26 Septiembre 2019 04:10:00

Se entrampa el proceso

Se complicó el proceso para elegir al nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana. La Comisión de Selección deberá dar el veredicto el próximo lunes, lo cual está en duda luego de que Mauricio Díaz García tocó a la puerta del Tribunal de Justicia Administrativa para impugnar la decisión que lo dejó fuera de la competencia, con el argumento de que en 2017 representó al entonces candidato independiente a gobernador, Javier Guerrero, ante el Instituto Electoral.



Uno de los requisitos para aspirar al CPC es no tener antecedentes partidistas, pues por lo menos en la hipótesis en ese organismo sólo hay ciudadanos sin interés o dependencia política, y al impugnar, el argumento de Díaz es que fue representante de un candidato ciudadano, no de partido.



Tienen candidato



Pero mientras los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza Sandra Rodríguez Wong resuelven la impugnación de Mauricio Díaz, Alejandra Wade Villanueva, para más señas directora del Centro Cívico de las Instituciones en Saltillo, se anticipó al veredicto de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.



Wade, exaspirante al CPC, cree que si los comisionados no se equivocan, fallarán a favor de Miguel Monroy Robles, uno de los tres sobrevivientes en el proceso de selección… La postura de la representante del CCI es natural si se considera que junto a Monroy, proviene del mismo grupo de interés, es decir, el sector patronal, de ahí que respaldar a una opción distinta no sería entendible. El problema es que se interprete esa postura como mensaje de presión desde la IP.



Tocando la puerta



Si de por sí no le gusta mucho pasar tiempo en la oficina, José Luis Flores Méndez, para más señas titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, tuvo mitad de semana en la Ciudad de México, a donde acudió para tocar la puerta en distintas oficinas del Gobierno federal para tratar de conseguir recursos presupuestales para el siguiente año.



“El Chapo”, como lo llaman sus fans, asegura que la situación financiera de la dependencia es crítica por recursos que se presupuestaron para el año en curso, pero finalmente no llegaron… Al originario de San Pedro se le da la gestión y veremos si regresa a Coahuila con buenas noticias.



Más presupuesto



Y los que también piden más dinero para el próximo año son los rectores de universidades en las distintas entidades. Este miércoles hubo cónclave de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para plantear necesidades por 17 mil 230.7 millones de pesos adicionales para 2020. Acuérdense que a partir del próximo año será obligatoria la educación profesional y más de 7 mil millones serían para cubrir los nuevos compromisos.



Entre los rectores que dijeron presente durante el encuentro en la capital del país estuvieron el de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y sus colegas de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera; San Luis Potosí, Manuel Villar Rubio; Zacatecas, Antonio Guzmán; Querétaro, Margarita de Jesús García y Chiapas, Carlos Natarén

Nandayapa.



Cese fulminante



Tronó Chema Morales, alcalde de Ramos Arizpe, por tantas quejas de excesos por parte de Jorge Gutiérrez, su director de Desarrollo Urbano, a quien la tarde de este miércoles cesó de manera fulminante.



En Ramos Arizpe es secreto a voces que el hijo del exalcalde Roberto Gutiérrez, en nueve meses se sirvió con la cuchara grande… nunca se midió.



Morena prefiere al PAN



La cúpula Morena en Coahuila prefiere que la fracción parlamentaria se deshaga, como ya ocurrió con la renuncia del diputado Benito Ramírez, y con ello se esfume la posibilidad de encabezar la Junta de Gobierno el próximo año, en vez de dejar el grupo en manos de Elisa Catalina Villalobos, a quien nuevamente acusaron de ser más priísta que las lideresas del Oriente de Saltillo.



Según Raúl Yeverino, para más señas presidente del Consejo Estatal de Morena, prefieren que la presidencia del Congreso en 2020 quede a cargo de Unidad Democrática, con todo y su cercanía y alianzas con el PAN, a ver en ese cargo a su compañera Elisa Catalina. ¿Alguien duda de que en el partido de moda las broncas internas son a morir?



¿Se le llama aviador?



Por cierto, de seguro no le suena el nombre de Jonás Armando Yeverino Flores, pero es hijo del mandamás de Morena Coahuila, es decir, Raúl Yeverino. El primero aparece en la nómina de los programas federales de desarrollo social, lo cual no tendría problema, a no ser porque según los propios morenistas se le ve más seguido en las instalaciones del partido, en la Zona Centro de Saltillo, que en las oficinas gubernamentales, allá por el bulevar Los Fundadores. ¿En estos tiempos también se le llamará a eso aviaduría?