17 Octubre 2019 04:10:00

Tufo de influyentismo

Tufo de influyentismo

En la Secretaría de Educación y en la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se preguntan por qué la Fiscalía General del Estado y la propia Sedu no voltearon a ver a la directora del jardín de niños Guadalupe Borja y a la maestra de los alumnos presuntamente abusados, quienes por lo menos habrían incurrido en omisión al no evitar los hechos o por lo menos dar aviso de manera oportuna cuando se enteraron.



No crea que lo anterior se debe a la cercanía de Diana Pacheco, directora del plantel, con funcionarios del área Jurídica de la Secretaría de Educación; tampoco a la relación familiar de la profesora de grupo, Érika Garay, con la diputada federal Martha Garay Cadena.



Por lo pronto las acusaciones se centran en el maestro de música y el intendente, pero queda la duda de en dónde estaba las maestras cuando la tragedia ocurrió. Huele a influyentismo.



Cita en CFE

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, tocará a las puertas de la Comisión Federal de Electricidad la tarde de este jueves. A las 17:00 horas en punto tiene cita con el director general de la paraestatal, Manuel Barlett Díaz, con un solo tema en la agenda: encontrar la forma en que la CFE reanude el contrato de compra de carbón a los productores coahuilenses para abastecer las plantas termoeléctricas de Nava.



El Gobernador estará acompañado por productores de carbón de la región y la idea es que pronto haya buenas noticias, pues al contrato vigente le quedan unos cuantos días.



Calentando el brazo

El que aprovechó sus actividades académicas en España para ir calentando el brazo en el Poder Judicial del Estado fue Luis Efrén Ríos Vega, para más señas director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Se dejó ver en la firma de un convenio con el Tribunal Constitucional de España para hacer un estudio comparado de la jurisprudencia de derechos humanos, nada más, pero nada menos.

Se trata, nos explican, de un proyecto que va involucrar a las altas cortes constitucionales de España, Italia y por supuesto México. En una de esas el proyecto puede incluir al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, en caso de que, como lo anticipó este Marqués, el director de la AIDH termine como magistrado. Ya veremos.



Nada es casual

No son casualidad las notas de Coahuila en la más reciente calificación de los ciudadanos sobre percepción de seguridad pública, difundidas por el Inegi. Saltillo, con Manolo Jiménez Salinas, tiene el rango de la quinta ciudad mexicana en donde los ciudadanos se sienten más seguros.



Además, Piedras Negras, con Claudio Bres Garza, es la ciudad de la frontera norte con menos problemas de inseguridad y violencia; y Torreón, con Jorge Zermeño Infante se encuentra en el sitio 13, lo cual es es mucho decir si se considera que hace algunos años se le comparó con Irak y otras de las más violentas del mundo.



De acuerdo con el gobernador Riquelme Solís, los resultados son producto del trabajo del día a día y de la revisión y atención permanente de situaciones de riesgo. No hay de otra.



Buenos números

De nueva cuenta Coahuila se logra posicionar en los primeros lugares, esta vez en competitividad turística. El anuncio lo hizo el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, a través de su cuenta de Twiter.



Destacó que de acuerdo con el Inegi, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en esa medición, por debajo de lugares con tradicional vocación turística, como la Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México.



Al parecer la magia del desierto, del bosque en la zona sureste, los viñedos, campos cinegéticos y hasta los pueblos mágicos con todo y lo desairados que andan por la cuarta transformación, son parte del encanto de los visitantes.



A los más vulnerables

Buen tino del DIF Coahuila y de su presidenta honoraria, Marcela Gorgón, al ampliar la cobertura de vehículos adaptados con mecanismos especiales para el traslado de personas con discapacidad física. Este miércoles se entregaron 17 unidades, tres de ellas tipo Van en un evento en el que también participaron el Gobernador estatal; el Alcalde de Saltillo y su esposa Paola Rodríguez.



También entregaron 103 sillas de ruedas y el subsidio mensual a 300 beneficiarios de la Región Sureste en vales para su traslado. La inversión no es menor, asciende a 1.8 millones de pesos para un sector de la población más vulnerable.



Los 25

Hasta donde la memoria nos alcanza, en las legislaturas de Coahuila no hay antecedentes de una iniciativa de ley propuesta y, por obvias razones autorizada por la totalidad de los diputados locales, en este caso 25. La talacha de convencimiento la tuvo Marcelo Torres Cofiño, para más señas presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, y fue para tipificar como privación ilegal de la libertad el robo de vehículos cuando haya retención de sus ocupantes.



La tarea del panista de moda no estuvo fácil; fueron, nos comentan, semanas completas de trabajo para elaborar la propuesta y convencer uno por uno a los 25 diputados de todas las bancadas sobre la importancia de presentarla.