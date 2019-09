21 Septiembre 2019 03:10:00

Sin sorpresas en el CEN del PRI

SIN SORPRESAS EN EL CEN del PRI, a la derecha del dirigente nacional, Alejando Moreno, Carolina Viggiano de Moreira; a su izquierda, Rubén Moreira Valdés y enseguida la compañía coahuilense.



TENER EL CONTROL DEL PRI Nacional no cualquiera, por eso habría que presumirlo en las redes sociales para que los de las tribus de la Ciudad de México sepan quién tiene la última palabra y en Coahuila sepan del acomodo de piezas.



UNA JUNTA DE CONSEJO, LA mesa principal dominada por los Moreira-Viggiano, con todo y que no logró obtener la coordinación de la bancada de diputados Rubén Moreira obtuvo un cargo importante en el CEN al lado de “Alito”.



VÍCTOR ZAMORA, DE LOS COLABORADORES cercanos e incondicionales del sexenio de Rubén, también alcanzó “hueso”, perdón, cargo representativo en el Comité con derecho a estar en la mesa principal, cerca de su jefe.



PRIMER DÍA DE INTENTO EN China, la delegación de Coahuila partición en el evento “Diálogos entre civilizaciones: China y América Latina”, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y cuatro alcaldes se reunieron con Wang Rong Ping, vicepresidente de la Conferencia Consultiva de Jiangsu.



LAS BONDADES DE CADA MUNICIPIO, Saltillo, Torreón, Monclova y San Juan de Sabinas, cada alcalde llevaba su presentación, por supuesto que el remache de vueltas depende del mandatario Miguel Riquelme.



UNA SEMANA DE GIRA POR aquellos rumbos, se habría dicho que regresan el 29, lo que no empata con la visita del Presidente de la República de gira por Coahuila, el 27, tendrá Riquelme que llegar antes o de plano no recibirá a AMLO.



A COMO ANDAN LAS COSAS del presupuesto del 2020 y lo apurados que están los mandatarios ¿se animará MARS a quedarse en China? lo veremos…



LA ILUSIÓN DE REGULARIZAR AUTOS “chocolates” nunca falla para movilizar y ganar adeptos así que los de ONAPPAFA convocan a sus propietarios empadronarse si deseen regularizarse o los de autos nacionales con adeudos para ayudarlos.



HACÍA RATO QUE NO SE sabia nada de la organización, de repente aparecieron sus coordinadoras de zona invitando a los ciudadanos a reagruparse, dicen traen ganas de defender el patrimonio de las familias y atenderán varios detalles.



LOS “ONAPPAFOS” COMO LA UCD, Cardenistas, entre otras agrupaciones, se la juegan en el ámbito local con el Partido Popular Coahuilense, en el ámbito local pero de no obtener el registro son comparsa del PT.



LA ACCIÓN ELECTORAL YA EMPEZÓ, las elecciones intermedias sólo interesan a cierto partido, otros tienen el objetivo marcado un poco más allá.



EL ASUNTO NO ES QUE tergiversó lo dicho por Jorge Ancira sobre la situación en AHMSA, es falta de confianza de empresarios, obreros y una gran parte de población que no confía en quien una vez falló y los llevó a la suspensión.



TUVO QUE SALIR EL ÁREA de Comunicación a precisar el punto, porque lo que Jorge Ancira quiso decir es que: “La intención no es vender Altos Hornos de México”, pues para eso implementan medidas y buscan alianzas.



HAY INTERESES DE DIVERSOS EMPRESARIOS por asociarse, europeos, asiáticos y argentinos como Ternium, que no han hecho ninguna propuesta.



UNA EMPRESA DE COAHUILA, CON dueños de Coahuila y comprometidos con el Estado, remarcó el vocero.



LO MEJOR ES QUE CONSIGAN un buen socio para rescatar la empresa, porque con tantos adeudos y solicitando préstamos la situación no es alentadora, diría el dirigente de la CMIC, Raúl Flores.



OJALÁ TODO SEA COMO DICE el área de Comunicación, por el bien de las familias de la Región Centro.