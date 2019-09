18 Septiembre 2019 04:06:00

Sarcasmos

¿Qué es la vida, si no un camino diario de dudas y decisiones que terminan en la muerte?Ramón OjedaCOMIDA BASURALa nota es aleccionadora y del Todomail: “Un adolescente del condado inglés de Bristol (Reino Unido) ha perdido parcialmente su audición y vista después de seguir una dieta de papas fritas y salchichas por una década, porque no le gustaba la ‘textura’ de las frutas y las verduras.“El joven padece el síndrome de alimentación selectiva que hace que algunas personas les produce aversión la textura de ciertos alimentos, en este caso las frutas y verduras. Este caso, que se cree es el primero de este tipo en Reino Unido, fue publicado esta semana en la revista Annals of Internal Medicine.“El joven, que ahora tiene 19 años, padece de un trastorno alimentario conocido como Arfid (trastorno de alimentación selectiva por sus siglas en inglés), la falta severa de vitaminas terminó causando daños irreversibles en su nervio óptico, que conecta el ojo con el cerebro. Los especialistas descubrieron en él una afección conocida como neuropatía óptica nutricional, algo que por lo general solo se ve en países con altas tasas de desnutrición.“La madre del adolescente relató al diario The Independent que se percató de que algo iba mal cuando empezó a perder la audición a los 14 años. El chico, que empezó a comer solo papas fritas, salchichas, jamón procesado y pan blanco cuando tenía aproximadamente 7 años, desarrolló debilidad ósea y confesó que ‘desde la escuela primaria’ no comía alimentos con cierto tipo de ‘texturas’, dijo el médico que lleva su caso, Denize Atan, del Hospital de la Universidad de Bristol NHS Foundation Trust, al medio Plymouth Herald.“Atan explicó que el adolescente continúa comiendo principalmente lo mismo aunque su nutrición mejoró gracias a suplementos vitamínicos. ‘Cuando este comportamiento comienza de niño, tiende a continuar como adulto’, agregó.“La publicación realizada por los médicos busca generar conciencia sobre el trastorno ARFID. La ‘comida basura, además de causar problemas cardiovasculares, obesidad y cáncer también pueden dañar permanentemente el sistema nervioso, particularmente la vista, aseguran”.SORAYA“El Gustavo” comenta de lo platicado por “El Erny”: “¡Amor eterno! Soraya fue repudiada por el Shah por estéril y la sustituyó por Farah Diba. Para consolarse, Soraya se convirtió en un personaje más del Jet Set, es decir, de parranda completa por Europa, Nueva York, Río de Janeiro, Cortina D’Ampezzo, Biarritz, etcétera.“Por aquellas fechas, se publicó una foto con el actor estrella de series de televisión con tema ‘western’, Hugh O’Brian, con quien tuvo un romance y se rumoreó algo de casorio, no sé si cierto.El fastuoso tren de vida de Soraya era sostenido por el generoso presupuesto de Irán, pero a partir de la defenestración del Shah, el flujo de dinero cesó y como cualquier clasemediera en apuros, la princesa fue a empeñar o a vender buena parte de sus joyas, regalos del Shah de su periodo marital de 1951-58. “Erny menciona un episodio en México en 1979, a poco tiempo de que la desgracia llegara a la familia imperial de Irán, comenzara la ‘negra noche de los ayatolas’ y Soraya ya pisaba los 50 años. ¿Y no hubo fotos, don Erny?” Parece que las fechas coinciden con las del “Gustavo”. Tres esposas: Fawzia 1939-1948, Soraya 1951-1958, Farah 1959-1980. https://www.youtube.com/watch?v=x5t2DTog37k SUICIDIOSEl dato estadístico oficial no deja lugar a dudas: cada año se suicidan en el mundo, en promedio, un millón de personas. El 80% de ellas son hombres (que lo logran más) y el 20% son mujeres (que lo intentan más). 2 mil 740 cada día. 114 cada hora. 1.9 cada minuto.O sea, en el tiempo que lees esta columna se han matado una, o dos, o tres, o cuatro personas (dependiendo de tu velocidad de lectura). Ve este hilarante video de humor negro del ahora difunto George Carlin (1937-2008): https://www.youtube.com/watch?v=ap15EW4o7Uc