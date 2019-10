23 Octubre 2019 03:10:00

Serán despedidos

BUEN DÍA. "SERÁN DESPEDIDOS LOS servidores públicos que tengan injerencia en asuntos partidistas o electorales", advirtió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sus adversarios dicen que esto lo expresa en momentos en que su credibilidad está por los suelos porque nadie le cree ya que no predica con hechos, sino con saliva, otros lo respaldan absolutamente.



AGREGAN LOS DETRACTORES QUE LA impunidad de corrupción campea en su administración con fichitas de primer nivel, pese a la intensa campaña de sus publirrelacionistas por difundir lo contrario, el caso es que pese a todo la suerte todavía le sonríe, pero ya no con la diferencia abismal de hace un año.



EL PASADO 13 DE OCTUBRE empleados de la Secretaría del Bienestar conocidos como Servidores de la Nación ahora denominados Servidores de la Corrupción fichitas bien identificadas, visitaron domicilios de gente incluida en los programas sociales llevando instrucciones para que votaran por los candidatos personales favoritos de los titulares de esa dependencia.



CIEN PESOS EN EFECTIVO PA´LOS refrescos y un vale de gasolina so pena de afectación en pensiones a adultos mayores, y becas a los chavos llevaron a sus compadres a cargos de consejeros estatales, pero aseguran que la verdadera izquierda, la militancia genuina, la de principios y valores de Morena, ya colocó la denuncia contra esos mercenarios prianistas que de la política han hecho su modus vivendi.



LA GENTE POR CIERTO, EN redes se critica que Andrés Manuel López Obrador ejerció la asignación de 60 millones de pesos con recursos de los contribuyentes al parque de beisbol Francisco Limón Carranza, donde están jugando los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, pese a urgencias de medicinas contra el cáncer en el IMSS o inversiones en el IMSS de Monclova.



EL PASADO 4 DE MAYO AMLO llegó a la Región Carbonífera diciendo que de ahí en adelante todo mejoraría porque se evitaría el coyotaje y que Comisión Federal de Electricidad compraría mucho carbón, la gente permanece sentado esperando noticias, pero ya tiene hambre por aquellos rumbos. Sin embargo, se cree que en cualquier momento habrá buenas nuevas.



EL PRÓXIMO 1 DE ENERO arranca el proceso electoral 2020 para la elección de mediados de año a efecto de elegir 25 diputados locales de los cuales 16 son de mayoría y 9 plurinominales, y dicen que esa elección estará complicada porque al interior de Morena será una feroz batalla encarnizada por los candidaturas, los prianistas al abordaje.



ASÍ QUE EN EL PAN es donde le podrían dar la batalla a Morena, pero no solamente eso, sino que buzos caperuzos porque los verdaderos militantes de Morena, los de la verdadera izquierda, temen que el PRI Gobierno de Riquelme compre a quien quede como próximo presidente estatal de Morena, de tal forma como ya lo hizo con las anteriores centaveras que estuvieron al frente.



POR OTRO LADO, DICEM QUE ya van a empezar con la revisión de terceros en las secciones 147 y 288 con AHMSA y luego la elección en noviembre de quienes en marzo terminarán de revisar el tabulador de la Sección 147 con la empresa acerera, así que serán las últimas actividades del año.



LA AMBICIÓN DESMEDIDA DEL SENADOR Armando Guadiana Tijerina de servir a intereses extranjeros para respaldar la fractura hidráulica "fracking" para extraer gas del subsuelo coahuilense es totalmente repudiable, manifestó José Rivera Silva, militante local de Movimiento de Regeneración Nacional.



DIJO QUE SI EL EX priista llega a Monclova le organizarán un mitin de protesta un grupo de ciudadanos inconformes por su ambición de empujar desde su escaño en el Senado de la República para que se apruebe por parte del Gobierno Federal el "frackin" que ocasionaría daos irreversible a la naturaleza ya de por si gravemente devastada.



HASTA MAÑANA