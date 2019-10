13 Octubre 2019 03:10:00

SAT contra los mismos de siempre

TEMOR ENTRE EL EMPRESARIADO DE México, ante las declaraciones del Titular del SAT en México, en el sentido sobre la cacería contra los evasores de impuestos.



EN ESTE TEMA, LA INICIATIVA Privada sabe perfectamente cuál es el camino de siempre, como siempre ha sucedido, van contra los mismos de siempre, es decir los que ya y siempre han pagado.



ESA CACERÍA DE BRUJAS, MULTAS, diferencias, errores, etc. etc. Siempre les da resultado, a los 100 días el gobierno anuncia: Se recaudaron tantos millones de pesos, sin considerar la patada fiscal a los que siempre han pagado.



LOS QUE NUNCA HAN PAGADO ni se preocupan, porque como nunca han pagado no están en la mira y tampoco habrá modo de comprobar el tiempo de evasión, así que a lo mucho será un de aquí para adelante.



EN EL CASO DE LOS de siempre, son multas de fondo y forma, diferencias, actualización y bloqueo de cuentas, veremos en caso de abuso, cómo se portan las cámaras, asociaciones y líderes y no venga un sálvese el que pueda.



ALFREDO PAREDES, COMO ALCALDE DE la ciudad más importante y me refiero a su población, destacó la importancia de que la Aerolínea TAR arropará la conectividad de la zona centro de Coahuila, Paredes no ha soltado la hebra.



EL VUELO DE TAR QUE conectaría Monclova y la región, con la Capital de México, Guadalajara y San Antonio, aún dejó varias preguntas en el aire.



LA PRIMERA OBVIO LA TARIFA, pues TAR no es una aerolínea de bajo costo, más bien de servicio a destinos con necesidades de conectividad.



LA SEGUNDA, COMO SERÁ EL puente entre Toluca y Ciudad de México, recordemos que Interjet y Viva Aerobus iniciaron operaciones en Toluca y armaron un puente de transporte en diferentes zonas de Ciudad de México, te llevaban y traían en vans con un costo moderado.



LO BUENO, OBVIO ES QUE no es lo mismo trasladarte a Monterrey que ha Ciudad Frontera. Toluca está a un máximo de 45 minutos de la zona de Reforma y de ahí pues prácticamente estás en la zona altamente comercial.



OTRA MÁS, QUE DIFÍCILMENTE HABRÁ cancelaciones y retrasos, pues el aeropuerto de Toluca está muy desahogado.



EL GOBERNADOR EN COAHUILA, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, se comprometió con los mineros de la zona Carbonífera, para buscar que CFE aumente sus compras en un millón de toneladas.



ESTE AUMENTO, TRAERÍA UNA BOCANADA de aire fresco a esa zona, Riquelme destacó que la relación con Manuel Bartlett es buena y la negociación beneficiaría tanto a CFE como a la zona Carbonífera.



HABLANDO DEL GOBERNADOR, ÉSTE DESTACÓ la participación dentro del Festival Julio Torri del bello Estado de Tlaxcala, quien estará presente como invitado.



EL FESTIVAL DEL NACHO EN Piedras Negras Coahuila, termina hoy, con gran éxito, fue en esta localidad cuando hace más de 76 años por primera vez se elaboró esta botana, se celebra el 25 aniversario de organizar el ya tradicional Festival del Nacho, comenta el Dr, Ramón Rosales, promotor incansable de este gran festival.



EL DR. ROSALES HA LLEVADO a varias ferias y partes del mundo la presentación e historia del nacho, como, Las Vegas, Chicago, Nueva York, Brasil, España y todo México, de ahí la Universalidad del Nacho Mexicano.



NORMA TREVIÑO, PRESIDENTA DE LA OCV Piedras Negras y de la Asociación de Hoteles en Piedras Negras, señala que, el que Piedras Negras, sea cuna de la botana mexicana más famosa en el mundo es un orgullo, invitamos a que todos vengan al Festival del Nacho, señaló.



TAN SÓLO EN ESTADOS UNIDOS existe más de un millón de establecimientos que venden nachos. No hay una sola gasolinera en Norteamérica donde no encuentres nachos. Estadios de beisbol, tiendas de consumo, etc..



EL GOBERNADOR DE PUEBLA, MIGUEL Barboza, nuevamente en el ojo del huracán, no sólo debido a su alcoholismo, ahora se refirió al accidente de la familia Moreno Valle con un “LOS CASTIGÓ DIOS”.



BARBOZA EXTERNÓ, QUE NO TENÍA por qué disculparse, que lo hicieran los rateros, al Gober #TequilaLover se le olvida que le repitieron la dosis en 2 ocasiones, y que para que hoy fuera gobernador, tuvieron que fallecer sus antecesores.



AL GOBER #TEQUILALOVER YA LE saben que si lo agarran después de la comida, empieza a decir puras incoherencias y como dicen por ahí, si no la controlas pa qué la bebes.



