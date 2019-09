20 Septiembre 2019 04:10:00

Sin escapatoria

No es una, ni dos, ni tres. Son 65 denuncias penales y administrativas en contra de Isidro López Villarreal y de la gavilla que lo acompañó durante su periodo como alcalde de Saltillo. La resolución del miércoles por parte de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para encontrarlo culpable de desvío de recursos con el tráfico de terrenos en la colonia Loma Linda, es solo el principio, pues sigue vigente el grueso de los señalamientos en su contra.



Con razón el cornudo político, como lo conocen en casa, quiso curarse en salud y hasta se animó a presentarse como perseguido político. Por lo visto, el exalcalde no tiene escapatoria.





Ahora lo defiende



Por cierto, el que se rasgó las vestiduras para defender a Isidro López ante el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa fue Jesús de León Tello, quien hace las veces de dirigente del PAN en Coahuila. Según el exdiputado local, su partido agotará todas las instancias legales para limpiar el nombre del exalcalde de Saltillo.



Peeero, en grupos internos de militantes panistas recordaron a Chuy de León como uno de los que más piedras en el camino puso a López Villarreal ante el sueño guajiro de buscar la candidatura albiazul para gobernador.



Como ocurre actualmente, De León Tello estaba bajo las órdenes de Guillermo Anaya y, durante todo su periodo como alcalde, Isidro fue uno de sus enemigos. A ver quién le cree ahora que se encuentra ‘preocupado’ por el exedil saltillense.





¿Chivo expiatorio?



El que cambió su foto de perfil en Facebook fue Antonio Rivas Sánchez, para más señas excoordinador del Fondo de Ahorro en la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y hasta ahora único señalado directamente en el desfalco que llevó a incumplir con los pagos de dicha prestación.



El exfuncionario sindical posteó la imagen de un chivo, señalado por varios índices y la frase: “Chivo expiatorio”. Desde su destitución en el Fondo de Ahorro, Rivas ha dicho a quienes lo quieren escuchar que los verdaderos responsables del quebranto con el recurso de los profesores están impunes. “Pronto daré nombres”, amenazó. A ver si es cierto. Por lo pronto, Rivas parece entonar la famosa canción, eternizada por la voz de Pedro Infante: “Yo no fui”.





¡Vaya cinismo!



En más de la telenovela rodada en el set de la Sección V del SNTE, muy quejumbroso anduvo el secretario general José Luis Ponce Grimaldo, con el argumento de que quitaron a su amigo y coordinador de festejos, Rafael Balderas, de la Dirección de Primarias Federalizadas, y pusieron en su lugar a un allegado a Carlos Ariel Moreira Valdés.



Con propios y extraños calificó la medida como injusta, pues aseguró que Balderas estaba en el puesto en la Secretaría de Educación como parte de un acuerdo de campaña. Peeero, señalan los propios profesores, al aún dirigente de la Quinta se le olvidan varias cosas, como el hecho de que Rafael llegó a la Dirección de Primarias en el sexenio pasado y, según esto, a propuesta de Carlos Moreira.



Además, señalan los malpensados, se debe de tener mucho cinismo para hablar de compromisos de campaña, cuando el magisterio prácticamente no le dio votos al actual gobernador.





Notario invasor



Vaya sorpresa para propios y extraños durante el desalojo de un predio posesionado por especialistas en el robo de propiedades. Resulta que durante el operativo para dejar a salvo, se presentó en su defensa un abogado, quien resultó socio del despacho al que pertenece al notario público de origen regiomontano Fernando Martínez, para mayores señas esposo de María Esther Monsiváis Guajardo, exfuncionaria estatal que dio mucho de qué hablar, entre otros escándalos, por el “Cobijagate”.



La presencia de los representantes del despacho, -por cierto, nos señalan, de pésima fama-, recordó a más de uno que gracias a “Marucha” le cayó del cielo el fíat notarial a su marido… Por cierto, hay quienes aseguran que precisamente dicha notaría está en riesgo, ante los señalamientos vigentes en contra de Monsiváis y su pareja.





Ronda el fantasma



No son pocas las empresas del ramo automotriz establecidas en Coahuila en donde se encendieron las señales de alarma luego de la huelga de trabajadores de General Motors en Estados Unidos. El fantasma del desempleo ronda, después de mucho tiempo de estabilidad, en al menos una docena de compañías relacionadas con la fabricación de autopartes y otras proveedurías de la industria automotriz.



Las malas noticias tomaron al secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, en plena gira de promoción industrial por China.





Buena coordinación



En donde se tomaron en serio el simulacro de emergencia programado para este 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil y fecha en que se recuerdan cada año los mortales terremotos en la Ciudad de México, fue en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.



En la dependencia, a cargo de Jericó Abramo Masso, los brigadistas desocuparon de manera ordenada y en tiempo récord el edificio que ocupan sobre periférico Luis Echeverría Álvarez, y el personal logró salir y ponerse a salvo, aunque haya sido de manera simulada.



De acuerdo con los que saben del tema, lo anterior es reflejo de la coordinación y comunicación interna. Liderazgo del titular de la dependencia, le llaman también.