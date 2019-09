12 Septiembre 2019 04:10:00

Vigila FGR el aeropuerto de PN

UNA GIRA POR DEMáS COMPLETA tuvo el gobernador Miguel Riquelme ayer en toda la Región Norte del estado con entrega de obras y también el banderazo de inicio de otras trascendentales para los municipios…



EL GOBERNADOR ESTUVO PRIMERO EN el municipio de Hidalgo, en donde acompañado de la alcaldesa Delia Pimentel inició obras de pavimentación de calles, además de la construcción del polideportivo y un mejoramiento constante de la infraestructura de este alejado municipio…



TAMBIéN ESTUVO EN GUERRERO con la alcaldesa Matilde Estrada para dar el corte de listón de las obras de remodelación de la parroquia San Juan Bautista, no de los monumentos más visitado en este Pueblo Mágico de Coahuila…



EL GOBERNADOR RECORRIó toda el área de la parroquia y el equipamiento y acabados son de primera por lo que sin duda será un éxito como punto referente para los visitantes…



EN NAVA NO Fue LA EXCEPCIÓN pues arrancó obras por más de 19 millones de pesos acompañado del alcalde Sergio Velázquez Vázquez, entre las obras están techumbres para escuelas, pavimentación de calles y redes de agua potable…



PARA que FINALMENTE EL GOBERNADOR realizara un arranque de obras en Piedras Negras en donde dio el banderazo para la pavimentación y también la entrega ya oficial de las nuevas oficinas del DIF municipal…



EN SU ESTADíA EN Piedras Negras por la tarde, aprovechó para reunirse con empresarios de la región y explicar, exponer, la aplicación de los recursos del impuesto sobre nóminas, también participó el alcalde Claudio Bres y empresarios y directivos como Sergio Dávila…



III



POR SUPUESTO QUE LA atención se centró en Piedras Negras en donde el gobernador anunció obras en conjunto con el alcalde Claudio Bres por más de 510 millones de pesos, con las cuales se transformarán muchas colonias, muchos sectores, que provocarán una alza súbita y constante del nivel de vida de la gente…



SIN DESCUIDAR ASPECTOS TRASCENDENTALES como la seguridad, pues el gobernador señaló que buena parte de las más de mil cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial que se instalarán en el estado, una cuarta parte serán para Piedras Negras…



III



DONDE SE FORTALECIó LA vigilancia por parte del Gobierno Federal fue en el aeropuerto de Piedras Negras, esto luego de que a partir de esta semana, la Policía Ministerial Federal instaló filtros o puntos de inspección en la sala de llegada y en el exterior del aeropuerto de esta ciudad ubicado en los límites con Nava…



RESULTA QUE AYER POR LA mañana sorprendieron los policías de la Fiscalía General de la República solicitando a los pasajeros que llegaban en los vuelos comerciales sus identificaciones, esto luego de que se dieron cuenta que migrantes rusos, cubanos, venezolanos y de muchos países de Centroamérica ya usaban la ruta aérea para llegar sin contratiempos a la frontera y luego intentar cruzar sin documentos o solicitar asilo en caso de poseer lo necesario…



ESTO SE DIO CUENTA la Fiscalía General de la República luego de que las listas para asilados, la lista de espera, se llenó de repente en un solo día, como si ya conocieran los mecanismos los migrantes, cosa que dudamos, pero no así los polleros que hoy están más que modernizados y con mecanismos más eficientes para evadir a todas las instancias federales…



HOY SUCEDE QUE EN ocasiones al Padre Pepe Valdés le reportan cero migrantes que llegan al albergue Frontera Digna, mientras en el río Bravo intentan cruzar hasta 200 por día…



ESPEREMOS QUE LA VIGILANCIA sea real y no solo parte de los operativos momentáneos de la Policía Ministerial Federal, pues el aeropuerto es una instalación estratégica…



III



EL EMPRESARIO Y GERENTE DE Simas, Teodoro Rodríguez, acompañado de parte de su equipo de trabajo se reunió en Eagle Pass con el alcalde Ramsey English Cantú y con los operadores del sistema de agua y drenaje de la ciudad para intercambiar ideas y técnicas de proyectos de obras de red de agua y drenaje…



TEODORO RODRíGUEZ HA APOSTADO por impulsar con mucho apoyo del alcalde Claudio Bres la renovación constante de la red de agua y drenaje de la ciudad y por ello es que busca empaparse de las técnicas que se usan al norte del Bravo…