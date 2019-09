24 Septiembre 2019 04:09:00

Un congreso que cuida a la mujer

G rupo parlamentario de PAN, se ha anotado un 10, impulsando la ley de perspectiva en favor de la mujer...



É nfasis en la igualdad, sin ventajas al juzgar... lo eleva a mandato constitucional, para el 154 modificar.



N o más juicios tendenciosos, no más partes indefensas por su condición de mujer; aplauso al grupo parlamentario, que lo hubo de promover.



E l juzgador ya no interpretará, lo que se ha elevado a mandato: a la mujer se le juzgará en perspectiva –so pena de desacato–.



R elata Torres Cofiño –creador de la iniciativa– ¡ya no será algo opinable, ahora será indiscutible!... por lo pronto es aplaudible.



O bligación bienvenida, por los grupos feministas, que van conquistando espacios, en su legítima lucha –bien por el Congreso, bien por las activistas–.