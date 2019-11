15 Noviembre 2019 04:10:00

Señales de vida

Para evitar reclamos y que no les vayan a decir que les pasó de noche el recorte al presupuesto federal para Coahuila, los senadores Armando Guadiana Tijerina y Verónica Martínez García dieron señales de vida.



La legisladora de Torreón enlistó los intentos que hizo desde el Senado a la Cámara de Diputados para tratar de incluir partidas presupuestales para Coahuila, pero, como también lo señaló el diputado Rubén Moreira, la abrumadora mayoría de Morena “no entiende razones” e impuso su interés. Ni el PRI, en sus mejores tiempos, nos aseguran.





¿Simulación pura?



El morenista Armando Guadiana emplazó a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a considerar más de 615 millones para la Universidad Autónoma de Coahuila, 430 de ellos para resolver el principal dolor de cabeza para el rector Salvador Hernández Vélez, es decir, el déficit en el sistema de pensiones.



Pero Guadiana quedó muy mal parado, primero porque hace un año se quejó y reclamó auditorías precisamente para dar con el paradero del supuesto fraude en el sistema de pensiones de la UAdeC, para lo cual ahora pide financiamiento federal, y segundo, porque en sus manos estuvo por lo menos intentar detener la anulación del Fondo Minero, que le implicará a Coahuila la pérdida de 400 millones y ni siquiera estuvo en la votación. ¿Será que es pura pose?





No hay mañana



Por cierto, por demás complicadas las cosas en la Cámara de Diputados, en donde no hay mañana y este viernes se deberá resolver el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.



El dictamen correspondiente se destrabó este jueves por la tarde y ahora la pelotita está en terrenos del Pleno, pero resulta que la sede legislativa se encuentra bloqueada por grupos de campesinos, académicos, colonos y hasta alcaldes que reclaman recursos, y los legisladores buscaban anoche sede alterna. La idea es que la discusión arranque por la tarde.



Cómo estará la situación que hasta el sindicato de trabajadores de la cámara ordenó la suspensión de labores.





Calmó los ánimos



Más de tres horas duró la encerrona de Miguel Ángel Riquelme con empresarios de la Región Centro. El tema fue la difícil situación económica para Monclova y municipios vecinos, pero al parecer el Gobernador llegó con buenas noticias que generaron tranquilidad. En el encuentro también estuvieron integrantes del Gabinete estatal, como Jaime Guerra Pérez, de Economía; José María Fraustro Siller, de Gobierno y Gerardo Berlanga Gotés, de Infraestructura.



Antes el gobernador estuvo en la Carbonífera y 5 Manantiales y aprovechó para la parada obligatoria en el machacado y tortillas de harina de río Bravo… El Mandatario cerrará semana en Torreón con la graduación de cadetes del Grupo de Reacción de la Policía del Estado; coloca la primera piedra de la fábrica de herramientas Milwaukee y da banderazo inicial a los foros regionales para la modernización del Registro Público.





En autobús



Mucha actividad este jueves en el Palacio de Coss con la sesión del Parlamento Juvenil. La comitiva de estudiantes seleccionados partió de las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, que se encargó de la convocatoria, y terminó justo en el recinto legislativo. El traslado fue en autobús y quien no se resistió a la posibilidad de acompañar a los chavos y de seguro futuros parlamentaristas fue el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño.



Entrado en gastos, el presidente de la Junta de Gobierno se encargó de guiar el recorrido por las instalaciones y los jóvenes hasta foto le pidieron. ¿Será que le ven futuro?





Visitas consecutivas



En Ramos Arizpe dicen que se nota el cariño. El miércoles, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo con el alcalde José María Morales Padilla en el ejido Mesillas para poner en marcha la base militar que ayudará a la vigilancia de las brechas y caminos vecinales que conducen a Nuevo León.



Y por segundo día consecutivo con agenda estatal, este jueves la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, visitó las instalaciones del DIF municipal para poner en marcha los programas de la tarjeta La más Chida Plus, que de entrada incluye 500 pesos mensuales y beneficia particularmente a niños con discapacidad y personas con cáncer. Trabajo manda y de eso puede dar cuenta Chema Morales.





¡Ya son 24!



El semanario Espacio 4 llega a 24 años de vida y su fundador y director general, el periodista Gerardo Hernández González, lo celebrará con el acostumbrado desayuno, al que tradicionalmente convoca a familiares, amigos e integrantes del gremio.



Por logística, esta vez el encuentro no será en La Canasta, pero aún así se anticipa la clásica pasarela política que adereza los momentos electorales por venir. Felicitaciones y enhorabuena para Gerardo, y por el periodismo coahuilense, por contar con un medio de la talla de E4.