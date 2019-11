07 Noviembre 2019 04:10:00

Supervisión y auditoria a colegios privados

UN ESPACIO QUE TENDRá en breve su momento para ejecución de obra es el campo de futbol de la Macroplaza, junto con todas las instalaciones que se tienen en esa zona de la ciudad y que seguramente el alcalde Claudio Bres ya tiene encaminado algo que será para destacar y aprovechar esa instalación que beneficia de forma global a toda la población de Piedras Negras…



AUNQUE NO SE HA mencionado, para el próximo año se vislumbran proyectos adicionales a los que ya se tienen en proceso, pues aunque muchos no lo han entendido, sobre todo los actuales alcaldes de ciudades medianas y grandes, ya no solo con estirar la mano se les otorgarán recursos para proyectos: Ahora deberán de tener listos los proyectos ejecutivos y técnicos para que el dinero fluya y será para aplicar en bolsas globales. Lo que es lo mismo: El que trabaje más, recibirá más recursos para obras…



POR ELLO ES QUE en algunos casos, las obras se han programado para el 2020, pues de por si la ciudad está saturada de zonas de trabajo de obra pública lo que hay que reconocer, incomoda a la población…



LA DISCULPA QUE OFRECIó ayer el alcalde al respecto no hace más que reconocer que se incomoda, que complica vialidades y zonas de tráfico a la población, pero todo eso está por mejorar y dejar en claro que la inversión se reflejará en una mejor ciudad…



III



DONDE CONTINúA EL OTORGAMIENTO de obras a empresas que no dan el ancho para tomar esas responsabilidades y que en el futuro eso se verá es en CFE en las carboeléctricas de Nava…



LA PARAESTATAL Y SUS altos funcionarios continúan otorgando en subcontratos (es decir obligando a quienes ganan concursos de obra a que las ejecuten las constructoras consentidas) para que ejecuten los trabajos que deberían de hacerlos empresas de experiencia y especializadas…



NO ES POSIBLE QUE COMPAÑíAS pequeñas, familiares(propiedad de altos funcionarios de CFE) que apenas hace un año ponían muebles de cocina, de oficina y canceles para baño, ahora se conviertan en grandes proveedores de CFE de manera indirecta para engañar a la Contraloría…



POR MáS QUE LOS proveedores han denunciado a las consentidas de CFE la para estatal no ha hecho nada y el sindicato, a cargo de Lalo Botas, Eulalio Gutiérrez, quien por cierto hasta al PRI renunció para convertirse en “moreno” ha defendido las arbitrariedades que suceden en las dos plantas de CFE…



MIENTRAS QUE LAS OBRAS siguen con meses de atraso, fallas y riesgo para el buen funcionamiento futuro de las carboelectricas, la CFE permite que empresas sin experiencia, pero propiedad de directivos sean las que ejecuten esos trabajos…



III



EL QUE DEBERá de manejar con pinzas el tema del colegio privado Juan Sebastián Bach es el director de Servicios Educativos de la SEDU, Arón Rodríguez, pero también el delegado de al Fiscalía, Víctor Rodríguez Lozano…



Y ES QUE EL pésimo actuar de los directos del plantel, quienes debieron avisar a las autoridades lo que sucedía desde hace más de dos semanas, el callar la denuncia de los padres de familia les podría costar una sanción severa una vez que concluya la indagatoria…



NO SOLO ESO, SINO que en breve las autoridades de Educación convocarán a todos los propietarios de colegios privados para explicarles a detalle las reglas y sobre todo advertirles que vendrán supervisiones constantes y estrictas, para que se preparen y no se digan luego “sorprendidos”…



Y ES QUE LA MAYORíA de los colegios privados, salvo cinco o seis instituciones, el resto mantienen su alumnado en instalaciones improvisadas y con condiciones no adecuadas para el número de alumnos que reportan…



III



DONDE LOS HABITANTES SE sienten en el olvido es en Villa Unión, tras una alternancia de Gobiernos, los habitantes de ese municipio no se explican el por qué no hay obra, los programas se alejaron de la gente que más los necesita y sobre todo, las autoridades en turno se dedican a mantener en la nómina municipal desde la Administración del Ezequiel, El Cheque Fuentes…



EL ATRASO Y REZAGO de empleo, de programas de apoyo a personas de la tercera edad es notorio, pareciera que no pertenecen a los Cinco Manantiales y que en su sector nadie se acuerda de gestionar obras porque la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe simplemente ve pasar los meses sin apoyo de ningún tipo y mucho menos obra…