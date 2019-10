31 Octubre 2019 04:07:00

“No hay chicas buenas que se vuelven traviesas; solo chicas traviesas desenmascaradas”. Mae WestSUSCRIPCIONESTrump anunció que ya no va a renovar las suscripciones federales a los dos periódicos más críticos de su gestión (que él tilda de “fake news” y “corruptas”, a ciertos periodistas de “enemigos del pueblo”, y a ciertas organizaciones noticiosas de “traidoras”): Washington Post y The New Yok Times. La jugada supuestamente está motivada por el deseo de ahorrar cientos de miles de dólares a los contribuyentes (dinero que dejará de ingresar a las arcas de ambos medios). Trump me recuerda a López Portillo: “No pago para que me peguen”. Entiendo su irritación y su decisión, que no es nueva pues sigue a las de Kennedy y Eisenhower.LAMBORGHINIUnos niños estaban saltando alegremente sobre un flamante Lamborghini de un millón de dólares, estacionado en la calle. Cuestionado sobre si no le molestaba el juego medio salvaje de los niños, el tipo declaró tranquilamente que la felicidad de unos niños era más importante que nada material. Los niños no eran suyos. El Lamborghini, tampoco.DINERO FÍATJeff Berwick (canadiense que ahora vive en Acapulco) dice: “Roma no se construyó en un día. Cierto. Roma tampoco colapsó en un día. Tomó años en implosionar. Sin embargo, los signos distintivos del colapso eran muy claros para los pocos ricos que estaban prestando atención. Roma seguía al pie de la letra el libro de jugadas sobre el colapso de la civilización griega. 1. Roma rebajó su moneda. Mezcló metales preciosos (oro, plata) con metales comunes (hierro, zinc, cobre). 2. Roma acuñó más ‘dinero’ para financiar la guerra y la conquista. 3. Roma aumentó los impuestos a los ciudadanos cada vez más alto. Finalmente, los ciudadanos dijeron ‘al carajo’ y comenzaron a intercambiar y comerciar en lugar de usar el dinero fiduciario sin valor. La economía se detuvo por completo. Con eso, el esquema Ponzi se vino abajo. Los romanos murieron de hambre, murieron de peste y los bárbaros oportunistas aprovecharon para cortarles el cuello. ¡Qué divertido! ¿Reconoces ese patrón? Las acciones de los responsables de la política monetaria de los Estados Unidos son muy similares. Casi te preguntas si lo están haciendo a propósito. Ahora, Estados Unidos eventualmente verá un colapso de su moneda, el dólar. Como Grecia, como Roma y como Alemania en 1923. La pregunta es: ¿Qué nueva moneda usarán las personas cuando el dólar caiga envuelto en llamas? Algunas pistas: Starbucks ahora acepta Bitcoin. Amazon le permite ahora pagar con Bitcoin. Facebook creó Libra (moneda muy mala, pero está ayudando a las criptos a alcanzar la conciencia general). Sí, por ahora las criptomonedas son rudimentarias. Sí, son difíciles de usar. El correo electrónico era igual de primitivo en 1995. Luego apareció AOL y lo hizo fácil para todos, incluyendo a la abuela.”AJEDREZWikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_Maestros_de_Ajedrez Esta es una lista de los ajedrecistas (unos 600 millones en el mundo) que han logrado el título de Gran Maestro Internacional (mil 559 hombres y 35 mujeres al 2 de diciembre de 2017; Sergey Karjakin tiene el récord de GMI más joven del mundo con 12 años y 7 meses), otorgado por la FIDE (unos 185 países). Aparte del título de Campeón del Mundo, es el título de mayor rango que un ajedrecista puede conseguir. Una vez logrado el título, éste es vitalicio. Con este jugador de 13 años, Raunak Sadhwani, India tiene ya 65 GMI. México aparece en el lugar 58 con 5 jugadores GMI vivos (Rusia tiene 238), hoy no aparece en los cien primeros lugares de GMI. El jugador mexicano mejor calificado en la historia es Manuel León Hoyos (yucateco como el legendario Carlos Torre Repetto 1904-1978), que alcanzó un ELO de 2 mil 603 en 2012, el primer mexicano en romper la barrera de los 2 mil 600 puntos). https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestro_Internacional OOOOOOMMMMMMRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Si quieres aprender la técnica, hay miles de fuentes en la web; puedes acudir por ejemplo a “Cómo Meditar con Deepak Chopra” https://youtu.be/A-7Kk4gumJc