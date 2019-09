27 Septiembre 2019 04:10:00

SIMAS y la planta tres para el desarrollo

EL QUE SUFRIó LA VISITA de los amantes de lo ajeno en su rancho en Múzquiz fue don Cuauhtémoc Ruiz de la Rosa esta semana…



RESULTA QUE VARIOS SUJETOS ingresaron al rancho del exdiputado local del PARM, quien fuese legislador hace ya casi tres décadas, con la intención de robar y se llevaron todo: Ropa, sombreros, cobijas, un auto y hasta la comida que estaba en el refrigerador…



POR FORTUNA EL SUEÑO PESADO del exdiputado provocó que no se diera cuenta de lo que sucedía en su rancho, mientras él dormía en esas mismas instalaciones y todo quedó en un atraco con saldo favorable a su salud, pues don Cuauhtémoc es una persona ya de casi 80 años de edad…



LOS LADRONES SE PASEARON por la Carbonífera en el auto, de un modelo ya antiguo, hasta que se les quedó tirado en la carretera 20 por falta de combustible…



AHORA EL LEGISLADOR PEREGRINA en la Fiscalía y ante el ministerio público para que le regresen lo que pueda de lo que los malvivientes se llevaron de su propiedad…



PREOCUPADO, PERO SIN DESáNIMO, el amigo Ruiz de la Rosa sigue al pendiente de esa propiedad y también de sus actividades en Piedras Negras, donde varios días a la semana se reúne con sus amigos en el café ahí en el restaurante de don Guillermo Berchelman…



III



YA SE PREPARA TEODORO RODRÍGUEZ, gerente de Simas, para la interconexión de la planta potabilizadora 3, la cual está casi lista para echarla a andar y sobre todo para darle servicio a la población…



PERO DE FORMA ACERTADA, EL empresario ha decidido con el apoyo del alcalde dejar la maniobra para el mes de octubre, cuando las temperaturas y la demanda del vital líquido sean más benévolos y no hacerlo en plena canícula…



Y ES QUE RESULTA QUE para hacer este paso de interconexión se deberá demorar casi 48 horas el servicio de agua potable, acción que deberá estar bien coordinada, pues implica parar el servicio a toda la ciudad…



POR ELLO ES QUE la maniobra se ha pospuesto, pero ahora sí ya se acercan los tiempos y se prepara el equipo de Simas para hacer esta adecuación y ahora sí gozar de una inversión superior a los 100 millones de pesos…



AYER SE TUVO SESIóN de consejo de Simas y en ella se presentó la propuesta y explicaron los mecanismos mediante los cuales habrá de realizarse este cambio…



TODO ESTE TRABAJO SE realizará sin frenar las obras que se tienen por parte de Simas en toda la ciudad, sobre todo de drenaje, labor que se realiza sin afanes políticos, pues son testimonios que quedan enterrados…



III



EL ADMINISTRADOR FISCAL del Estado, Javier Díaz, ha señalado que el nivel de cumplimiento de Coahuila para el pago de derechos vehiculares es por demás elevado por mucho sobre la media nacional y anunció que para el mes de diciembre habrá otro incentivo como el del año pasado para que los pagadores de este impuesto se animen desde diciembre a pagar los derechos vehiculares del 2020, pero no sólo eso, sino que también ha dejado en claro que para este año aún hay oportunidad de acuerdos o convenios de pago en parcialidades…



TAMBIéN DON JAVIER HA SEÑALADO que no ve viable para el próximo año la regularización de autos chuecos, pues es un tema federal que le pegaría mucho a las armadoras y a la industria automotriz de todo México…



EL FUNCIONARIO TAMBIéN ha dicho que van por los autos “chocolate” o chuecos, pues pareciera que las corporaciones se hacen de la vista gorda cuando se les solicita el apoyo…



III



DONDE LAS LUCES DE alerta se han encendido es en la CTM que dirige aquí a nivel regional Leocadio Hernández Torres…



PUES SUCEDE QUE SON varias las maquiladoras que van a paro técnico por la huelga de General Motors, pero también por otros problemas de mercado…



SON CIENTOS DE TRABAJADORES que por más de una semana estarían de descanso a medio sueldo de empresas como Lear y EKM, además de los problemas que trae encima Fujikura y que se ha traducido en un despido de niveles medios y gerenciales…



ESPEREMOS QUE LA HUELGA pase pronto, pues los efectos ya se sienten y podrían aumentar si la situación se prolonga…