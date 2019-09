16 Septiembre 2019 03:58:00

¿Te gusta mucho pero no sabes cómo conquistarla?

Por: Marco Puentes Flores



Pregunta de un amigo por redes sociales. ¿Eres un hombre caballeroso, trabajador, las tratas bien pero tu pareja te deja, las mujeres que te gustan no les gustas o no tienes citas?



Lo más probable es que estés utilizando una estrategia equivocada, el amor ya está inventado, genética, biológica y socialmente hay reglas preestablecidas, si las conoces y te adaptas a ellas es más fácil encontrar una pareja estable y que te quiera.



Necesitas reconocer un dato contundente: las mujeres eligen a la pareja. Obviamente tú tienes un porcentaje de la decisión pero es mínimo, la mujer tiene un solo óvulo por mes, el cual vive 48 horas en promedio, pero solamente 12 a 14 horas es el tiempo en el cual puede ser fecundado con mayor probabilidad de éxito.



En cambio el hombre tiene millones de espermas al mes, en cuestiones de oferta y demanda el óvulo manda.



Nos enseñaron que el más inteligente puede conseguir a la chica que desea pero no es así, no tiene que ver con tu capacidad, ingenio o autoestima, son cuestiones de biología básica, la hembra (somos mamíferos) selecciona al macho genéticamente más dotado, es decir al más sano (más bello), si eres un hombre feo puedes utilizar accesorios para aumentar tu potencial de atracción, debido a que después de los 22 años el cerebro madura y evalúa lo que le conviene más, es decir, el mejor proveedor es el macho dominante ahora.



Si ella te ve bajar de una camioneta 2019, tu ropa es costosa, tu celular es el de moda, al llegar al bar pides la zona VIP, una botella cara para la mesa, pones las llaves de tu auto en la mesa y tu celular de manera que distingan la marca del mismo, aumentas el número de chicas que puedes atraer, la mujer aumenta su deseo de forma natural ante todas estas señales de hombre protector.



Y si no eres bello y no tienes un estatus económico alto, hay cuestiones de probabilidad básica que repasar, en promedio por la noche salen 3 veces más hombres que mujeres, si estas en un bar donde solo hay 20 mujeres de las cuales 10 tienen pareja, 5 no te gustan y de las otras 5 solo a una le gustas, en realidad tienes que ser mejor que el resto de los hombres para poder conseguir una cita con ella.



Además el primer punto para acercarte con éxito a una mujer es la confianza, en los antros, bares, etc, ellas se ponen a la defensiva porque muchos tipos son groseros o demasiado insistentes. Lo cual dificulta más que conozcas pretendientes.



En cambio sí estudiaras algo donde la mayoría son mujeres: por ejemplo clases de salsa, cocina, etc, tú serías un hombre por cada 10 mujeres, con lo cual tu probabilidad de éxito aumenta, además hay grupos donde las damas se sienten más en confianza para conocer gente nueva, sobre todo si son lugares de aprendizaje donde comprometes tu tiempo y tratas de mejorar como persona.



Es importante comprender que el hecho de que una chica no te haga caso no tiene que ver con tu autoestima, no eres más galán si te hacen caso 10 mujeres o solo 1, no dejes de intentarlo.



La clave es identificar cuál está disponible, hay ocasiones en que salen cuatro mujeres sin hombres, y pensarás que están buscando pareja, cuando en realidad es noche de chicas sin esposos, solo desean divertirse entre ellas, lo puedes reconocer porque dan muchas señales, por ejemplo: compran bebidas para toda la noche o cubeta, hacen un círculo de protección donde solo se miran entre ellas, no buscan con la mirada alrededor, las puntas de sus pies y manos señalan hacia ellas solamente, etc.