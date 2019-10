21 Octubre 2019 04:10:00

Vuelve a las andadas

En la Delegación del IMSS Coahuila reinstalaron en su cargo a un funcionario identificado como Alejandro Ortiz Álvarez, quien hace las veces de jefe del departamento de Suministro y Control del Abasto, es decir, tiene en su poder los almacenes e inventarios, entre otras cosas, de medicamentos, nada más, pero nada menos.



Resulta que estuvo separado del cargo por una investigación, luego de denuncias anónimas que lo identificaban como cabeza de una banda de funcionarios y empleados del Instituto dedicada al tráfico de medicinas. Por alguna razón lo reinstalaron y más tardó en regresar que en volver a las andadas.



Otra vez reportan movimiento inusual en el almacén con salida de camiones con medicamento y documentación y, para colmo, desde su llegada las cámaras de vigilancia no funcionan. ¡Qué casualidad! A ver si Juan Salgado Brito, para más señas nuevo delegado, trae ganas de poner orden y toma cartas en el asunto.





Ahí la lleva



Son más de 900 aspirantes a ocupar una de las 35 delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en los distintos estados. Hay de todo, nos comentan, pero la criba empezó y uno de los que avanza a paso firme es coahuilense. Se trata de Rómulo Moreira Flores, quien tiene toda la experiencia que se le pueda pedir a un candidato al cargo: fue director de los hospitales generales de zona 1 y 2 en Saltillo y jefe delegacional de Prestaciones Médicas.



Como se sabe, la convocatoria para seleccionar a los nuevos delegados del IMSS fue exclusiva para médicos y enfermeras; en teoría, los primeros nombramientos estarían firmados para noviembre, pero el número de aspirantes rebasó la expectativa y los primeros fallos se presentarán hasta enero.





Toman las calles



Este domingo hubo actividad en Torreón. Más de 5 mil personas participaron en la carrera En Coahuila fuertes contra el cáncer, cuyo banderazo de salida estuvo a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme y de su esposa Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila.



Lo anterior no es menor, pues la gente salió a las calles mientras en otras entidades hay toque de queda de facto debido a las acciones del crimen organizado y la incapacidad del Gobierno para contrarrestarlo.



Desmañanados y todo, pero también allí anduvieron los secretarios de Infraestructura, Gerardo Berlanga; Cultura, Ana Sofía García Camil; Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, y el magistrado Miguel Mery Ayup.





Arranca semana



A propósito de Torreón, el gobernador Riquelme arrancará semana allá mismo con la puesta en marcha de la empresa Easy Way Products, dedicada a la fabricación de cojines, sombrillas y cubiertas para muebles de patio. La inversión es de 6.5 millones de dólares y la idea es que en sus distintas etapas genere más de 2 mil 500 empleos directos.



La compañía, con sede en Cincinnati, Estados Unidos, arrancará producción en enero de 2020. A finales de noviembre iniciarán las pruebas en la nave industrial que ocupará y la contratación de personal empieza a principios de diciembre.





Al servicio del crimen



A propósito de las balaceras en Culiacán y el despliegue del crimen organizado para recuperar al hijo del “Chapo” Guzmán, previamente detenido por elementos del Ejército Mexicano, en Torreón hubo quienes recordaron pasajes de la guerra que libraron hace algunos años cuando, precisamente células del narcotráfico tenían el control del municipio.



En 2008 hubo una situación parecida a la del jueves en Sinaloa, pero allá los policías federales fueron atacados por la Policía Municipal para tratar de rescatar a un detenido. Fue una batalla campal que finalmente ganaron las autoridades.



En aquel entonces la policía estaba al servicio de los criminales y quien hacía las veces de alcalde era el entonces panista José Ángel Pérez Hernández, después fallido candidato del PT a gobernador y ahora diputado federal de la 4T, por el Partido Encuentro Social.





Van por ‘La Chopa’



En el Ayuntamiento de General Cepeda no batallaron mucho para detectar el faltante de por lo menos 37 millones de pesos que durante 2017 dejó el entonces alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez, mejor conocido como ‘La Chopa’. El quebranto quedó en evidencia luego de una revisión de la Auditoría Superior del Estado, en donde manda Armando Plata Sandoval, y junto con la actual Administración, a cargo de Juan Salas Aguirre, se formalizaron las denuncias correspondientes.



Al parecer ‘La Chopa’ todavía tiene residencia en el municipio de “Hacienda de Patos”, el cual durante su gobierno convirtió en “la cantina más grande de México”, como él mismo en su momento lo admitió, pero los cepedenses no descartan que pronto no se le mire ni el polvo, sobre todo cuando vengan las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier.





Agresor con fuero



Hasta el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila llegó un expediente con el nombre de Lino González. Se trata de un regidor de Ciudad Acuña, emanado del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila, quien hace unos días protagonizó un problema de violencia familiar al golpear a su esposa.



Aquella vez llegó la policía, pero como se trataba de un funcionario público, los agentes presuntamente recibieron la orden del alcalde Roberto de los Santos, también de UDC, para retirarse y dejarlo en paz. La mujer recurrió a la denuncia de los hechos, pero hasta el momento el regidor tiene impunidad. Y todo esto ocurre justo cuando precisamente en Coahuila está en marcha una campaña de protección a las mujeres.