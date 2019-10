26 Octubre 2019 04:06:00

Siervo del clan

El periodista Gerardo Moyano analiza en el bisemanario Espacio 4 la situación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde la pugna por el poder definirá el futuro de ese órgano sometido al moreirato en los 14 últimos años.



“El Poder Judicial de Coahuila entró en una zona de turbulencias. La renuncia de Miriam Cárdenas Cantú a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), efectiva a partir del próximo 30 de octubre, confirmó sospechas e intensificó la carrera por el control del organismo, en la cual compiten dos corrientes: la del gobernador Miguel Riquelme (MR) y la de su predecesor Rubén Moreira Valdez (RMV).



“Además, los escándalos de corrupción (Ficrea, Infonavit, megadeuda), el aluvión de jubilaciones anticipadas por el temor a la reforma judicial que impulsa la 4T y la lucha por el control del TSJE abren la puerta para la transformación de un poder que carga el estigma de haber sido cómplice y siervo del moreirato.



“Pese a que Cárdenas asegura que su salida se debe a temas de salud, los rumores de su renuncia sonaban desde hace tiempo. Apenas en mayo pasado, la magistrada los negaba: ‘Desde que llegué, dijeron que no iba a aguantar seis meses (…), luego hubo cambio de Gobierno y dijeron que con el nuevo Gobernador también me iba, pero no (…) No hay nada que me impida continuar al frente del Poder Judicial de Coahuila hasta diciembre del 2020’ (El Sol de La Laguna, 22.05.19).



“Luego abrió la posibilidad de retirarse por ‘cuestiones familiares y personales’ y, finalmente, el 9 de octubre, confirmó su renuncia en una comida con magistrados por su 55 aniversario, un año y dos meses antes de concluir su mandato.



“Si bien niega algún desencuentro con el gobernador Riquelme, los nombres que se barajan para sustituirla –con posibilidades de reelegirse en 2020– confirman la intención del Mandatario de tomar el control del TSJE. El favorito es el lagunero Miguel Mery Ayup, quien podría hacer mancuerna con Luis Efrén Ríos, ambos cercanos al Gobernador; y el segundo, también a Moreira. Mery, excandidato priista a la alcaldía de Torreón, preside la Sala Regional Torreón del TSJE desde el año pasado; Ríos podría sumarse al Poder Judicial en noviembre (Zócalo, 10-10-19).



“Por otra parte, se da por sentado que Rubén Moreira intentará imponer a algún incondicional que le cubra las espaldas por los desvíos a empresas fantasma y otros casos de corrupción que marcaron su sexenio (2011-2017). Y quién mejor para hacer ese trabajo que el exprocurador Homero Ramos Gloria, cuya lealtad y esfuerzos por dar carpetazo al moreirazo fueron premiados con una magistratura, en diciembre del año pasado. Sin embargo, los problemas de salud que lo aquejan podrían dejarlo fuera de la carrera. El plan B sería Iván Garza García, exsecretario particular y exsecretario técnico de RMV.



“Un tercer aspirante, aunque con pocas posibilidades, sería Óscar Aarón Nájera Davis, quien se opuso al proyecto de Moreira de crear una nueva Constitución en el estado y estuvo entre los jueces que revisaron y criticaron la sentencia absolutoria a favor del extesorero Javier Villarreal Hernández por el caso de la contratación ilegal de la deuda en el sexenio de Humberto Moreira (Espacio 4, 624).



“En este contexto, la designación del nuevo presidente del TSJE determinará el peso político real de Rubén Moreira, no solo en el Poder Judicial, sino sobre el Gobierno de Riquelme. Sin esa influencia, el moreirato quedaría marginado y expuesto a futuras investigaciones”. (Texto completo en: http://www.espacio4.com)