16 Septiembre 2019 04:10:00

Un mes de conflicto

Un mes se cumplió el sábado del pago incompleto y con retraso correspondiente al fondo de ahorro para los agremiados a la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en donde aun con todo se mantiene al frente José Luis Ponce Grimaldo, y el asunto sigue tan caliente como al principio. Para este lunes los sindicalizados fueron convocados a una concentración en el recinto sede de Emilio Carranza y Aldama, para emplazar a la dirigencia de Ponce Grimaldo a que les resuelva cuanto antes.



Según esto los manifestantes hasta darán el Grito de Independencia, aunque algo tarde y sin ponerse de acuerdo todavía en quién desde la disidencia se atreverá a tomar el micrófono.



A un mes del regreso laboral de los maestros luego del periodo vacacional de verano, siguen sin tener claridad sobre la situación del fondo de ahorro, y eso cala.



También en la 38

Pero las travesuras en el sistema de ahorro y en las finanzas del SNTE no son exclusivas de la Sección V. En la Sección 38, de Xicoténcatl de la Cruz, se las gastan más o menos igual y hay versiones de que en el Fondo de Ahorro Mutuo (FAM) tienen la chequera abierta para favorecer con créditos, pero no crea que a los profes de a pie, sino a los amigos y cercanos al comité seccional.



Hay, por ejemplo, versiones de un préstamo que salió del FAM por la suma de 190 millones de pesos a favor de un exdirigente del organismo. ¿Se imaginan? Y no hay dinero ni para medicinas en las clínicas magisteriales.



Anda en lo suyo

Alejandro Gertz Manero, para más señas el titular de la Fiscalía General de la República, debería de saber que su representante en Coahuila, Efraín Gastélum, lejos de ayudar en las tareas de seguridad pública y procuración de justicia, estorba. Tal vez por eso lo tienen frío en el Grupo de Coordinación que revisa la estadística de los delitos y define la estrategia para combatir a los criminales, en cuyas sesiones prácticamente pasa desapercibido.



¿Qué ocurre con Gastélum? Anda en todo, particularmente en intereses personales, menos en la encomienda de la cuarta transformación para sumarse a la estrategia de seguridad de Coahuila, la cual el mismo Gobierno federal pretende replicar en otras entidades. El delegado de la FGR en el estado trae sus propios “bussiness”, perdón, su propia agenda.



‘Otros datos’

El martes 27 de agosto, Higinio González Calderón aseguró que la entrega de libros de texto gratuitos iba viento en popa. Según el secretario de Educación, para entonces la distribución estaba resuelta en preescolar; en primaria iba en 97.5% y en secundaria, con el mayor rezago, en 60% del equivalente a 900 mil ejemplares.



El funcionario apostó doble a sencillo a que la entrega terminaría el viernes siguiente, pero dos semanas después alumnos y maestros de las distintas regiones del estado tienen otros datos, y a un mes del arranque del ciclo escolar los libros siguen sin llegar. O al funcionario no le informan bien, o son ciertas las versiones de que anda en todo, menos en las tareas de la Sedu.



Pleito de exalcaldes

Vaya espectáculo que protagonizaron en plena plaza principal de Parras los exalcaldes Evaristo Madero Marcos, del Partido Acción Nacional, y el priista Ignacio Segura Teniente. Desde que se vieron caminando por el lugar se acercaron con ganas de reclamarse y los ánimos se caldearon tanto, que poco faltó para los golpes.



Se acusaron de todo, principalmente de “rateros” y de haber roto la hegemonía que históricamente tenían tanto el PRI como el PAN para quedar al frente del Gobierno municipal. En Parras ahora Morena es Gobierno con Ramiro Pérez Arciniega y los dos perdieron los beneficios de ser amigos del poder.



Los dimes y diretes entre los exalcaldes llamaron la atención de los ciudadanos y no faltó quien se aproximara para separarlos, evitar que llegaran a los golpes y terminar la

discusión.



Habría cambios

Corre fuerte el rumor sobre la salida de Carlos Ulises Orta Canales de la coordinación de la bancada del PAN en el Cabildo de Saltillo. Resulta que el presidente del Comité Directivo Municipal tiene facultades de nombrar, ratificar o bien remover al coordinador de los regidores y síndicos y en este caso es mucha la rivalidad entre Orta y Carlos Murillo, quien arrebató el liderazgo al grupo de poder cercano al dirigente estatal Jesús de León Tello.



Orta Canales jugó abiertamente en contra de Murillo y a favor de la candidata de la cúpula, Laura Herrera, y las facturas pendientes son para cobrarse.



Según esto, en los planes de Carlos Murillo estaría la regidora Teresa Romo Castillón, quien fracasó en su intento de convertirse en consejera nacional del PAN, para encabezar la bancada en el Cabildo que preside el alcalde priista Manolo Jiménez Salinas.