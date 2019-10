31 Octubre 2019 04:10:00

¿Vendrá nueva delegada del INM a PN?

CON 11 GRANDES OBRAS EN proceso, más un buen número de obras más focalizadas en aspectos especiales de otras dependencias con recursos propios o de otras fórmulas, ayer el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón estuvo en Piedras Negras para constatar el apoyo directo, constante que nuestro municipio recibe del Gobierno federal en bien de la población…



MÁS QUE CONTENTO SE LE ve al alcalde Claudio Bres en estos recorridos y sobre todo la satisfacción de que el tiempo invertido de manera anticipada en viajar a la capital del país a reunirse con legisladores, con el próximo gabinete y sobre todo a consolidar amistades logradas a lo largo de su carrera política, sin duda que hoy se ven como excelentes resultados…



SON 11 LAS OBRAS QUE el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el doctor Meyer, supervisó, vio ya en el terreno como “El Cabo”, el espacio cultural y deportivo que será en beneficio de prácticamente toda la población de Piedras Negras…



EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO de Piedras Negras 2019 sin duda causa envidias a otros municipios, porque se traduce en mejoras para elevar el nivel de vida de la población en todos los aspectos, como también lo es la obra del Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil, CADI, así como los proyectos de mejoras en plazas de varios sectores…



DÍAS MÁS QUE PRODUCTIVOS y con excelentes resultados para el secretario Román Meyer y por supuesto para el alcalde Bres…



QUIEN ENTREGÓ RESULTADOS AL cierre del mes de septiembre y del tercer trimestre fue el empresario Teodoro Rodríguez, gerente del Simas, que mantiene esa tendencia muy positiva de superávit y sobre todo de mejora continua en el servicio de agua y drenaje de la ciudad…



CON CINCO MIL METROS DE drenaje resueltos y mejorados, decenas de atenciones diarias a los usuarios que lo solicitan y con un superávit de 11 millones de pesos hasta septiembre es lo que el gerente les reportó a los consejeros del Simas en la tempranera reunión de ayer…



AHÍ ESTUVIERON EL PRESIDENTE de Canacintra, Carlos López; también la presidenta del Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación, Blanca Tabares; el representante de los Agentes Aduanales, Ernesto Vela Reyna y el consejero de Canaco, Patricio Cárdenas…

LA TAREA ES COMPLEJA, nada sencilla, pero así es como le dedica Teodoro Rodríguez por instrucción del alcalde a atender de manera constante las necesidades diarias, por planeación y urgentes que surgen en Simas…



SI NO AYUDAN, NO ESTORBEN, es lo que los oficiales le dicen a la delegada de Migración en Piedras Negras, Mayra Ávila , luego del mal ejemplo que le da a la población con su actitud de negarse a enseñar la visa antes de acceder al puente internacional del lado mexicano…



LUEGO DE QUE FRENTE A muchas personas actuó de forma prepotente, que se negó a mostrar su visa ella y su acompañante y de que casi envían al hospital a un oficial municipal de enlace con Aduanas y Migración, trata de cambiar cómo es que se desarrollaron los hechos ante el empresario Héctor Menchaca…



AUNQUE EL TEMA DE la vigilancia en accesos a puentes internacionales es un acuerdo entre autoridades municipales y estatales, en parte le hacen la chamba al INM, que dejó de ser una institución más de atención a asuntos migratorios para convertirse en una institución policíaca de arresto de migrantes indocumentados…



ESPEREMOS QUE LA DELEGADA recapacite, mejore su actitud y su colaboración, pues recuerde que el municipio y el gobierno federal pertenecen a la misma línea política y desde aquí, de la frontera, se puede solicitar al delegado General en retiro José de Jesús Barajas Santos que envíen a alguien más participativa y más consciente de lo que se arriesga si no se aplican estos operativos en los cruces internacionales…



OTRO QUE ANDA TAMBIÉN muy contento pues reportó buenos número y un excelente superávit fue el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos…



EL MUNÍCIPE ANTE CABILDO informó el restado de resultados al tercer trimestre en donde dijo que obtuvo un superávit de operación de más de 20 millones de pesos luego de ingresos por 167 millones y egresos por 147 millones..