20 Septiembre 2019 04:07:00

Sarcasmos

MÁAAAAS OPINIONES CONTRASTANTES



Unos dicen que las aguas del océano Pacífico cercanas a China son internacionales, o sea abiertas para todos, y otros dicen que son exclusivas de China… Unos dicen que la Fed y su sistema keynesiano de dinero-deuda debe mantenerse porque es aaaaaltamente estirableeeee, y otros dicen que debe desaparecer para ser remplazado por el tradicional patrón oro (como se ha repetido por milenios, cada vez que un sistema de dinero fíat se desploma)… Unos dicen que la prolongada suspensión del Parlamento inglés, promovida por Boris Johnson y aprobada por la Reina, permite predecir un Brexit exitoso (prometido por Johnson para el 31 de octubre), y otros (entre ellos un furibundo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista) dicen que garantiza su derrota… Unos dicen que los burócratas de la UE triunfaron de nuevo en mantener al Reino Unido dentro de la Unión Europea, y otros dicen que la moneda está en el aire… Unos dicen que la bronca de Hong Kong generará eventualmente el fin de la hegemonía del Partido Comunista Chino, y otros dicen que no servirá sino para reforzar su control…



Unos dicen que el fracking es un invento maravilloso que le da la independencia energética al mundo para los próximos 100 o mil años, y otros dicen que es un desastre tecnológico (genera menos energía de la que consume), financiero (pierde dinero consistente e irremediablemente) y ambiental (destroza tierras y aguas)…



Unos dicen que las 44 semanas de protestas de los chalecos amarilllos en Francia son definitivas, y otros las menosprecian…





CONCLUSIÓN



Repito: ya no creo nada, las fuentes son confusas, ambiguas, incoherentes, contradictorias, unas dicen una cosa y otras dicen algo diferente o hasta lo contrario. A fuerza unas están mintiendo (¿o todas lo están haciendo?).



Qué triste ya no poder confiar en nadie, con las fuentes convertidas en propagandistas de una causa, no en investigadores de la verdad: el noble oficio de reportero, rebajado al menester del de activista.





COMANDO ESPACIAL



Una vez más, la miopía más patética. La especie humana no tiene remedio. Le damos prioridad a nuestros pleitos internos sobre las amenazas externas: le tenemos más miedo a otro imperio terrestre, que a un eventual asteroide.



El multiverso hierve de vida (100 mil millones de estrellas solo en esta galaxia, que es una de las 100 mil millones de galaxias visibles; nada más en este planeta existen unas 10 millones de especies de seres vivos), y nosotros nos peleamos por un pedacito de tierra: “El Departamento de Defensa anunció el establecimiento del Comando Espacial como el undécimo comando de combate unificado del país.



Está enfocado en el dominio espacial. ‘Como el nuevo comando combatiente, el Comando Espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, el próximo dominio de guerra’, dijo el presidente Donald Trump durante una ceremonia oficial.



El general John W. Raymond fue nombrado comandante. Así que será doblemente comandante: del Comando Espacial de los Estados Unidos, y del Comando Espacial de la Fuerza Aérea. ‘Para garantizar la protección de los intereses de Estados Unidos en el espacio, debemos aplicar el enfoque, la energía y los recursos necesarios para la tarea, y eso es lo que hará el Comando Espacial’, dijo el secretario de Defensa Mark T. Esper.



‘Establecer el Comando Espacial de los Estados Unidos como un comando de combate unificado es el siguiente paso crítico hacia la creación de una Fuerza Espacial independiente’, según Esper.



La Fuerza Espacial eventualmente se convertirá en la sexta rama de las Fuerzas Armadas. Será la primera nueva rama militar en los Estados Unidos desde la USAF, que se creó en 1947. Se dedicará a contrarrestar las amenazas en el espacio, es decir, las planteadas por Rusia y China, que ya han desarrollado programas capaces de contraespacio, según el reciente informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre los desafíos a la seguridad en el espacio”.