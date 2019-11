08 Noviembre 2019 04:10:00

Vivo, el ‘Nájeragate’

Los señalamientos en contra del magistrado Óscar Aarón Nájera Davis siguen ardiendo. En el Palacio de Coss dieron entrada a la demanda de juicio político en su contra, con miras al desafuero. Como es conocido, sus detractores lo acusan de encabezar un complot con otros funcionarios del Poder Judicial del Estado para presionar la renuncia de tres empleados del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras; una de ellas con 21 años de antigüedad laboral y otro con 14.



La demanda forma parte de los intentos de los extrabajadores Alberto Rodríguez Hernández, María del Refugio Pichardo Sockert y Juan Carlos Salazar García para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.



El Pleno tomó nota de la denuncia y la turnó a la Comisión Instructora de Juicio Político y de Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal, que coordina la diputada priista Diana Patricia González Soto.



Falta la Fiscalía

Los extrabajadores afectados también piden juicio político en contra de los jueces del Sistema Acusatorio y Oral, Raúl Flores Villanueva y Karina Martínez Jiménez, así como del administrador General de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal, Javier Rangel Ramírez, los cuales, junto a Nájera Davis, quien por cierto, en medio del escándalo dio cátedra de cómo huir de la prensa entre oficinas y baños de la sede del Poder Judicial, habrían complotado en su contra.



Los afectados también tocaron a la puerta de la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier; llegaron con la denuncia penal correspondiente. A ver cómo reaccionan en las oficinas del bulevar José Musa.



Por cierto, en la comisión legislativa donde revisan el caso hay votación dividida: por el PRI están la coordinadora y Lucía Azucena Ramos; por el PAN, Gerardo Aguado y Juan Antonio García Villa, quien además es representante ante el Consejo de la Judicatura del Estado; la perredista Claudia Ramírez Pineda; Emilio de Hoyos, de Unidad Democrática y el exmorenista y ahora sin partido, Benito Ramírez Rosas.



Noticias desde Ohio

Son seis las empresas con sede en Ohio interesadas en expandirse a Coahuila. Lo anterior trascendió durante la reunión del jueves en Cincinnati, que el alto mando de la compañía EasyWay, la cual empezará a funcionar en Torreón, ofreció a la delegación Coahuila, al frente de la cual estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Hubo recorrido por las plantas y en el encuentro los inversionistas tomaron nota de las ventajas que tendrían al instalarse en Coahuila.



El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, acompañó al gobernador Riquelme. Se preguntará qué anduvo haciendo por allá el magistrado; resulta que a los inversionistas les llama la atención el Pacto para la Estabilidad Laboral y Desarrollo Económico vigente desde marzo, en el cual el Poder Judicial es protagonista. Fue a darles algunos detalles, junto a los secretarios de Trabajo, Román Alberto Cepeda y de Economía, Jaime Guerra Pérez, quienes también formaron parte del grupo.



Estrena cargo

Todavía no aclara los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por el faltante de casi mil millones de pesos del Seguro Popular en Oaxaca, al frente del cual estuvo durante el Gobierno del entonces perredista Gabino Cue, pero el regiomontano Rogelio Hernández Cázares estrena nuevo cargo en la 4T como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.



Antes estuvo como director de Pemex Fertilizantes y a partir de ahora van a depender de él las licitaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Esto último lo sabe el senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina, quien procuró aparecer muy cerca de Hernández durante la sesión en donde se le entregó el nombramiento.



Guadiana y el funcionario se conocieron en 2018, cuando el primero fue candidato a senador y el segundo, delegado especial de Morena en Coahuila.



Nuevo reconocimiento

El maestro Javier Villarreal Lozano tiene motivos para andar contento por estos días. Estrena nombramiento como “miembro corresponsal nacional en Coahuila, de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid”. Nada más, pero nada menos.

El director del Centro Cultural Vito



Alessio Robles, periodista, escritor, historiador e investigador no deja de trabajar y eso le merece reconocimientos dentro y fuera de México.



Ahora con Texas

La estrategia de seguridad y blindaje está en marcha en Coahuila y por lo visto va en serio. Empezó con operaciones conjuntas e intercambio de información con Nuevo León y Tamaulipas; después vino un acuerdo similar con Durango y Chihuahua y por estos días se sumó Zacatecas.



Pero para que la vecindad esté completa y no quede abierto ningún flanco falta la parte norte, y trascendió que el gobernador Riquelme encargó la tarea al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, José Luis Pliego Corona, con miras a conseguir un acuerdo de seguridad fronteriza con Texas. Nos aseguran que pronto habrá noticias. Aquí seguimos.