14 Noviembre 2019 04:10:00

¿Y los diputados?

Coahuila perderá el próximo año más de 10 mil millones de pesos en presupuesto para programas y proyectos de inversión pública, y hasta ahora no se ha visto a ninguno de los 11 diputados federales que representan a la entidad, en la defensa de los intereses del estado. La agenda legislativa y política de los representantes de los coahuilenses está en todo, menos en lo que deberían.



Por ejemplo, para el saltillense Diego del Bosque, la prioridad es engrosar el caldo de la cuarta transformación con el brete del asilo para el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El legislador, que pasó de la barra de una cantina en la zona de tolerancia de Saltillo, a la curul en San Lázaro, se entretuvo en una visita al dirigente campesino en la residencia “secreta” que le asignó el Gobierno mexicano, junto al coordinador de su bancada, Mario Delgado y el polémico Gerardo Fernández Noroña.





Otros morenistas



A Javier Borrego y Miroslava Sánchez, se les fue el día en felicitaciones para Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños, y la monclovense Melba Farías Zambrano, de plano anda ausente. Otro morenista, Luis Fernando Salazar, “El Hooligan” le llamaban en el PAN, anda en campaña y no tiene empacho en utilizar el tiempo en recorridos por colonias.



José Ángel Pérez, “El Arre”, diputado del Partido Encuentro Social, anda jubiloso por los 10 años de vida del Territorio Santos Modelo (TSM) y los panistas Evaristo Lenin Pérez Rivera y Silvia Guadalupe Garza Galván, no distraen su propia agenda; el primero contra el fracking y la segunda a favor del medio ambiente y en eventos sociales y partidistas.





¿Y los priistas?



Hay de prioridades a prioridades y a Rubén Ignacio Moreira Valdez, se le vio acomodado en los festejos por el aniversario de Antorcha Campesina, cuya dirigencia se debate entre mantener su histórica alianza con el Revolucionario Institucional, o hacerle caso a los ofrecimientos que recibió desde Acción Nacional.



Aunque no lo crean, Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Martha Garay Cadena, también son diputados federales y forman parte del Grupo Parlamentario del PRI, pero entre sus prioridades no está la de pelear por más recursos para el estado. En estos días, lo suyo fue cacaraquear el voto que depositaron para renovar la dirigencia estatal.





Rebatinga por

candidaturas



En donde el estira y afloja está a punto de romper la cuerda de la mesura es en el Partido Acción Nacional. El pleito principal se centra por el primer lugar en la lista de candidatos plurinominales a una diputación local.



En la tribu que mantiene el control de la dirigencia estatal, es decir, en donde mandan Guillermo Anaya Llamas, Jesús de León Tello y Marcelo Torres Cofiño, no dudan en que la posición será para Bernardo González Morales, cuyo único mérito fue dirigir el albiazul durante más de un lustro.



Bernardo González no solo forma parte del clan “Anaya”; además les garantiza fidelidad absoluta y la posibilidad de mantener prerrogativas que ahora mismo tienen en el Palacio de Coss.





No será fácil



Pero hay quienes advierten que al momento de designar candidatos, las cosas no serán como paseo en el parque para el trío Anaya-De León-Torres Cofiño y según esto el exdirigente estatal y excandidato a la alcaldía de Saltillo, Carlos Ulises Orta Canales, se asumió como el principal opositor.



Según esto, Orta Canales se siente con más méritos que su compañero y así lo ha hecho ver a quienes lo quieren escuchar.



Con decirles que hasta el exalcalde Isidro López Villarreal, para más señas, el cornudo político, no descarta la posibilidad de regresar por sus fueros, con tal de llevar la contra a los integrantes de la cúpula panista.





Buena racha



A diferencia de otros años, por lo visto hoy resulta más sencillo atraer inversiones a la Comarca Lagunera y de acuerdo con los enterados, esto se debe en buena medida a los indicadores en materia de seguridad ciudadana. Están, por ejemplo, inversiones como la construcción del Laguna Industrial Park, que recién inició.



Fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien colocó la primera piedra de este complejo y destacó que el parque, cuya inversión es de 500 millones de pesos, formará parte de los 80 que existen en la entidad y fortalece a los que vienen a invertir. Aprovechó para reconocer al empresario Raúl Albéniz Ramírez y dijo que precisamente se necesitan inversionistas con su perfil, que le sigan apostando a Coahuila y continúen generando empleos.





Pleito de egos



La cita de los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila en el INE, de Lorenzo Córdova Vianello, es este viernes. La coahuilense Gabriela de León Farías, llegará con la pluma llena de tinta para firmar el convenio de colaboración para organizar las elecciones estatales el siguiente año.



Ya nada más faltará que los planes realmente se concreten, pues para nadie es desconocido el pleito de egos entre la propia Gabriela de León y el lagunero José Luis Vázquez López, para más señas vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado.