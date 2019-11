16 Noviembre 2019 04:09:00

Sarcasmos

Con la técnica de no contarle a nadie mis proyectos y planes hasta materializarlos, he logrado fracasar sin que nadie se entere.MINISO¿Una empresa japonesa que vende solo productos hechos en China?MUJERES“Phil Spitalny fue un músico, crítico musical, compositor y líder de banda estadunidense, habitual en la programación radiofónica de las décadas de 1930 y 1940. Se hizo famoso por formar una orquesta en la que todos sus componentes eran mujeres, algo novedoso en esa época.En esta edición podemos apreciar a la orquesta en su plenitud, teniendo como solista a Evelyn y su Violín Mágico. Las escenas pertenecen a la película Here Come the Co-Eds, de 1945”. https://www.youtube.com/watch?v=56q2Xci7Mm8 CASA DESTRUIDASimón Black nos cuenta esta triste e hilarante historia ocurrida hace poco en una ciudad gringa: “La ciudad no es responsable de la casa destruida por la policía. Un ladrón armado que huía de la policía se refugió en una casa al azar.“La única persona en casa, un niño de 9 años, salió corriendo de la casa a un lugar seguro. Pero los problemas de la familia apenas comenzaban. Mientras trataba de arrestar al sospechoso, la policía disparó gases lacrimógenos contra la casa. Utilizaron explosivos para ‘abrir líneas de visión’ (mejor conocidas como hacer agujeros gigantes en las paredes). Y finalmente usaron un vehículo blindado para atravesar una pared y enviar al equipo SWAT.“Al final, la casa fue completamente destruida por la policía. Tuvo que ser derribada y completamente reconstruida. La ciudad le dio a la familia 5 mil dólares como ayuda para vivienda temporal. Pero negaron cualquier responsabilidad por el daño. El seguro no cubrió suficientes costos para la reconstrucción.“Pero cuando la familia demandó a la ciudad para tratar de recibir una indemnización por el daño, la demanda fue desestimada. El tribunal afirmó que la casa fue destruida bajo la autoridad policial del estado. Mala suerte.“Por lo tanto, parece que la policía puede destruir tanta propiedad como quiera mientras ejerce su deber, incluso cuando esa propiedad pertenece a personas inocentes que no tuvieron nada que ver con el crimen”.DISQUETESSimón Black: “El Comando de Misiles de la Fuerza Aérea finalmente abandona los disquetes de la era de 1960. Sospecho que nuestros lectores más jóvenes podrían no saber qué es un disquete, y mucho menos haberlo visto.“Mientras que hoy tenemos unidades USB, etc. para copiar y almacenar archivos, el estándar solía ser ‘disquetes’ hace varios años (cuando yo era niño a principios de la década de 1980, solía jugar en la computadora de mi padre, que tenía dos unidades de disquete de 5 ¼ de pulgada; era una verdadera bestia de máquina).“Un disquete de 5 ¼ pulgadas tenía una capacidad máxima de 1.2 megabytes. Hoy, incluso la memoria USB más pequeña tiene al menos mil veces ese tamaño. La historia de los disquetes se remonta a la década de 1960, cuando se desarrollaron los disquetes de 8 pulgadas.“Y los disquetes de 8 pulgadas podrían almacenar la friolera de 80 kilobytes de datos; eso es apenas espacio suficiente para almacenar un solo correo electrónico. Ahora es finales de 2019, y la Fuerza Aérea de los EU finalmente ha eliminado los disquetes de 8 pulgadas.“¡Hasta ahora, la Fuerza Aérea había estado utilizando estos disquetes para almacenar datos cruciales para operar su red de comunicaciones, control y comando de misiles balísticos intercontinentales!”. https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/air-force-finally-retires-8-inch-floppies-from-missile-launch-control-system/ ESPECIES INVASORAS DE AUSTRALIASiguiendo con las especies importadas, no originarias de la isla, aunque esta vez no plagas sino productivas, hay que mencionar a las ovejas merinas. “Traídas de España, su número ha crecido hasta alcanzar más de 100 millones de cabezas, cinco veces el de habitantes hoy en día, y que la convierten en la mayor cabaña ovina del mundo”.Su origen es incierto, es probable que venga de los merinos o cobradores de impuestos del Reino de León. La oveja merina se habría originado en el norte de África.