso-la-peyronie-fibrosis-urologia-hueso-pene/317448



MENTIRAS GORDAS



“Si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues repitiéndola, la gente eventualmente llegará a creerla. La mentira se puede mantener solo mientras el Estado pueda proteger a la gente de las consecuencias políticas, económicas y/o militares de la mentira. Por lo tanto, se vuelve de vital importancia para el Estado utilizar todos sus poderes para reprimir la disidencia, porque la verdad es el enemigo mortal de la mentira y, por extensión, la verdad es el mayor enemigo del Estado”. Joseph Goebbels, ministro alemán nazi de propaganda, 1933-1945.



UN PASO MÁS ALLÁ



Si encontraste aberrante la cita de Goebbels, a ver qué opinas de la que sigue. “La manipulación de los medios en los Estados Unidos hoy es más eficiente que en la Alemania nazi, porque aquí tenemos la pretensión de que estamos obteniendo toda la información que queremos. Esa idea errónea impide que las personas incluso busquen la verdad”. Mark Crispin Miller.