15 Septiembre 2019 03:10:00

Uno de Morena que salió sincero

UNO DE MORENA QUE SALIÓ sincero al reconocer que los legisladores de la 4ª.T salieron puro “jarabe de pico”, no hacen nada en favor de los mexicanos, excepto esperar la onerosa dieta que tienen cada quince días.



PARA LO ÚNICO QUE SON buenos el diputado Federal Javier Borrego y el senador Armando Guadiana, es para farolearse en cualquier evento público, como fue el de la Cabalgata de Sabinas.



EL SHOW QUE AL MENOS por el lado de Guadiana lo complementa con cantada y bailada, pa’l perro pero él consigue el aplauso de los lambiscones y la diversión de los asistentes.



PARECE QUE BORREGO YA LE hartó la política de “austeridad”, no les den recursos para regresar con beneficios a su distrito, y por lo visto si regresan a su distrito lo hacen como al principio con pura saliva y promesas.



EL DIPUTADO TUVO POR LO menos la decencia de reconocer el fiasco de la 4ª.T porque el senador Armando Guadiana anda ATM pensando ya en el siguiente cargo de elección popular.



MEJOR NI HABLAR DEL PRESUPUESTO del 2020, los Gobernadores buscan desde ahora cómo sacar adelante los compromisos porque saben que al menos a los renglones de educación y seguridad pública la “austeridad de 4ª.” no ayuda.



EL MANDATARIO DE COAHUILA YA sabe cómo viene el paquete, disminución en las aportaciones de los ramos 28 y 33 que impactará a la educación, los que de por si ya presentan problemas de endeudamiento.



DIRÁ EL PRESIDENTE QUE SU lucha contra la corrupción, que primero los pobres, que la gente es feliz, la realidad es que nunca antes los gobiernos del PAN y del PRI causaron tanta incertidumbre con sus decisiones.



AHÍ TIENEN AL SINDICATO DE los CECyTEC exigiendo al Gobierno Federal un por qué el pago de su aguinaldo está pendiente y no hay quién se haga responsable.



SE HABLA DE 9 MIL millones de pesos de adeudo de la Federación, el Estado entró al quite una vez y para la segunda dijo que no.



AHMSA DESTINADA A SER MAQUILADORA, la empresa acerera más importante de la Región Centro fue mal administrada, no se adaptó a los cambios de la industria y su producción fue siempre la misma.



JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ECONOMISTA Y catedrático de la UNAM, sustentó una conferencia por estos rumbos y habló del tema de la acerera, donde diría que la venganza también es parte del problema.



TOTAL NO DEJÓ TÍTERE CON cabeza, porque habló de los malos directivos que se añejaron entre las fallas y las mañas, llevando al traste el crecimiento de la empresa.



LA REALIDAD ES QUE DENTRO de la empresa la crisis está cañón, que falte papel de baño es lo de menos total cada quien llevará su papel sanitario, pero que un equipo falla y no hay proveedor que quiera repararlo porque no pagan.



O BIEN, QUE LOS OBREROS dejen el área de trabajo al cuidado de gente inexperta o de quien sea porque no les pagan tiempo extra y menos descanso trabajado, habla de una crisis que no tiene otra salida: venta.



AL INTERIOR DE LA PLANTA dicen que AHMSA pasará a manos del gobierno, les asusta que la compre el hindú de Aceror Mittal, sus razones son muchas.



Y CÓMO NO VAN A GRITAR ¡Viva México caones” si pasan de una administración a otra rolándose en los puesto ellos y sus familias, entienden a la perfección que vivir fuera del erario es vivir en el error.



ESA FUE LA RESPUESTA DE algunos que vieron a funcionarios de la administración municipal en el PRI de Frontera festejando la Independencia, los mismos de siempre, los más odiados y aborrecidos por sus mismos compañeros de partido.