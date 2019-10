22 Octubre 2019 03:10:00

Suenan uno, otro y otro

SUENAN UNO, OTRO Y OTRO nombre de los posibles delegados del ISSSTE en Coahuila, hasta un doctor de Monclova, pero ninguno les embona a los de la 4ª.T así que “Tato” Oyarzabal puede irse ocupando en otras cosas.



TANTO ES EL DESORDEN ESTRUCTURAL, la disputa de las tribus en el Gobierno Federal, que a un año de asumir el poder no hacen el reemplazo de delegados y jefes de departamento en varios Estados, entre ellos Coahuila.



EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN fue prioritario en el arranque de Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte son acusaciones públicas, algunos cuantos detenidos pero los “peces gordos” gozando de impunidad.



LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE NO fue la excepción, Alvarito se sirvió con la cuchara grande y se la tienen prometida… habrá que ver si la cumplen.



SÍ TIENE DIRIGENTE EL PAN en Monclova, al menos de membrete; hace días se supo de él, uno más que reclama el pago de cuotas de los regidores del Ayuntamiento de Monclova que como siempre se les hace dolor pagar.



ERICK RAMOS TREVIÑO, ES QUIEN dice ser el dirigente del PAN, anda entretenido en concluir la remodelación del edificio que dejaría inconcluso su antecesor por falta de recursos.



DE NO SER POR ESA necesidad económica, no se supiera nada de Erick, su papel ha sido tan gris que da lo mismo tener o no un dirigente en Monclova, otros son los que le hacen la chamba.



LE COMPRARON EL “JUGUETITO” A Erick y no sabe ni qué hacer con él, por muy joven que sea ni chispa, ni energía y menos ideas nuevas le aporta al PAN en Monclova… lástima.



LOS DEL PRI TUVIERON UNA baja, bueno muchas dirían los del Oriente, resulta que Rosy Galindo renunció por motivos personales a su cargo de Secretaria General, con todo y que la enlistaron como posible candidata a diputada local.



PROBLEMA CON EL PARTIDO NO tiene, desde hace semanas Rosy comentaría que tenía que abandonar el partido por tener asuntos de familia que reclamaban tiempo completo, justificaría el dirigente “Beto” Medina.



LA SECRETARIA DE TURISMO Y Pueblos Mágicos, Lupita Oyervides, sostuvo reunión en Monclova con alcaldes de la Región Centro y representantes de Fonatur, para dar a conocer la primera fase del Programa “Desarrollo Regional con un Enfoque Turístico”.



UN PROYECTO EN MANOS DEL Consorcio “Anaya Amor Arquitectos”, quien se encargada de levantar mapeo y características propias, fortalezas y zonas que requieren de atención y dirigir a los municipios en ruta del turismo.



CON LA SECRETARIA ESTUVIERON LOS alcaldes Alfredo Paredes como anfitrión; Gladys Ayala, de San Buenaventura; Florencio Siller, de Frontera; Amador Garza, por Candela y Hugo Sevilla, de Fonatur.



EL PLAN ES QUE TODOS los municipios ofrezcan algo de turismo y para eso hay que buscar que áreas de oportunidades tienen, un costo de 1.5 mdp la inversión y en 4 meses los primeros resultados.



EL TORREÓN DEL GOBERNADOR MIGUEL Ángel Riquelme tendrá una nueva empresa, Easy-way Products Corporation, que generará 2 mil 500 empleos.



ANTE LOS EMPRESARIOS EL MANDATARIO presumió que los inversionistas se interesan por Coahuila porque hay seguridad, paz laboral, mano de obra calificada y competitiva, entre muchas otras cualidades.



UNA EMPRESA MÁS ESTÁ POR instalarse, dentro de 15 o 20 días, que generará mil 500 empleos más, mencionaría el mandatario luego de anunciar a Easyway.