27 Octubre 2019 03:10:00

Se aguantaron

POR EL BIEN DEL PAÍS, se aguantaron la gaseada que recibieron casi 300 alcaldes en Palacio Nacional, como si fueran vándalos, bueno, sí lo son, pero con autorización constitucional.



COMO QUIERA BATEARON A LOS Alcaldes, con la formación de un comité que revisará y propondrá para que el Congreso revise el caso, se les olvidó que el presupuesto 2020 ya está autorizado.



ESA NO FALLA, Y SE las aplicaron a los Alcaldes, ¿quieres que algo no funcione y ganar tiempo? Lo primero es aventar la pelota del otro lado de la cancha mediante una comisión.



ESA COMISIÓN TENDRÁ COMO CONSECUENCIA que el asunto se enfríe, que poco a poco los integrantes dejen en el olvido el asunto a tratar y se desintegre.



EL SENADO ACABÓ CON LOS sueños de 18 millones de vehículos “chocolate” que esperaban regulación en México.



LO INCREÍBLE ES QUE FUE específicamente Morena, el partido de las clases sociales, quien votó en contra y tumbaron la posibilidad de regular millones de vehículos que transitan ilegalmente.



ONAPPAFA Y UCD PUEDEN DORMIR tranquilos, su negocio seguirá funcionando gracias a los senadores de Morena.



HACE 5 AÑOS, LA ENTONCES Senadora Hilda Flores Escalera, generó grandes reformas a la ley, en pro de las personas de talla pequeña.



PRIMERO QUE NO ES UNA discapacidad, sino una condición.



SE APROBÓ QUE EL 25 DE octubre del 2015 sea declarado “Día Nacional de las Personas de Talla Baja”.



ESTO CON EL FIN DE sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las personas que viven con acondroplasia malamente llamado “enanismo”.



ESA SENSIBILIZACIÓN DA COMO PAUTA para que nuestra sociedad entienda que la inteligencia y competitividad humana también va de la mano de ellos.



PODRÍAMOS RECORDAR ALGUNAS PERSONAS DE talla pequeña famosos.



ÁNGELO RODDITTO, ACTOR CONOCIDO POR el nombre de Little Angie. Lo vimos en películas como Superman, Mad Max y Alí Babá.



DAVID RAPPAPORT 1951-1990, CONOCIDO POR sus películas La Novia y Héroes del Tiempo. David se suicidó debido a una depresión.



GARY COLEMAN, 1968-2010, MUY FAMOSO debido a la serie Blanco y Negro, quien padecía de una enfermedad autoinmune, falleció a los 42 años por una hemorragia intracraneal.



LOS PUEBLOS MÁGICOS DE COAHUILA mostraron su grandeza durante el 1er. Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, que se lleva a cabo en Pachuca, Hidalgo.



LUPITA OYERVIDES ACUDIÓ A ESTE gran evento abanderado la oferta de los 7 pueblos mágicos de nuestro Estado. Viesca, Parras De la Fuente. Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Guerrero.



ACUDIERON LOS DIRECTORES DE TURISMO, OCV’S, tour operadores, es decir, toda la cadena de valor de Coahuila, LuPita logró impresionar a todos los visitantes, que acudían al Pabellón Coahuila.



ALFREDO PAREDES, PERSONALMENTE ATENDIÓ A los empresarios canadienses de Trans Pro Ligistic, estos están pensando seriamente invertir en nuestra ciudad.



SI BIEN ES CIERTO NUESTRA economía no ha sido fuerte durante 2019, las expectativas para 2020 son mayores, Monclova ofrece buenas opciones de inversión gracias a la seguridad.



TODO MONCLOVA PENDIENTE DEL REGRESO de Raúl Saldaña, un joven prometedor muy querido dentro de la sociedad monclovense, quien desde hace más de una semana se encuentra desaparecido.



LAS REDES SOCIALES SIGUEN HACIENDO su trabajo, buscando y solicitando cualquier información que dé con su paradero,



AMIGOS Y FAMILIARES USAN LOS Hastag #RaulesPrimodeTodos y #EnDiosConfio su padre amigo de todos nosotros, conocido por Cacho Saldaña al igual que todo Monclova, rezan por su pronto regreso



SARITA, LA VILLANA DE LA década, así ha sido calificada la hija de José José. Catalina Creel le quedó corta, esta muchachita pensó usar la pérdida del príncipe de la canción como catapulta a su improbable carrera como cantante.



EN TODOS LOS ESPACIOS DONDE ha pretendido presentarse ha sido abucheada, a los otros hijos, que se han presentado como víctimas, no les ha ido mejor, ninguno heredó la magia y calidad del “Príncipe de la Canción” José José.



27 DETENIDOS Y 27 LIBERADOS, fue el saldo del impresionante operativo en Tepito, donde autoridades pomposamente presumieron droga, dinero y armas decomisadas.



RESULTÓ ILEGAL LA DETENCIÓN, SEGÚN un Juez. O el Juez es un corrupto, las autoridades judiciales son una burras o las mañas de las autoridades siguen siendo las mismas,



QUISIERON TAPAR LA ESTUPIDEZ EN Culiacán con un operativo estrella en Tepito y ¡zaz! que un Juez ordena la liberación de los detenidos por ilegal, total que de dos cero..

HOY INICIÓ EL HORARIO DE verano y debiste atrasar una hora tu reloj, si se te pasó pues hazlo ahora.