06 Noviembre 2019 04:10:00

SEDU debe investigar a colegio privado de PN

PÉSIMO EL MANEJO DE crisis que tuvieron los directivos del colegio privado Juan Sebastián Bach, esto luego de que ahora con el testimonio de la familia de la víctima nos damos cuenta que los responsables de dicha escuela en lugar de velar por la seguridad y tranquilidad, además de la educación, de sus menores, pretendían expulsar a la estudiante cuyos padres reclamaron y pidieron explicación por el presunto abuso…



AHÍ ES DONDE LA Secretaría de Educación, a cargo de Arón Rodríguez de Lara en esta zona, debe actuar, porque los directivos del Sebastián Bach al conocer de un presunto delito primero debieron notificar a las autoridades y que ellas actuaran y no esperar semanas para ver si la familia denunciaba, se iba del colegio o simplemente dejaba el delicado asunto en el olvido…



NI SU VOCACIÓN RELIGIOSA, ni su vocación por la educación, ni la presión por la responsabilidad de la seguridad de cientos de estudiantes hicieron reflexionar y actuar de una mejor manera a la directora de la institución ni a la propietaria y responsable de la asociación religiosa evangélica que maneja el colegio…



AHORA VEREMOS CÓMO SE desarrolla el hecho pues apenas inicia la investigación y hay que llevarla de manera muy cuidadosa para no provocar una revictimización de la menor y sus padres, además de que no se afecte su desarrollo futuro…



III



DONDE YA SE PUSIERON A trabajar para mejorar las instalaciones es en la antigua garita del kilómetro 53 en Allende, antes de que llegue la temporada alta de turismo de paisanos hacia el interior de Coahuila y México…



Y ES QUE EN AÑOS pasados el caos vial sufrido no solo por paisanos sino por otros que no buscan ningún permiso fue claro en ese lugar, que provocó filas enormes de varios kilómetros porque los trámites son lentos, las instalaciones insuficientes y también los paisanos que escogen un fin de semana para hacer el viaje de forma tumultuosa…



LOS ALCALDES DE ACUÑA, Roberto de los Santos; Piedras Negras, Claudio Bres y de Allende Antero Alvarado harán la tarea de remodelar y poner en mejores condiciones esa instalación y que así los paisanos se sientan mejor atendidos, que su tiempo de espera sea menor y que no haya contratiempos…



SE TRATA DE QUE HAYA más coordinación en la emisión de permisos y que tanto la Aduana como Banjército y el INM tengan el personal suficiente para atender a los miles de paisanos que seleccionan Coahuila como una ruta más segura de llegar a sus lugares y con sus familiares…



III



UN GRAN COMPROMISO HA logrado fortalecer el obispo de la Diócesis fronteriza para atender el tema migratorio en cuanto a las necesidades que cientos o miles de personas foráneas que llegan con intención de cruzar, son recibidos en los distintos albergues que opera y mantiene la Iglesia católica…



EL OBISPO HA CONCRETADO apoyos de grupos institucionales como los Caballeros de Colón, varios empresarios del sector comercio e industrial y muchas familias que a través de cada parroquia destinan recursos en especie para enviarlos hacia la Casa del Migrante y otras instancias…



LA LABOR ES DIARIA, aquí no hay pretexto de que hoy no tenemos para la comida, siempre debe de estar abastecido para atender a uno o a 120 migrantes por día, además de la atención médica y sobre todo la vigilancia de los pequeños migrantes que acompañan a sus padres o a familiares en esta travesía…



POR ELLO ES DE destacarse la tarea que emprende el Obispo Alonso Garza Treviño y su grupo de colaboradores que atienden esta apostolado…



III



QUIEN YA PREPARA SU SALIDA de la delegación de la Secretaría del Trabajo en esta zona norte es el profesor Juan Alfredo Botello..



EL PROFE BOTELLO HA SIDO un servidor público dedicado, de experiencia, siempre leal y sobre todo comprometido para dar lo mejor de si en cada puesto que le han conferido o en cada responsabilidad que ha desempeñado a lo largo de casi cuatro décadas en el servicio público…



AUNQUE NO SE TIENE una fecha, el profe Botello ya analiza la posibilidad y no duden que para inicios del año 2020 prepare su retiro del servicio público para dedicarse a su familia, a descansar y a viajar…