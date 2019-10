18 Octubre 2019 04:10:00

Solución, en breve

Solución, en breve

En breve se presentará la solución al problema de productores de carbón de Coahuila que buscan reanudar la venta de mineral a su principal cliente, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, y abastecer las plantas termoeléctricas de Nava.



Tal como estaba previsto, el Gobernador y varios productores se entrevistaron la víspera con Manuel Bartlett Díaz, mandamás en la paraestatal, quien al parecer está consciente de la problemática y por lo tanto sabe que la solución deberá llegar pronto. El contrato vigente está por finalizar y mantener la compraventa del carbón apremia.



Durante el encuentro quedó en claro que con diálogo, sentido común y mano izquierda se solucionan las cosas. Además, cuando no hay intermediarios que terminan por estorbar y las gestiones están a cargo de quienes deben de estar, los problemas se resuelven.



Quienes lo vieron salir del edificio central de la Comisión Federal de Electricidad aseguran que el gobernador Riquelme lucía optimista, lo cual es buena señal para los vecinos de la Carbonífera.



El regreso

¿Se acuerda de David Aguillón Rosales? El exsecretario de Gobierno, exvocero del Gobierno del Estado y exdirigente del PRI Coahuila podría estar de regreso a la escena pública estatal. Recientemente se le vio entrar y salir del Palacio Rosa y caminar tranquilamente por Plaza de Armas.



¿Será que se incorpora a la Administración del gobernador Riquelme? Hasta ahora lo único cierto, nos señalan los enterados, es que han estado platicando.



¿Y los candidatos ‘ciudadanos’?

El que anda en campaña para mantenerse al frente de la dirigencia del PRI en el estado es el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila. Rico, para sus fans, se dejó ver por Monclova y durante un encuentro con militantes en donde se dejó sentir la clase política de la Capital del Acero, advirtió que su partido cerrará las puertas a los arribistas que solo buscan aproximarse al tricolor con la conveniencia de una candidatura o una chamba.



Hasta ahí vamos bien, pero lo que el virtual presidente del PRI en la entidad no aclaró es si sus dichos deberán interpretarse como el cerrar las puertas a candidatos ‘ciudadanos’, o alternos, de los que el propio expartidazo ha echado mano cuando para tratar de ganar contiendas sus propios cuadros están muy demeritados. Veremos.



La dupla

El que Saltillo se coloque dentro del ‘top 5’ de las ciudades más seguras de México, de acuerdo con el Inegi, no es hecho aislado o parte de la casualidad, sino más bien es producto de los esfuerzos conjuntos de la dupla Miguel Riquelme-Manolo Jiménez, nos aseguran.



Resulta que además de destinar importante inversión en equipamiento policial, el Gobernador y el Alcalde de Saltillo sumaron a la ciudadanía en el modelo de prevención de los delitos y actualmente hay más de 30 mil personas involucradas en las redes de seguridad.



En Saltillo reconocen que los resultados se dan con el liderazgo de Riquelme y en un panorama nacional muy distinto, pues en estados del sur como Michoacán y Guerrero se dieron situaciones violentas, ataques a elementos del Ejército y encontronazos entre civiles armados, sin contar lo de ayer en Sinaloa.



Por si acaso

Por lo pronto y mientras el mundo y el país en general asimila los acontecimientos ocurridos este jueves en Culiacán, Sinaloa, en Coahuila no se duermen en sus laureles y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de José Luis Pliego Corona, reforzó la vigilancia en los puestos carreteros y los patrullajes en brechas y caminos vecinales.



La reacción del Gobierno federal en Sinaloa es inminente y aunque hay buena distancia de por medio, no está de más la operación blindaje para mantener a Coahuila al margen de cualquier eventualidad.



Si la idea es mantener a Coahuila en los estándares de seguridad pública que la propia gente percibe, no está de sobra cualquier esfuerzo.



Lo sorprenden

Muy apapachado anduvo este jueves el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, con motivo de su cumpleaños 44. Temprano lo sorprendieron con pastel en la sede de la dependencia. Nos comentan que sus colaboradores se organizaron para la convivencia. El funcionario siguió con la agenda de trabajo del día y después del mediodía se dio tiempo para convivir con la familia durante una competencia deportiva de sus hijos.



Jericó Abramo, nos señalan, anda con el acelerador a fondo para sacar pendientes de la Secretaría, pues está en puerta el informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme y además deberá alistarse para competir por un asiento en el Palacio de Coss en la próxima Legislatura.