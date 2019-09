28 Septiembre 2019 03:10:00

Se suma el presidente de la República

SE SUMA EL PRESIDENTE DE la República, Andrés Manuel López Obrador, el “Vamos a Michas” que implementó el Gobernador de Coahuila, el que pondrá en práctica para invertir en escuelas.



ESO SÍ, COMO LO HA venido anunciando, un presupuesto que administraran los comités de padres de familia, repetiría Obrador.



LA VISITA DEL MANDATARIO A la Clínica 51, IMSS Bienestar en San Buenaventura, fue un poco más tersa que las anteriores, pareciera que se está civilizando, el discurso Riquelme fue con mensajes claros, directos.



Y SE AGUANTÓ MIGUEL RIQUELME, como lo habría dicho, los abucheos, malas caras y todo, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradeció el presupuesto, le refrendó su apoyo y le pidió que en la revisión del próximo presupuesto se acuerde del Estado.



ESTA VEZ RIQUELME TUVO SU porra, populachos y los de la nómina estatal, toda la burocracia de la Región Centro se hizo notar, “los mismos de siempre”, además de Alberto Román Cepeda, Chema Frausto.



LA COMITIVA DEL PRESIDENTE, LA de un siglo, la encabezaba Jorge Alcocer Varea, secretario de Salud, Gisela Lara, Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, Juan Antonio Ferrar, el único joven del gabinete es Zoé Robledo, director del IMSS.



AMLO PROMETIÓ REGRESAR A COAHUILA a revisar la conclusión de remodelación de la Clínica 51 y a Cuatro Ciénegas donde prometió resolver los problemas.



EL PRESIDENTE LLEGÓ PUNTUAL EN su visita a San Buenaventura, a los de Morena en Monclova les dijeron que llegaría a las 5 así que ni tiempo tuvieron de saludar y cruzar un saludo con su Presidente.



UNA VISITA MÁS DEL PRESIDENTE de la República a Coahuila.



LO QUE NO SE VIO en la gira del Presidente de la República, una militancia de Morena organizada, unida, impulsando a su líder, la información no baja de forma correcta, el pastel sigue repartiéndose entre pocos.



EL DELEGADO EN COAHUILA, REYES Flores, detrás del Presidente, como uno más del grupo de acompañantes.



EL SENADOR ARMANDO GUADIANA TAMPOCO fue de los acompañantes, ni siquiera de la comitiva de recepción, quizás los legisladores se encontraban en sesión y no pudieron acompañarlo.



TRISTE REALIDAD LA DE UN partido que llegó al poder pero no pueden ni saben mantenerse unidos, les ganó la ambición, los intereses personales y el egocentrismo.



PISÓ BASE Y VOLÓ A Yucatán fue el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien fue apoyar al equipo de beisbol Acereros que se disputa el campeonato de la Liga Mexicana.



DESDE EL ESTADIO KUKULCÁN, CASA del equipo Leones, el Edil se reportó acompañado del alcalde de Mérida, Renán Barrera, apostando a que el equipo ganaría el juego.



LA PASIÓN BEISBOLERA A TODO lo que da en la Región Centro, Paredes presumió al equipo en su gira por China, el Gobernador lo hizo en la visita del Presidente ayer, veremos en qué queda.



EL QUE SE ENCONTRÓ CON una triste realidad en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social fue el nuevo delegado de Frontera, Chuy Ríos, quien ha recibido todo tipo de información.



Y CÓMO ES QUE FUNCIONABA la dependencia que se encarga del control político del municipio, nada más porque los panistas están divididos y peleados que si no sucediera lo mismo que en Monclova.



EL DETALLE QUE PUEDE PONER en apuros al nuevo delegado es que media docena de gente de su grupo espera la oportunidad de empleo, tienen tiempo en la banca así que la lista de los que no sirven, sólo cobran o son las “íntimas” empezó a elaborarse.